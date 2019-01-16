Рэмзи очень нужен «Ювентусу» и Роналду. Он поможет им выиграть Лигу чемпионов

Футбол 16 января 2019 12:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Кринский Константин

Корреспондент «Советского спорта» – о почти свершившемся трансфере Аарона Рэмзи из «Арсенала» в «Ювентус».

ПОЧЕМУ РЭМЗИ УХОДИТ ИЗ «АРСЕНАЛА»?

На это несколько причин. Первая – игрок и клуб не договорились о продлении контракта, который истекает в конце сезона. Вторая – Аарон не нужен Унаи Эмери. Испанец не видит Рэмзи в основном составе, для него валлиец максимум игрок ротации. Это не проблема футболисты с формой, просто у Рэмзи особая позиция и не совсем стандартная роль для системы Эмери. Давайте разбираться что к чему.

Рэмзи идеально играет на команду, всегда участвует в прессинге (важно для Эмери), но довольно редко сталкивается с мячом. Роль Рэмзи недооценена Эмери, потому что главные качества валлийца – это движение без мяча для создания численного большинства в необходимой зоне и подключение к атакам из глубины. Второе точно подойдет для Эмери, а вот с первым все немного сложнее.

Унаи системно и однообразно подходит к формированию полузащиты. Для него существует несколько типов игрока средней линии, под них он старается подгоняет всех. Рэмзи не опорник и не «десятка», он ближе к восьмерке и другим объемным амплуа. Эмери такие футболисты не нужны, полномочия изначально разделены доступным образом. Условные Джака и Торрейра одинаково защищаются в опорной зоне, но атакуют по-разному. Гранит строит атаку через длинный пас, а Лукас чаще двигает мяч сам или при помощи партнеров и мелких передач.

Рэмзи работает вообще не так. Он постоянно создает дополнительную сложность для обороны соперника, оттягивает на себя внимание и тем самым создает зоны для нападающих по сути не участвуя в атаке. «Арсенал» играл так при Венгере, и то не всегда. При Эмери команда вообще так не действовала, но чувство зоны позволило Рэмзи забить два гола и отдать шесть ассистов за 23 матча во всех турнирах. Несмотря на то, что Аарон не подходит Эмери, ему удается идеально выходить на замены и создавать пространство и шансы для партнеров.

ПОЧЕМУ «ЮВЕНТУС» ПОКУПАЕТ РЭМЗИ?

Массимилиано Аллегри один из самых гибких тренеров современности, за последние годы он уже несколько раз перестроил «Ювентус». И, видимо, сделает это снова. Игра туринцев все больше зависит от Роналду, но Криштиану продолжает находиться не в своей тарелке. Несмотря на большое количество игроков верхней группы (полузащита и нападение – 7) у Роналду проблемы с улучшением позиции перед ударом. Ему или приходится обыгрываться, либо находить зоны, которые уже заняты.

Португалец по-прежнему регулярно колотит по воротам, но забивает не так много. Есть вариант, что приход Рэмзи как раз-таки позиционно разгрузит Роналду, у него появится больше зон и он начнет забивать как раньше. Магия валлийца заключается в большем влиянии на игру, чем кажется на первый взгляд. За счет хорошей физики, чтения эпизодов и расположения (глубже «десятки» при обороне и где-то рядом при атаке) Рэмзи может дать «Ювентусу» то, чего не дают Родриго Бентанкур, Блез Матюиди, Сами Хедира и Эмре Джан.

КОМУ ЕЩЕ ПОДОЙДЕТ РЭМЗИ?

Топ-клубам, где плохо налажена игра в середине и или вообще собираются строить что-то новое. За Аароном следили «ПСЖ» и «Реал», пару лет назад его всерьез хотела взять «Барселона» (до Ракитича). Сейчас он бы подошел не только «Ювентусу». Тактически «Реалу» не хватает такого игрока. «ПСЖ» тоже, но они справляются за счет самобытности Мбаппе и Неймара, хотя у того же Кавани есть проблемы с улучшением позиции.

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Трансфер Рэмзи в «Юве» пойдет на пользу всем. Если сильно хочется, можно заплатить сейчас 20 миллионов евро и начать процесс подстройки под Роналду уже сейчас. Если терпит, то летом Аарон приедет в Турин бесплатно. Смена клуба и лиги пойдет на пользу и самому игроку. Трофеи, новые знакомства, шанс победить в Лиге чемпионов и место, где тебя будут ценить. По сообщениям разных СМИ, в пятницу Рэмзи должен заключить контракт с «Ювентусом».