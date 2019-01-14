В «Ростове» теперь свой Баха. Как команда Карпина провела первый сбор

Футбол 14 января 2019 20:46 Источник: «Советский спорт» Автор: Иванов Сергей

«Советский спорт» о том, как меняется «Ростов» во время зимней паузы.

Отдыхали тренеры и игроки желто-синих меньше месяца. Уже 4 января большая часть команды собралась в Москве. Там «Ростов» провел медицинское обследование. На следующий день Валерий Карпин и компания отправились в турецкий Белек, где тренировались до 15 января.

Такой ранний выход из отпуска, прежде всего, связан с ответным четвертьфиналом Кубка России против «Краснодара». Уже 24 февраля команды встретятся на «Ростов Арене».

Кто ушел?

Первые дни января показали, что зимой «Ростов» вновь ждут перемены в составе. Первым берега Дона покинул Аяз Гулиев. Воспитанник «Спартака» здорово провел первую часть сезона и мечтал вернуться в любимую команду. Уже в конце декабря стороны договорились, а после праздников «ударили по рукам». Продажа игрока, по информации СМИ, принесла ростовчанам около 60 миллионов рублей. Летом желто-синие заплатили «Спартаку» за Аяза примерно в два раза меньше.

Через несколько дней в столицу отправился другой игрок центра поля. Артур Юсупов внезапно разорвал контракт с клубом по обоюдному согласию сторон и уже в понедельник официально вернулся в «Динамо».

В итоге получилось, что за первые 10 дней нового года «Ростов» потерял два игрока центра поля. И если Юсупов после травмы так и не вернулся на былой уровень, то Гулиева можно назвать лучшим футболистом команды в первой части сезона.

Кроме этого, клуб, видимо, больше не рассчитывает на Жана Майера и Матия Бобена. Словенцев не было на первом сборе. Не до конца ясна и судьба Дмитрия Скопинцева, однако с большой долей вероятности молодой талант доиграет сезон в «Ростове».

Кто пришел?

Заменить Гулиева, судя по всему, суждено Александру Трошечкину. 22-летний футболист провел первый отрезок в ФНЛ. Там он стал одним из лучших в курском «Авангарде» и был возвращен из аренды. У полузащитника пока что не хватает опыта выступлений в РПЛ, но есть талант, который уже вовсю старается развить Карпин. Работать с молодыми дарованиями главный тренер желто-синих уж точно умеет.

Что касается трансферов, первым новичком «Ростова» стал казахский игрок «Астаны» Бахтиер Зайнутдинов. «Бахе» всего 20 лет, он играет в центре полузащиты и его обожают на родине. Интересно, что для того, чтобы попасть в Россию футболист выкупил свой контракт у «Астаны» примерно за 9 миллионов рублей. Об это рассказал спортивный директор казахского клуба Александр Коночкин.

Второе приобретение ростовчан - полузащитник Данил Глебов. Первую часть сезона он провел а «Анжи», где сыграл 8 матчей. Больше о Глебове пока что сказать нечего.

Близок к возвращению в «Ростов» и Иван Новосельцев, который провел первый сбор вместе с «Ростовом». Планируется, что защитник «Зенита» подпишет арендное соглашение сроком до конца сезона.

Прошел с «Ростовом» первый сбор и один из лучших вратарей ФНЛ Никита Чагров. Рослый голкипер, судя по всему, покинет курский «Авангард».

Будут ли Попов и Еременко?

«Ростову» временами все же удается «шуметь» на трансферном рынке. На этот раз «бомбой» может стать переход Ивелина Попова на правах свободного агента. Болгарин выбирает между вариантом вернуться домой, «Динамо» и «Ростовом».

Шансы Карпина заполучить полузащитника достаточно высоки, так как Попову хочется еще поиграть в еврокубках, куда «Ростов» может попасть по итогам текущего чемпионата.

А вот слухи о переходе Романа Еременко, скорее всего, так и останутся слухами. У финна слишком большие запросы по зарплате, которые на Дону вряд ли не потянут.

Схему не меняли

Не обошлось на первом сборе и без контрольных матчей. 11 января «Ростов» сыграл 1:1 с албанским «Кукеси», а 14 числа обыграл казахский «Атырау» - 1:0.В первом матче отличился игрок дубля Александра Гулевский, во втором - Алексей Ионов.

Встречи желто-синих нигде не показывали, но по составу команды все же можно сделать один вывод. Схему Карпин во второй части сезона менять не намерен. Болельщиков клуба ждут привычные «5-3-2». Правда, уже с новыми исполнителями.

Второй сбор ростовчане проведут в Катаре, где примут участие в турнире с участием «Спартака», «Локомотива» и «Зенита».