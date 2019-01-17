Дюков – единственный кандидат. Все по закону. Хотите иначе?

Футбол 17 января 2019 17:30 Источник: «Советский спорт» Автор: Чаушьян Степан

Журналист «Советского спорта» о ситуации с выборами президента Российского футбольного союза.

Коротко о ситуации… Шесть с лишним десятков членов исполкома Российского футбольного союза выдвинули на выборы президента организации кандидатуру главы питерского «Зенита» Александра Дюкова, хотя достаточно было всего пяти выдвижений. Единственным, кто решился бросить вызов функционеру с такой поддержкой и «Газпромом» за спиной – экс-министр спорта Ульяновской области, вице-президент ульяновского футбольного клуба «Волга» Сергей Кузьмин. Однако его заявку РФС не принял, найдя нарушении в оформлении. И тут началось!

Изо всех щелей полезли либералы от футбола, которые принялись кричать, мол, кровавый футбольный режим зажимает единственного альтернативного кандидата и обеспечивает Александру Дюкову легкую победу на выборах. В адрес Российского футбольного союза посыпалось бесчисленное количество шуток и язвительных комментариев про выборы президента без возможности выбрать и так далее, и тому подобное…

Соглашусь. Ситуация выглядит не лучшим образом. Нас ждут выборы без возможности выбрать. Во главе отечественного футбола встанет человек, максимально приближенный к власти политической. Наш футбол вновь будет возглавлять руководитель все того же питерского «Зенита», а не, скажем, «Краснодара», или ЦСКА, или «Спартака»… Некрасиво получается.

Однако перед Российским футбольным союзом и не стоит задача сделать красиво. Эстетика в данном случае отходит на второй план. Да и от самого РФС по большому счету ничего не зависит. Выдвинули Дюкова? Кандидатура рассмотрена и принята. Выдвинули Кузьмина? Кандидатура рассмотрена и не принята. В оформлении заявки на участие в выборах были найдены ошибки, которые не позволяли зарегистрировать еще одного участника гонок.

А что должен был делать Российский футбольный союз по мнению оголтелых либералов? Закрыть глаза на регламент и в обход всех правил принять с нарушением закона поданную заявку? Вот он истинный либерализм! Свобода от всего и в первую очередь от правил! Стоп. Или я путаю либерализм с анархией?

Тревогу надо было бы начинать бить как раз в том случае, если бы РФС принял документы в обход правил, а не решил соблюсти закон. Неужели мы живем в мире понятий, где на регламент общественной организации можно наплевать ради того, чтобы сделать все красиво? Слава Богу, нет.

РФС показал, что мы все еще руководствуемся правилами. Можно сколько угодно долго критиковать эти правила, на которые до возникновения подобной ситуации никто вообще не обращал внимания. Но критиковать и издеваться над организацией за соблюдение собственных же правил – неправильно.

Не убедил? Тогда вопрос: как закончились бы выборы, в которых друг с другом соперничают провинциальный чиновник и именитый функционер с богатыми спонсорами для российского футбола за спиной? Чем закончились бы выборы между человеком, который с трудом наскреб пять голосов в свою поддержку и кандидатом, который, даже ничего не предпринимая, был выдвинут полусотней голосов? Неужели у Кузьмина был шанс победить?

Ответ прост – на победу у Кузьмина ни при каких обстоятельствах не было ни единого шанса. Отсюда следует еще один логичный вопрос: зачем в этом случае РФС устранять конкурента, который заведомо проиграл бы на выборах?

Повторюсь, ситуация с единственным кандидатом – некрасивая, отвратительная и позорная. Но она такая, какая есть. И в РФС ее допустили, хотя и понимали, что для того, чтобы избежать, достаточно лишь слегка прикрыть глаза на правила и принять документы Кузьмина. Сложившаяся ситуация заведомо не идет на пользу ни Дюкову, ни РФС. Но даже в идеале ее было не избежать. Разве в этой ситуации виноват Дюков? Разве в этой ситуации виноват РФС?

Образно говоря, мы присутствуем при ситуации, когда прохожие винят сотрудника ДПС или всю нашу дорожную полицию в том, что остановили «Жигуль», превысивший скорость, а мимо по правилам проехал правительственный «Мерседес», который никто не остановил. На чьей стороне вы морально? Да, водителя «Жигуля» жалко. Но кто в этой ситуации виноват?

Пожалуй, в сложившихся обстоятельствах больше всего вопросов ни к РФС, ни к Дюкову и ни к Кузьмину. Больше всего вопросов к таким людям, как Евгений Гинер, как Леонид Федун, как Сергей Галицкий… Почему они не составили конкуренцию Дюкову? Боялись проиграть? Тогда непонятно, что они делают во главе футбольных клубов. Или же, даже больше чем проиграть, они боялись выиграть? Но это – уже совсем другая история.