«Спартак» не попадет в ЛЧ, а чемпионом станет «Краснодар»: правильная таблица РПЛ

Футбол 15 января 2019 22:30 Источник: «Советский спорт» Автор: Чаушьян Степан

Швейцарские ученые спрогнозировали концовку чемпионата России – «Зенит» не удержится в лидерах, а «Анжи» займет последнее место.

Кто должен стать чемпионом России не по очкам, а по игре? Этот вопрос настолько же интересен, насколько и спорен. Хорошая игра… Чемпионская игра… Все это – дискуссионные понятия.

Чемпионом можно стать, отлично обороняясь и постоянно выигрывая со счетом 1:0. Киевское «Динамо» в свое время выигрывало чемпионат СССР, на выезде играя вничью, а дома побеждая, зачастую с минимальным счетом. А можно чемпионом стать и забивая голы пачками, но и пропуская ненамного меньше.

Современные ученые пытаются все эфемерные понятия подчинить науке. Любовь – это химия, а боль – реакция нервной системы, которую можно и отключить. Теперь ученые решили подчинить себе и футбол.

Наука против футбола

Есть в Швейцарии такой институт, называется Международный центр спортивных исследований (CIES). В нем есть достаточно активный отдел футбола, который постоянно радует нас интересными изысканиями. На этот раз ученые, опираясь на тонны статистических данных от InStat, высчитали, сколько очков по игре должен был бы набрать каждый клуб из Топ-5 европейских чемпионатов. Ученые сравнили свои данные с реальностью и определили клубы, которые прыгнули выше головы и по игре не были достойны той позиции, которую сейчас занимает, а также тех, кто незаслуженно прозябает на несколько позиций ниже положенного.

Все это делалось на основе многих показателей, таких, как количество ударов в створ, владение мячом, количество пасов в последнюю треть соперника, удары соперника в створ ворот из пределов штрафной площади, и многих других. Кроме того, ученые сравнили аналогичные показатели предыдущих двух сезонов и уже опираясь на них высчитали все переменные.

Учитывая все это, ученые пришли к выводу, что к концу сезона показатели в большинстве случаев должны прийти к ожидаемой цифре. Основываясь на этом, они дали прогноз на концовку каждого из чемпионатов. В двух европейских лигах из пяти получается, что действующий лидер не сможет удержать свое первое место и уступит его конкуренту.

Россия

По нашей просьбе швейцарские ученые провели аналогичные исчисления по чемпионату России и предоставили нам данные. Забегая вперед, скажем, что и у нас по игре действующий лидер не должен стать чемпионом. Ниже будет полная таблица, а пока мы отметим несколько моментов, которые показались нам интересными.

Что касается лидера, то есть питерского «Зенита»… Сине-бело-голубые стали четвертыми в списке клубов по количеству незаслуженных по игре очков. «Зенит» набрал на 14% очков больше, чем должен был бы сделать в идеальном мире.

Еще больше очков перебрали «Оренбург» – плюс 17%, «Локомотив» – плюс 25% и махачкалинский «Анжи» – плюс 44%.

Есть и обратная сторона медали – клубы, которые недобрали очков. Здесь лидером является «Енисей», который при симпатичной игре идет на последнем месте, набрав всего 10 очков – на ужасающие 53% меньше, чем должно было бы быть (второй показатель в Европе). Дальше идет «Уфа» – минус 23%, и «Динамо» – минус 20%.

На практике это означает, что все упомянутые клубы, за исключением «Оренбурга», в итоге финишируют не на тех позициях, который сейчас занимают. По прогнозам швейцарских ученых за оставшиеся 13 туров «Анжи» опустится на последнюю строчку, а «Енисей» поднимется на 15 место. Для обоих клубов это ничего не изменит – они все равно покинут премьер-лигу. «Уфа» поднимется на строчку и станет 12-й. Самый стремительный рост ждет «Динамо» – прыжок с 12 на 9 место.

Как мы уже отмечали, поменяется и лидер: «Краснодар» в итоге станет чемпионом, а «Зенит» займет второе место. Правда, разница между клубами будет минимальной – счет идет на сотые доли очка. Так что, борьба нас ожидает ожесточенная. «Локомотив» в итоге уступит даже «Ростову» и финиширует шестым. ЦСКА спокойно возьмет третью строчку, оставив «Спартак» без надежд на Лигу чемпионов.

Англия

Пожалуй, самой интересной из европейских лиг на данный момент является АПЛ. Ожесточенная борьба идет за каждую строчку в турнирной таблице. Судя по тому, как идут «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», в мае нас ждет зубодробительная война за чемпионство.

Если верить швейцарским ученым, несмотря на гандикап «Ливерпуля», чемпионом в итоге станет клуб из Манчестера. По игре «Сити» набрал на 5% меньше очков, чем должен был бы. У «Ливерпуля» аналогичный показатель – плюс 15%. Учитывая эти цифры, к концу чемпионата «горожане» все же опередят «красных» и выиграют чемпионат, но это будет стоить им очень больших усилий.

Возглавляет же список «везунчиков» клуб «Бернли», который набрал на 46% очков, чем был достоин. Самое удивительно, что дальше идет… «Тоттенхэм» – плюс 38% по сравнению с прогнозом швейцарских ученых. Такой же результат у «Брайтон энд Хоув Альбион». На другом полюсе – «Хаддерсфилд» – минус 52%, «Саутгемптон» – минус 36% и «Кристал Пэлас» – минус 19%.

Клуб В среднем очков за игру (набрано) В среднем очков за игру (прогноз) Разница 1 «Бернли» 0,86 0,59 +46% 2 «Тоттенхэм» 2,29 1,66 +38% 3 «Брайтон» 1,24 0,90 +38% 4 «Арсенал» 1,95 1,58 +23% 5 «Кардифф» 0,86 0,72 +19%

Германия

Еще одна страна, в которой швейцарцы прогнозируют смену чемпиона по сравнению с лидером турнирной таблицы, которого мы имеем на данный момент – Германия. Здесь лидер чемпионата, дортмундская «Боруссия», возглавляет и рейтинг клубов, который набрали очков больше, чем должны были бы с показателем – плюс 37%. Чуть ниже идут «Боруссия» из Менхенгладбаха (+34%) и «Айнтрахт» (+18%). Главный соперник «Боруссии», мюнхенская «Бавария», наоборот, сильно недобирает очков, хотя показывает весьма достойную игру – минус 15%. Если все вернется на круги своя, «Бавария» в итоге должна отыграть отрыв, который ни разу в истории после зимней паузы не отыгрывала – шесть очков.

Главные неудачники Германии – «Аугсбург», который должен был бы набирать на 32% больше очков, чем у него есть на данный момент. Дальше идет «Нюрнберг» – минус 19% и «Хоффенхайм» – минус 18%.

Клуб В среднем очков за игру (набрано) В среднем очков за игру (прогноз) Разница 1 «Боруссия» Д 2,47 1,80 +37% 2 «Боруссия» М 1,94 1,45 +34% 3 «Айнтрахт» 1,59 1,35 +18% 4 «Герта» 1,41 1,26 +12% 5 «Штуттгарт» 0,82 0,79 +4%

Италия

В Италии все более или менее спокойно. Да, лидер чемпионата, турнирский «Ювентус», занимает второе место в списке клубов, которые перебрали очков – на четверть больше, чем клуб достоин. Но «бьянконери» создали себе такой задел, что никто уже не в состоянии их догнать. Более того, по игре они должны даже увеличить этот отрыв.

Зато в Италии есть уникальное явление, которое называется «Парма» – клуб набрал на 103% больше очков, чем должен был бы набирать по игре – абсолютно лучший показатель в Европе. Кроме того, в серии А в тройку входит еще и «Сампдория» с достаточно скромным показателем в +17%. На дне таблицы находятся «Фрозиноне» с «Болоньей» – минус 28%. Совсем немного отстает СПАЛ – минус 25%.

Клуб В среднем очков за игру (набрано) В среднем очков за игру (прогноз) Разница 1 «Парма» 1,32 0,65 +103% 2 «Ювентус» 2,79 2,24 +25% 3 «Сампдория» 1,53 1,31 +17% 4 «Интер» 2,05 1,76 +16% 5 «Наполи» 2,32 2,05 +13%

Испания

В Испании – удивительная ситуация. «Барселона» лидирует, но по расчетам швейцарских ученых еще и недобирает очков – минус 2% от ожидаемого. Логично предположить, что сине-гранатовые не уступят лидерства до конца чемпионата. В списке лидеров среди тех, кто «перебрал» – «Алавес» (+83%), «Жирона» (+66) и «Леванте» (+47%).

В списке отстающих – «Уэска» (-59% – самый низкий показатель среди всех клубов Топ-6 лиг Европы, включая Россию), «Эйбар» (-31%) и «Райо Вальекано» (-25%).

Нельзя не написать и о мадридском «Реале»: по мнению швейцарцев «галактикос» недобрали 13% очков. Учитывая перебор «Атлетико» (+28%) с «Севильей» (+15%), королевский клуб к концу сезона все же должен стать вторым.

Клуб В среднем очков за игру (набрано) В среднем очков за игру (прогноз) Разница 1 «Алавес» 1,72 0,94 +83% 2 «Леванте» 1,28 0,77 +66% 3 «Жирона» 1,28 0,87 +47% 4 «Хетафе» 1,39 1,08 +29% 5 «Атлетико» 1,94 1,52 +28%

Франция

В чемпионате Франции дела обстоят скучнее всего – почти как в Италии. В лиге 1 по прогнозам «ПСЖ» должен становится чемпионом с большим отрывом. Клуб и так лидирует, и даже с учетом, что парижане перебрали очков на четверть – спокойно выиграют очередной титул. Они же возглавляют рейтинг счастливчиков. Второй идет «Тулуза» – плюс 24%. Третий – «Сент-Этьен» – плюс 18%.

В числе недобравших, естественно, присутствует «Монако» с Александром Головиным – минус 35% очков. По прогнозам монегаски покинут зону вылета. команда из княжества по этому показателю находится между «Генгамом» (-43%) и «Дижоном» (-33%).