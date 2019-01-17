«Спартак» ниже «Оренбурга»? Анализируем посещаемость футбола в России

«Советский спорт» изучил показатели посещаемости футбольных матчей первой половины сезона в России.
Когда речь заходит о посещаемости футбольных стадионов в России, почему-то все принимаются сравнивать исключительно клубы премьер-лиги. Это в корне неправильный подход. Объясним почему.
Если бросить хотя бы беглый взгляд на десятку самых посещаемых команд нашей страны, то станет ясно, что за пределами премьер-лиги тоже есть жизнь. Из десяти самых посещаемых команд страны лишь семь – из высшего футбольного дивизиона. Три – из первой лиги. И это – настоящий прорыв.
Особенно удивляет и радует пятое место по посещаемости в стране волгоградского «Ротора», который со средним показателем в 22 054 зрителя обошел не только двукратного победителя мадридского «Реала», московский ЦСКА, но и действующего чемпиона страны, столичный «Локомотив». А ведь клуб в ФНЛ по итогам первой части сезона занимает лишь 15-ю строчку.
Хотя, железнодорожников, с прошлого сезона повернувшихся лицом к зрителю, в этом сезоне не пинал только ленивый. Победители прошедшего чемпионата в таблице посещаемости не попали даже в десятку, заняв 11-е место. Впереди разместились семь клубов премьер-лиги и три команды из низшего дивизиона отечественного футбола. Кроме «Ротора» в их число вошли еще и «Нижний Новгород» с «Мордовией».
Все это показывает не только, насколько плохо идут дела в «Локомотиве», но и эффект, который на отечественный футбол произвел прошедший летом чемпионат мира. В топ-20 самых посещаемых арен страны вошли 10 стадионов ЧМ-2018. Не попали в этот список, «Лужники», которые не принадлежит ни одному клубу. Даже «Балтика», стоящая на вылет в ФНЛ, смогла по посещаемости арены опередить два клуба премьер-лиги, «Оренбург» и «Анжи». Единственное исключение из правила – «Сочи» и арена «Фишт». Но и им можно сделать скидку – все-таки этот клуб играет в городе лишь первый сезон.
С лидером все ясно – с огромным отрывом от ближайшего преследователя первую строчку занимает питерский «Зенит» – 49 634 человека на матче в среднем в чемпионате страны. Дальше с минимальной разницей идут «Спартак» (30 638 человек) и «Ростов» (30 244 человека). Четвертую строчку, тоже прилично отстав, занимает «Краснодар» (23 633 человека) – первый из клубов, на стадионах которых не проводилось мировое первенство.
Кроме «Локомотива», удивляет еще и низкое место столичного ЦСКА, который регулярно выступает в Лиге чемпионов, побеждает мадридский «Реал» дома и на выезде и выиграл два из пяти последних чемпионатов страны. Средняя посещаемость трибун армейского клуба – 19 712 зрителей. Это, например, меньше, чем у «Нижнего Новгорода» (19 794 человека), не говоря уже о «Роторе» (22 054 человека).
Клуб
Вместимость
Посещаемость
% заполняемости
1
«Зенит»
68 134
49 634
72,8%
2
«Спартак»
45 360
30 638
67,5%
3
«Ростов»
45 145
30 244
67,0%
4
«Краснодар»
34 350
23 633
68,8%
5
«Ротор»
45 568
22 054
48,4%
6
«Крылья Советов»
44 918
20 886
46,5%
7
«Нижний Новгород»
43 319
19 794
45,7%
8
ЦСКА
30 457
19 712
64,7%
9
«Урал»
35 696
15 516
43,5%
10
«Мордовия»
44 442
14 693
33,1%
11
«Локомотив»
27 320
13 759
50,4%
12
«Рубин»
45 379
12 487
27,5%
13
«Арсенал»
20 074
10 827
53,9%
14
«Енисей»
15 000
10 077
67,2%
15
«Ахмат»
30 000
9 796
32,7%
16
«Динамо»
18 636
7 392
39,7%
17
«Уфа»
15 132
6 870
45,4%
18
«Балтика»
35 000
5 948
17,0%
19
«Оренбург»
7 500
5 664
75,5%
20
«Анжи»
28 000
4 842
24,2%
Помимо абсолютных цифр в этой сводной таблице посещаемости нашего футбола интересны относительные показатели – процент заполняемости арены.
В случае с клубами премьер-лиги можно просто констатировать факты и отмечать, кто и где недорабатывает. Так, например, у «Зенита» все в полном порядке: имея самый вместительный стадион, сине-бело-голубые его еще и заполняют так, что идут по этому показателю на втором месте в стране – 72,8%. К слову, опережает «Зенит» лишь «Оренбург». Не то чтобы у «пуховых платков» была дико высокая посещаемость, просто стадион полностью соответствует амбициям клуба и вмещает всего 7,5 тысяч человек. Его заполняемость – 75,5%.
Третьим по заполняемости в России, кстати, идет «Краснодар», который, обладая не таким и большим, но очень качественным стадионом, умудряется заполнять его на 68,8%. Учитывая, что клубу всего десять лет, это – отличный показатель. Даже московский «Спартак» пока не может достичь таких высот – заполняемость в этом сезоне всего 67,5%.
Перспективно выглядит этот относительный показатель у команд ФНЛ. Лучший – у «Ротора» – всего 48,4%. Худший – у «Балтики» – 17%. С одной стороны – печально, что современные арены не заполняются даже наполовину. С другой – если клубы, обладая качественными аренами, все же попали в топ-20 и заняли не последние места, можно только представить, как на них буду ходить, когда они пробьются в премьер-лигу и будут привозить в свои города таких соперников, как «Спартак», «Зенит» и ЦСКА.
В качестве бонуса на концовку сезона нас ждет долгожданное открытие стадиона московского«Динамо», который будет вмещать 26 121 зрителя и на который фанаты будут ходить куда активнее, чем на подмосковную «Арену Химки». На первой игре так и вовсе ожидается тотальны аншлаг. Как поет группа браво: «Футбольный матч «Спартак» – «Динамо», и переполнен стадион…»
И еще один любопытный бонус. Вряд ли вы знаете, но самым посещаемым клубом страны с точки зрения заполняемости трибун является команда второй лиги «Муром». Имея стадион на 2 100 человек, клуб умудряется собрать на своих матчах в среднем 1 854 человека – 88,2% заполняемости.