«Спартак» ниже «Оренбурга»? Анализируем посещаемость футбола в России

Футбол 17 января 2019 15:30 Источник: «Советский спорт» Автор: Чаушьян Степан

«Советский спорт» изучил показатели посещаемости футбольных матчей первой половины сезона в России.

Когда речь заходит о посещаемости футбольных стадионов в России, почему-то все принимаются сравнивать исключительно клубы премьер-лиги. Это в корне неправильный подход. Объясним почему.

«Ротор» – сила!

Если бросить хотя бы беглый взгляд на десятку самых посещаемых команд нашей страны, то станет ясно, что за пределами премьер-лиги тоже есть жизнь. Из десяти самых посещаемых команд страны лишь семь – из высшего футбольного дивизиона. Три – из первой лиги. И это – настоящий прорыв.

Особенно удивляет и радует пятое место по посещаемости в стране волгоградского «Ротора», который со средним показателем в 22 054 зрителя обошел не только двукратного победителя мадридского «Реала», московский ЦСКА, но и действующего чемпиона страны, столичный «Локомотив». А ведь клуб в ФНЛ по итогам первой части сезона занимает лишь 15-ю строчку.

Хотя, железнодорожников, с прошлого сезона повернувшихся лицом к зрителю, в этом сезоне не пинал только ленивый. Победители прошедшего чемпионата в таблице посещаемости не попали даже в десятку, заняв 11-е место. Впереди разместились семь клубов премьер-лиги и три команды из низшего дивизиона отечественного футбола. Кроме «Ротора» в их число вошли еще и «Нижний Новгород» с «Мордовией».

Эффект ЧМ

Все это показывает не только, насколько плохо идут дела в «Локомотиве», но и эффект, который на отечественный футбол произвел прошедший летом чемпионат мира. В топ-20 самых посещаемых арен страны вошли 10 стадионов ЧМ-2018. Не попали в этот список, «Лужники», которые не принадлежит ни одному клубу. Даже «Балтика», стоящая на вылет в ФНЛ, смогла по посещаемости арены опередить два клуба премьер-лиги, «Оренбург» и «Анжи». Единственное исключение из правила – «Сочи» и арена «Фишт». Но и им можно сделать скидку – все-таки этот клуб играет в городе лишь первый сезон.

С лидером все ясно – с огромным отрывом от ближайшего преследователя первую строчку занимает питерский «Зенит» – 49 634 человека на матче в среднем в чемпионате страны. Дальше с минимальной разницей идут «Спартак» (30 638 человек) и «Ростов» (30 244 человека). Четвертую строчку, тоже прилично отстав, занимает «Краснодар» (23 633 человека) – первый из клубов, на стадионах которых не проводилось мировое первенство.

Кроме «Локомотива», удивляет еще и низкое место столичного ЦСКА, который регулярно выступает в Лиге чемпионов, побеждает мадридский «Реал» дома и на выезде и выиграл два из пяти последних чемпионатов страны. Средняя посещаемость трибун армейского клуба – 19 712 зрителей. Это, например, меньше, чем у «Нижнего Новгорода» (19 794 человека), не говоря уже о «Роторе» (22 054 человека).

Клуб Вместимость Посещаемость % заполняемости 1 «Зенит» 68 134 49 634 72,8% 2 «Спартак»­ 45 360 30 638 67,5% 3 «Ростов» 45 145 30 244 67,0% 4 «Краснодар» 34 350 23 633 68,8% 5 «Ротор» 45 568 22 054 48,4% 6 «Крылья Советов» 44 918 20 886 46,5% 7 «Нижний Новгород» 43 319 19 794 45,7% 8 ЦСКА 30 457 19 712 64,7% 9 «Урал» 35 696 15 516 43,5% 10 «Мордовия» 44 442 14 693 33,1% 11 «Локомотив» 27 320 13 759 50,4% 12 «Рубин» 45 379 12 487 27,5% 13 «Арсенал» 20 074 10 827 53,9% 14 «Енисей» 15 000 10 077 67,2% 15 «Ахмат» 30 000 9 796 32,7% 16 «Динамо» 18 636 7 392 39,7% 17 «Уфа» 15 132 6 870 45,4% 18 «Балтика» 35 000 5 948 17,0% 19 «Оренбург» 7 500 5 664 75,5% 20 «Анжи» 28 000 4 842 24,2%

Все – относительно

Помимо абсолютных цифр в этой сводной таблице посещаемости нашего футбола интересны относительные показатели – процент заполняемости арены.

В случае с клубами премьер-лиги можно просто констатировать факты и отмечать, кто и где недорабатывает. Так, например, у «Зенита» все в полном порядке: имея самый вместительный стадион, сине-бело-голубые его еще и заполняют так, что идут по этому показателю на втором месте в стране – 72,8%. К слову, опережает «Зенит» лишь «Оренбург». Не то чтобы у «пуховых платков» была дико высокая посещаемость, просто стадион полностью соответствует амбициям клуба и вмещает всего 7,5 тысяч человек. Его заполняемость – 75,5%.

Третьим по заполняемости в России, кстати, идет «Краснодар», который, обладая не таким и большим, но очень качественным стадионом, умудряется заполнять его на 68,8%. Учитывая, что клубу всего десять лет, это – отличный показатель. Даже московский «Спартак» пока не может достичь таких высот – заполняемость в этом сезоне всего 67,5%.

Перспективно выглядит этот относительный показатель у команд ФНЛ. Лучший – у «Ротора» – всего 48,4%. Худший – у «Балтики» – 17%. С одной стороны – печально, что современные арены не заполняются даже наполовину. С другой – если клубы, обладая качественными аренами, все же попали в топ-20 и заняли не последние места, можно только представить, как на них буду ходить, когда они пробьются в премьер-лигу и будут привозить в свои города таких соперников, как «Спартак», «Зенит» и ЦСКА.

В качестве бонуса на концовку сезона нас ждет долгожданное открытие стадиона московского«Динамо», который будет вмещать 26 121 зрителя и на который фанаты будут ходить куда активнее, чем на подмосковную «Арену Химки». На первой игре так и вовсе ожидается тотальны аншлаг. Как поет группа браво: «Футбольный матч «Спартак» – «Динамо», и переполнен стадион…»

И еще один любопытный бонус. Вряд ли вы знаете, но самым посещаемым клубом страны с точки зрения заполняемости трибун является команда второй лиги «Муром». Имея стадион на 2 100 человек, клуб умудряется собрать на своих матчах в среднем 1 854 человека – 88,2% заполняемости.