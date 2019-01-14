В «Ростове» теперь свой Баха. Как команда Карпина провела первый сбор

«Советский спорт» о том, как меняется «Ростов» во время зимней паузы.
Отдыхали тренеры и игроки желто-синих меньше месяца. Уже 4 января большая часть команды собралась в Москве. Там «Ростов» провел медицинское обследование. На следующий день Валерий Карпин и компания отправились в турецкий Белек, где тренировались до 15 января.
Такой ранний выход из отпуска, прежде всего, связан с ответным четвертьфиналом Кубка России против «Краснодара». Уже 24 февраля команды встретятся на «Ростов Арене».
Первые дни января показали, что зимой «Ростов» вновь ждут перемены в составе. Первым берега Дона покинул Аяз Гулиев. Воспитанник «Спартака» здорово провел первую часть сезона и мечтал вернуться в любимую команду. Уже в конце декабря стороны договорились, а после праздников «ударили по рукам». Продажа игрока, по информации СМИ, принесла ростовчанам около 60 миллионов рублей. Летом желто-синие заплатили «Спартаку» за Аяза примерно в два раза меньше.
Через несколько дней в столицу отправился другой игрок центра поля. Артур Юсупов внезапно разорвал контракт с клубом по обоюдному согласию сторон и уже в понедельник официально вернулся в «Динамо».
В итоге получилось, что за первые 10 дней нового года «Ростов» потерял два игрока центра поля. И если Юсупов после травмы так и не вернулся на былой уровень, то Гулиева можно назвать лучшим футболистом команды в первой части сезона.
Кроме этого, клуб, видимо, больше не рассчитывает на Жана Майера и Матия Бобена. Словенцев не было на первом сборе. Не до конца ясна и судьба Дмитрия Скопинцева, однако с большой долей вероятности молодой талант доиграет сезон в «Ростове».
Заменить Гулиева, судя по всему, суждено Александру Трошечкину. 22-летний футболист провел первый отрезок в ФНЛ. Там он стал одним из лучших в курском «Авангарде» и был возвращен из аренды. У полузащитника пока что не хватает опыта выступлений в РПЛ, но есть талант, который уже вовсю старается развить Карпин. Работать с молодыми дарованиями главный тренер желто-синих уж точно умеет.
Что касается трансферов, первым новичком «Ростова» стал казахский игрок «Астаны» Бахтиер Зайнутдинов. «Бахе» всего 20 лет, он играет в центре полузащиты и его обожают на родине. Интересно, что для того, чтобы попасть в Россию футболист выкупил свой контракт у «Астаны» примерно за 9 миллионов рублей. Об это рассказал спортивный директор казахского клуба Александр Коночкин.
Второе приобретение ростовчан - полузащитник Данил Глебов. Первую часть сезона он провел а «Анжи», где сыграл 8 матчей. Больше о Глебове пока что сказать нечего.
Близок к возвращению в «Ростов» и Иван Новосельцев, который провел первый сбор вместе с «Ростовом». Планируется, что защитник «Зенита» подпишет арендное соглашение сроком до конца сезона.
Прошел с «Ростовом» первый сбор и один из лучших вратарей ФНЛ Никита Чагров. Рослый голкипер, судя по всему, покинет курский «Авангард».
«Ростову» временами все же удается «шуметь» на трансферном рынке. На этот раз «бомбой» может стать переход Ивелина Попова на правах свободного агента. Болгарин выбирает между вариантом вернуться домой, «Динамо» и «Ростовом».
Шансы Карпина заполучить полузащитника достаточно высоки, так как Попову хочется еще поиграть в еврокубках, куда «Ростов» может попасть по итогам текущего чемпионата.
А вот слухи о переходе Романа Еременко, скорее всего, так и останутся слухами. У финна слишком большие запросы по зарплате, которые на Дону вряд ли не потянут.
Не обошлось на первом сборе и без контрольных матчей. 11 января «Ростов» сыграл 1:1 с албанским «Кукеси», а 14 числа обыграл казахский «Атырау» - 1:0.В первом матче отличился игрок дубля Александра Гулевский, во втором - Алексей Ионов.
Встречи желто-синих нигде не показывали, но по составу команды все же можно сделать один вывод. Схему Карпин во второй части сезона менять не намерен. Болельщиков клуба ждут привычные «5-3-2». Правда, уже с новыми исполнителями.
Второй сбор ростовчане проведут в Катаре, где примут участие в турнире с участием «Спартака», «Локомотива» и «Зенита».