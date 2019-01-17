«Спартак» ниже «Оренбурга»? Анализируем посещаемость футбола в России - Советский спорт
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Футбол17 января 2019 15:30Источник: «Советский спорт»Автор: Чаушьян Степан

«Спартак» ниже «Оренбурга»? Анализируем посещаемость футбола в России

«Советский спорт» изучил показатели посещаемости футбольных матчей первой половины сезона в России.

Когда речь заходит о посещаемости футбольных стадионов в России, почему-то все принимаются сравнивать исключительно клубы премьер-лиги. Это в корне неправильный подход. Объясним почему.

«Ротор» – сила!

Если бросить хотя бы беглый взгляд на десятку самых посещаемых команд нашей страны, то станет ясно, что за пределами премьер-лиги тоже есть жизнь. Из десяти самых посещаемых команд страны лишь семь – из высшего футбольного дивизиона. Три – из первой лиги. И это – настоящий прорыв.

Особенно удивляет и радует пятое место по посещаемости в стране волгоградского «Ротора», который со средним показателем в 22 054 зрителя обошел не только двукратного победителя мадридского «Реала», московский ЦСКА, но и действующего чемпиона страны, столичный «Локомотив». А ведь клуб в ФНЛ по итогам первой части сезона занимает лишь 15-ю строчку.

Хотя, железнодорожников, с прошлого сезона повернувшихся лицом к зрителю, в этом сезоне не пинал только ленивый. Победители прошедшего чемпионата в таблице посещаемости не попали даже в десятку, заняв 11-е место. Впереди разместились семь клубов премьер-лиги и три команды из низшего дивизиона отечественного футбола. Кроме «Ротора» в их число вошли еще и «Нижний Новгород» с «Мордовией».

Эффект ЧМ

Все это показывает не только, насколько плохо идут дела в «Локомотиве», но и эффект, который на отечественный футбол произвел прошедший летом чемпионат мира. В топ-20 самых посещаемых арен страны вошли 10 стадионов ЧМ-2018. Не попали в этот список, «Лужники», которые не принадлежит ни одному клубу. Даже «Балтика», стоящая на вылет в ФНЛ, смогла по посещаемости арены опередить два клуба премьер-лиги, «Оренбург» и «Анжи». Единственное исключение из правила – «Сочи» и арена «Фишт». Но и им можно сделать скидку – все-таки этот клуб играет в городе лишь первый сезон.

С лидером все ясно – с огромным отрывом от ближайшего преследователя первую строчку занимает питерский «Зенит» – 49 634 человека на матче в среднем в чемпионате страны. Дальше с минимальной разницей идут «Спартак» (30 638 человек) и «Ростов» (30 244 человека). Четвертую строчку, тоже прилично отстав, занимает «Краснодар» (23 633 человека) – первый из клубов, на стадионах которых не проводилось мировое первенство.

Кроме «Локомотива», удивляет еще и низкое место столичного ЦСКА, который регулярно выступает в Лиге чемпионов, побеждает мадридский «Реал» дома и на выезде и выиграл два из пяти последних чемпионатов страны. Средняя посещаемость трибун армейского клуба – 19 712 зрителей. Это, например, меньше, чем у «Нижнего Новгорода» (19 794 человека), не говоря уже о «Роторе» (22 054 человека).

Клуб

Вместимость

Посещаемость

% заполняемости

1

«Зенит»

68 134

49 634

72,8%

2

«Спартак»­

45 360

30 638

67,5%

3

«Ростов»

45 145

30 244

67,0%

4

«Краснодар»

34 350

23 633

68,8%

5

«Ротор»

45 568

22 054

48,4%

6

«Крылья Советов»

44 918

20 886

46,5%

7

«Нижний Новгород»

43 319

19 794

45,7%

8

ЦСКА

30 457

19 712

64,7%

9

«Урал»

35 696

15 516

43,5%

10

«Мордовия»

44 442

14 693

33,1%

11

«Локомотив»

27 320

13 759

50,4%

12

«Рубин»

45 379

12 487

27,5%

13

«Арсенал»

20 074

10 827

53,9%

14

«Енисей»

15 000

10 077

67,2%

15

«Ахмат»

30 000

9 796

32,7%

16

«Динамо»

18 636

7 392

39,7%

17

«Уфа»

15 132

6 870

45,4%

18

«Балтика»

35 000

5 948

17,0%

19

«Оренбург»

7 500

5 664

75,5%

20

«Анжи»

28 000

4 842

24,2%

Все – относительно

Помимо абсолютных цифр в этой сводной таблице посещаемости нашего футбола интересны относительные показатели – процент заполняемости арены.

В случае с клубами премьер-лиги можно просто констатировать факты и отмечать, кто и где недорабатывает. Так, например, у «Зенита» все в полном порядке: имея самый вместительный стадион, сине-бело-голубые его еще и заполняют так, что идут по этому показателю на втором месте в стране – 72,8%. К слову, опережает «Зенит» лишь «Оренбург». Не то чтобы у «пуховых платков» была дико высокая посещаемость, просто стадион полностью соответствует амбициям клуба и вмещает всего 7,5 тысяч человек. Его заполняемость – 75,5%.

Третьим по заполняемости в России, кстати, идет «Краснодар», который, обладая не таким и большим, но очень качественным стадионом, умудряется заполнять его на 68,8%. Учитывая, что клубу всего десять лет, это – отличный показатель. Даже московский «Спартак» пока не может достичь таких высот – заполняемость в этом сезоне всего 67,5%.

Перспективно выглядит этот относительный показатель у команд ФНЛ. Лучший – у «Ротора» – всего 48,4%. Худший – у «Балтики» – 17%. С одной стороны – печально, что современные арены не заполняются даже наполовину. С другой – если клубы, обладая качественными аренами, все же попали в топ-20 и заняли не последние места, можно только представить, как на них буду ходить, когда они пробьются в премьер-лигу и будут привозить в свои города таких соперников, как «Спартак», «Зенит» и ЦСКА.

В качестве бонуса на концовку сезона нас ждет долгожданное открытие стадиона московского«Динамо», который будет вмещать 26 121 зрителя и на который фанаты будут ходить куда активнее, чем на подмосковную «Арену Химки». На первой игре так и вовсе ожидается тотальны аншлаг. Как поет группа браво: «Футбольный матч «Спартак» – «Динамо», и переполнен стадион…»

И еще один любопытный бонус. Вряд ли вы знаете, но самым посещаемым клубом страны с точки зрения заполняемости трибун является команда второй лиги «Муром». Имея стадион на 2 100 человек, клуб умудряется собрать на своих матчах в среднем 1 854 человека – 88,2% заполняемости.

#рпл#фнл#Футбол-Россия#посещаемость
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