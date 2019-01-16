Вышли все! «Спартак» в товарищеском матче с «Локомотивом» презентовал новичков

Футбол 16 января 2019 16:18 Источник: «Советский спорт» Автор: Зибрак Артем

С Айртоном, Глушенковым, Умяровым и Гулиевым в составе «Спартак» одержал победу в первом матче 2019 года над ташкентским «Локомотивом».

Российский след

«Спартак» провел первый матч после зимнего перерыва. Соперником красно-белых в рамках учебно-тренировочного сбора в Дубае стал ташкентский «Локомотив». Главный тренер москвичей Олег Кононов выставил в старте почти максимально российский состав. Из иностранцев с первых минут на поле появились только Софьян Ханни и Луис Адриано, коим, по сути, нет российской альтернативы (во втором тайме вышел Георгий Мелкадзе, но он очевидно уступает в мастерстве конкурентам).

С приходом Кононова осенью «Спартак» перестроился на 4-4-2. В оставшейся части сезона, судя по всему, в этом отношении принципиальных изменений ожидать не стоит. Пару Георгию Джикии в центре обороны составил молодой защитник дубля Леонид Миронов и уже в первые 20 минут принял участие в двух голах железнодорожников. Особенно грубой была его ошибка во втором эпизоде – неточной передачей на своей половине поля он привез контратаку на свои ворота.

Примечательно, что, получив право на пробитие 11-метрового, спартаковцы отправили реализовывать его провинившегося защитника, дав ему таким образом возможность исправиться за оплошность пятиминутной давности. Леонид пробил несильно, но уверенно и пенальти реализовал.

Сальваторе Боккетти, Самюэль Жиго и Андрей Ещенко пропустили встречу из-за травм. Слева в обороне вместо ожидаемого новичка Айртона Лукаса появился опальный в среде болельщиков красно-белых Дмитрий Комбаров. Вопросов не вызвали лишь кандидатуры Николая Рассказова и Георгия Джикии. Последний вывел партнеров на поле с капитанской повязкой, но в первом тайме откровенно не впечатлил. Ташкентцы довольно легко вскрывали оборону по центру.

Справедливости ради, стоит отметить, что и в опорной зоне москвичей было очень много свободных зон. В отсутствие восстанавливающегося после травмы Фернандо и Дениса Глушакова, пропустившего игру «в целях профилактики» (так указано на сайте красно-белых), пару в центре поля составили молодые воспитанники – Аяз Гулиев, вернувшийся из «Ростова», и 18-летний Михаил Игнатов, появлявшийся в составе москвичей в первой части сезона еще при Массимо Каррере.

Неопытным парням вдвоем было крайне тяжело против троих оппонентов соперника, поэтому преимущества в середине поля спартаковцам добиться в первом тайме не удавалось. К тому же, и Гулиев, и Игнатов наиболее хороши в атаке, а сзади им требуется более матерый партнер, который смог бы за ними подчищать. Но схема в два центральных полузащитника не подразумевает ярко выраженного опорника.

43′ Первый матч после возвращения в «Спартак» проводит сегодня Гулиев. Работы у него в опорной зоне хватает: «Локомотив» старается атаковать через центр.#СпартакЛокомотивТашкент – 3:2 pic.twitter.com/SHBTPfxEhX — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 16 января 2019 г.

Наиболее активен «Спартак» был на флангах, где действовали тезки Александры – Ташаев слева и Ломовицкий справа. Оба много брали игру на себя и, но последнему заметно не хватало эффективности действий. Зато Ташаев набирает обороты. За отведенный тайм он забил гол-красавец (вошел в штрафную с угла, накрутил защитника и классно пробил в ближний верхний угол ворот), заработал пенальти и создал еще несколько хороших моментов.

Впереди действовали Ханни и Луис Адриано. Креативный алжирец, более склонный к игре из глубины, действовал на одной линии с бразильцем, заменяя таким образом отсутствующего Зе Луиша (тоже «профилактика»). Большой сенсации в этом нет. По эпизодам Ханни и осенью появлялся в линии нападения.

Куда важнее, что Кононов, не имея исполнителей под модель в конкретном матче, сохранил 4-4-2. То есть эта схема наигрывается в качестве основной на сезон и меняться, видимо, не будет. Поэтому футболисты и наигрываются на конкретные позиции, чтобы по ходу сезона смогли без труда заменить выбывших партнеров, если потребуется.

Ханни и Адриано здорово взаимодействовали в эпизоде с третьим забитым мячом. Первый здорово ассистировал партнеру, и бразилец сильным ударом в угол из пределов штрафной вывел команду вперед.

Первый выход Айртона и Глушенкова

В перерыве Кононов провел сразу девять замен. Место в воротах занял Александр Максименко, а в обороне появились Айртон (слева) и два Ильи – Гапонов и Кутепов (оба в центре). В средней линии – Педро Роша, Наиль Умяров и Лоренсо Мельгарехо, а впереди – Максим Глушенков и Георгий Мелкадзе. На поле остались только Гулиев и Рассказов (их в середине тайма сменили Роман Зобнин и Павел Маслов).

Таким образом, из стартового состава на поле остались Гулиев и Рассказов. Видимо, Кононов просматривает в деле возможности своих подопечных и заодно дает футболистам понять, что на каждой позиции (не стоит забывать, что еще несколько человек не приняли участие в матче) у него его по меньшей мере по два исполнителя. Во всех интервью наставник красно-белых утверждает, что молодые готовы на полном серьезе составить конкуренцию игрокам, успевшим привыкнуть к статусу основных, а теперь на деле демонстрирует приверженность озвученной политике.

После перерыва спартаковцы имели более заметное преимущество над соперником, забили быстрый мяч (Мельгарехо ворвался в штрафную справа и красиво перебросил вратаря) и практически не допускали атак на ворота Максименко.

Про молодых новичков «Спартака» приехавших из «Чертаново» Глушенкова с Умяровым пока сложно делать какие-то далекоидущие выводы. Какого-то цельного впечатления своей игрой они не оставили. В первой половине тайма действовали активно, но затем потерялись и с мячом встречались нечасто. Тем важнее для Глушенкова, что ему под занавес встречи удалось записать на свой счет один забитый мяч. Находясь по центру напротив ворот, он сыграл в стенку с партнером и прицельным ударом в угол с линии штрафной довел счет до крупного.

А вот бразилец Айртон запомнился парой хороших фланговых проходов. В защите оппоненты перед ним сложных задач не ставили, поэтому оценить его оборонительный потенциал довольно затруднительно, а вот с мячом бразилец хорош. После одного из рывков он сделал нацеленную передачу в центр штрафной, но партнеры не успели сориентироваться и момент для удара упустили.

В целом, по итогам матча можно отметить, что красно-белые только набирают физические кондиции и пока не готовы к сезону, но определенные тенденции в их игре прослеживаются. Кононов ставит на схему 4-4-2, доверяет молодым воспитанникам и демонстрирует всему коллективу, что незаменимых в 2019 году не будет.

Это должно подстегнуть не только юных россиян, но и привыкших к своему статусу титуларов. Поэтому наряду с Джикией в старте выходит Миронов, а рядом с Масловым до 60-й минуты полирует скамейку запасных Зобнин. Все эти действия так или иначе в первую очередь направлены за оздоровление психологической обстановки, с которой осенью в «Спартаке» были большие проблемы.

«Спартак» - «Локомотив» Тш – 5:2 (3:2)

Голы: Ташаев, 7 – 1:0. Искандеров, 9 – 1:1. Абдухаликов, 13 – 1:2. Миронов, 19 – с пенальти – 2:2. Адриано, 32 – 3:2. Мельгарехо, 52 – 4:2. Глушенков, 82 – 5:2.

«Спартак» (1-й тайм): Селихов, Рассказов, Миронов, Джикия, Комбаров, Ломовицкий, Гулиев, Игнатов, Ташаев, Ханни, Адриано.

«Спартак» (2-й тайм): Максименко, Рассказов (Маслов, 60), Гапон, Кутепов, Айртон, Мельгарехо, Гулиев (Зобнин, 60), Умяров, Глушенков, Роша, Мелкадзе.

16 января. Дубай. Стадион «Джибель Али».