Футбольные покойники: от «Москвы» до «Амкара»

Футбол 14 января 2019 20:45 Источник: «Советский спорт» Автор: Зибрак Артем

Лучшие российские клубы, терявшие профессиональный статус.

«Москва»

Высшее достижение: 4-е место в РПЛ-2007

Год банкротства: 2010

Последний сезон в РПЛ: 6-е место (сезон-2009)

За непродолжительную 13-летнюю историю клуб пережил два переименования (проект стартовал в качестве преемника «Торпедо» и носил названия начала «Торпедо-ЗиЛ», а затем «Торпедо-Металлург»), стремительный рост, выступления в еврокубках и столь же стремительный закат.

В 2009 году «Москва» финишировала в РПЛ на шестой строчке, но из-за недостаточного финансирования со стороны основного акционера – «Норильского Никеля», считавшего актив непрофильным, – стала расставаться с игроками. Вместо того, чтобы продать клуб, акционеры объявили об отказе от выступлений на профессиональном уровне. Проведя еще один сезон в первенстве Москвы, «горожане» окончательно прекратили существование.

«Сатурн», Раменское

Высшее достижение: 5-е место в РПЛ

Год банкротства: 2011

Последний сезон в РПЛ: 10-е место (сезон-2010)

Подмосковный клуб пал жертвой собственной расточительности. На пике успеха за клуб выступали дорогостоящие россияне и легионеры, в том числе представители своих национальных сборных. Один только Вадим Евсеев получал в год 14 млн рублей, а он был не самым высокооплачиваемым футболистом. Финансовый кризис 2008 года нанес мощный удар по бюджету Московской области и, следовательно, раменчан. Они сохранили костяк игроков и место в середине турнирной таблицы, но к 2010 году прошли точку невозврата – когда обанкрорить клуб было куда проще, чем попытаться раздать долги.

«Сатурн» воссоздан в 2014 году, в нынешнем сезоне идет на последнем месте в зоне «Центр» второго дивизиона.

«Алания», Владикавказ





Высшее достижение: золото РПЛ-1995

Год банкротства: 2014

Последний сезон в РПЛ: 16-е место (сезон-2012/13)

Чемпион России-1995, достигший главного успеха в истории под руководством Валерия Газзаева, не пережил второго прихода прославленного тренера. В 2011 году он занял должность президента клуба, а его сын Владимир – место на тренерской скамейке. «Алания» добралась до финала Кубка России, пробившись в квалификацию Лиги Европы, и вышла в РПЛ. Газзаев-старший сместил своего сына на тренерской скамейке, но не смог удержать команду в элите, после чего у нее начались финансовые трудности. Футболисты не видели зарплату по несколько месяцев, и под грузом накопленного миллиардного долга в феврале 2014-го клуб рухнул.

Спустя полгода «Алания» была воссоздана на базе «Алании-Д», но в июне 2016-го вновь расформирована. На ее базе создан владикавказский «Спартак» (одно из исторических названий клуба), финансирующийся из местного бюджета.

«Торпедо», Москва

Высшее достижение: бронза РПЛ-2000

Год банкротства: 2015

Последний сезон в РПЛ: 15-е место (сезон-2014/15)

Последнее десятилетие – настоящий ад для верных и преданных болельщиков «автозаводцев». Эти годы стали для «Торпедо» настоящими американскими гонками. Вернувшись в РПЛ в 2014 году после восьмилетнего перерыва, москвичи подорвали свое финансовое положение и не смогли удержаться в элите.

Но наиболее диким получился 2009 год, который клуб попросту пропустил. Дело в том, что президент Александр Тукманов, договорившись об объединении с «Торпедо-РГ», выступавшим во втором дивизионе, не стал даже вносить заявку на сезон. В последний момент договоренности рухнули, но все сроки подачи заявки уже были пропущены. Москвичам пришлось отправиться в ЛФК, чтобы вернуть себе профессиональный статус.

«Волга», Нижний Новгород

Высшее достижение: 12-е место в РПЛ-2012/13

Год банкротства: 2016

Последний сезон в РПЛ: 15-е место в сезоне-2013/14

Нижегородцы пробились в РПЛ в 2010 году и провели в высшей лиге три сезона. А в 2013 году клуб отпраздновал 50-летний юбилей и положил начало своему падению. Слабо стартовав, волжане не смогли выправить ситуацию и завершили сезон предпоследними. Два последующих сезона «Волга» проболталась в ФНЛ, а летом 2016-го руководство клуба объявило о расформировании.

«Кубань», Краснодар

Высшее достижение: 5-е место в РПЛ-2012/13

Год банкротства: 2018

Последний сезон в РПЛ: 14-е место (сезон-2015/16)

За пять проведенных в элите сезонов «Кубань» не только смогла пробиться в Лигу Европы, но и обросла огромными долгами, растеряла лучших футболистов и провалилась в ФНЛ, а спустя два года вообще прошла процедуру банкротства. Летом 2018 года уже несуществующий клуб был оштрафован ФИФА за долги перед своими бывшими футболистами.

«Тосно», Ленинградская область

Высшее достижение: 15-е место в РПЛ-2017/18

Год банкротства: 2018

Последний сезон в РПЛ: 2017/18

Клуб из Ленинградской области провел в элите всего один год и сенсационно выиграл Кубок России, после чего владелец FortGroup прекратил его финансирование. «Пять лет назад, затевая этот проект, мы рассчитывали на поддержку коллег из бизнеса, большую заинтересованность властей. По факту же получилось, что бремя финансовых расходов легло на плечи FortGroup», - сказал в заключении управляющий партнер компании Максим Левченко.

«Амкар», Пермь

Высшее достижение: 4-е место в РПЛ-2008

Год банкротства: 2018

Последний сезон в РПЛ: 13-е место (сезон-2017/18)

14 сезонов подряд провели пермяки в высшей лиге и за это время несколько раз были на краю финансовой гибели. Долгое время президенту клуба Геннадию Шилову удавалось закрывать дыры в бюджете, но в конце концов и он сдался – в 2018 году клуб не выдержал финансовой нагрузки премьер-лиги и был признан банкротом.