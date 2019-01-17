Алексей Сутормин: Слухи о Каррере в Оренбурге всерьез не воспринимал

Футбол 17 января 2019 18:42 Источник: «Советский спорт» Автор: Августин Александр

25-летний полузащитник «Оренбурга» стал одним из открытий первой части сезона, войдя в число лучших фланговых игроков РПЛ-2018/19 по многочисленным версиям. В декабре поползли слухи об интересе к нему «Зенита», в академии которого он обучался. Но зимние сборы Сутормин начал со своей прежней командой в Турции, где его и разыскал по телефону наш корреспондент.

«НА ПРОСМОТРЕ С НАМИ ОДИН НОВИЧОК - КОЗЛОВ ИЗ ТЮМЕНИ»

- Все отлично, готовимся в плановом режиме к оставшейся части сезона, - рассказал один из лидеров «Оренбурга» - команды, которая ушла на перерыв десятой в РПЛ, но, если считать потерянные очки, находится в шестерке (у уральцев есть в запасе матч против «Крыльев Советов»). - Погода в Белеке замечательная. У всех рябят хорошее настроение после отпусков. Поля, тренажерные залы - всё на уровне.

- Какова задача на первый из трех турецких сборов «Оренбурга»?

- Как обычно, сейчас делается упор на физику. Идет набор формы. Но и двусторонки никто не отменял. Уже работаем с мячом.

- Главный тренер команды Владимир Федотов подводил итоги первой части сезона?

- Он еще перед отпуском всех поблагодарил. А в начале сбора попросил выложиться на этих сборах по максимуму. Мы и сами понимаем - чтобы развить успехи первого круга, надо сейчас заложить прочный фундамент для решающего отрезка чемпионата.

- Пока «Оренбург» не подписывал новичков.

- На просмотре в команде - Савелий Козлов, парень из Тюмени. В остальном все те же лица. Но я не осведомлен о трансферных планах. Это не мое дело. Моя задача - тренироваться и играть.

- Нынешнее турнирное положение вас устраивает?

- С учетом игры в запасе все неплохо. Но мы намерены закрепиться в верхней половине таблицы, где находились почти всю первую половину сезона. Каких-то конкретных задач - например, попасть в зону еврокубков - не ставится. Однако в каждой игре мы настраиваемся брать очки. Иногда получается, иногда нет. Надеюсь, весной будем пополнять очковую копилку еще регулярнее, чем осенью.

«МАНЕЖ - КРАЙНЯЯ МЕРА»

- Многие отмечают невероятно позитивную атмосферу в коллективе.

- Да, в этом плане «Оренбург» выделяется. Не знаю, как в других командах, но у нас всем игрокам комфортно, все получают удовольствие от совместных выступлений, от футбола, который проповедует Федотов. И никто не обижается на шутки, а подколы тоже бывают. Разумеется, добрые. Это раскрепощает, позволяет показывать свою лучшую игру.

- Насколько тяжело было проводить домашние матчи, когда в Оренбурге сильно похолодало?

- Дышать на морозе сложнее. Но жаловаться на погоду, играя в чемпионате России, как-то странно. Большинство команд находятся в точно таком же положении. Только у «Зенита» на его домашней арене всегда тепло. На самом деле, мы и с «Крыльями» были готовы сыграть. Однако матч все-таки перенесли. Надо же еще и о болельщиках думать. Когда температура опускается до минус 15, находиться на трибунах сложновато.

- В конце февраля вам предстоит ответный матч 1/4 финала Кубка России с «Арсеналом» в Туле. А в Оренбурге весь март наверняка будет морозным… Может, перебраться в манеж?

- Манеж – это крайняя мера. Но, по-моему, в премьер-лиге он есть только у «Енисея». Не хочу сейчас об этом думать. Наступит весна - посмотрим. Сейчас все мысли о сборах в Турции. Надо хорошенько поработать.

«ЗИМОЙ МЕНЯ НИКТО НЕ ЗВАЛ»

- В январе говорили, что эти сборы «Оренбург» может начать под руководством Массимо Карреры. Дескать, Марко Трабукки станет спортивным директором вашего клуба и пригласит итальянца…

- Да, читал. Был в отпуске, на отдыхе. И если честно, даже не стал вдаваться в подробности. Сразу было понятно - это обыкновенный вброс, кто-то решил словить хайп. Вокруг российского футбола это постоянно происходит. Если бы информация соответствовала действительности, мы бы узнали все не из СМИ.

- Но теоретически вы могли бы представить Карреру в роли главного тренера «Оренбурга»?

- На сегодняшний день это невозможно. У нас прекрасный тренерский штаб. Руководству нет смысла что-то менять. В Оренбурге все стабильно, даже странно, что мы попали в новостные сводки по такому странному поводу.

- Писали и об интересе к вам «Зенита». Из Питера звонили?

- Тоже - нет. На меня лично никто не выходил. И я даже этому рад. Ничто не отвлекает от подготовки. Меня в «Оренбурге» все устраивает. Хочу здесь играть. По крайней мере, до конца нынешнего сезона. Никаких предложений на данный момент рассматривать не намерен.

- Но у вас же есть профессиональные амбиции. В каком топ-клубе предпочли бы оказаться в будущем?

- Зачем об этом думать? Ты должен постоянно развиваться в профессиональном плане. Если сам игрок выходит на новый уровень, это обязательно заметят. Сейчас я вижу простор для прогресса в «Оренбурге». Торопить переход куда-то не вижу смысла.

- А как вам оренбургский быт? Вы же все-таки москвич.

- Оренбург - отличный город. Здесь тоже есть, куда сходить. Кинотеатры, торговые комплексы. Люблю прогуляться по центру города, там красиво, когда хорошая погода. А вообще я неприхотлив. Бытовая сторона интересует меня постольку-поскольку.

«ИГРАЛ С КУЗЯЕВЫМ, ЖИЛ В ОДНОМ ИНТЕРНАТЕ С СЕЛИХОВЫМ»

- Расскажите немного о том, как попали в большой футбол.

- Начинал в школе «Химок». Там меня заметили питерские скауты и позвали в Санкт-Петербург. Проходил обучение в «Смене», как тогда еще называлась зенитовская академия. Об этих двух с половиной годах вспоминаю с удовольствием. Благодарен «Зениту» за этот опыт. У меня в Питере осталась масса друзей, до сих пор общаемся.

К сожалению, мне не удалось закрепиться даже в дубле, поэтому перешел в «Строгино». А оттуда - в «Спартак-2». Следом за Евгением Александровичем Бушмановым, которого туда назначили. Это тоже был полезный опыт. Мы даже двусторонки иногда проводили со спартаковской основой. Раньше видел этих звезд только по телеку - а тут играл против них.

- Сами в основу «Спартака» пробиться не мечтали?

- Мечтал. Но не получилось по разным причинам. Но я не ни на кого не в обиде. Все, что ни делается - к лучшему. Главное - постоянно двигаться вперед. И я продолжил профессиональный рост. Вернулся в «Строгино», спустя еще полтора года оказался в «Волгаре», в 2018-м оказался в «Оренбурге». И теперь выступаю в премьер-лиге.

- С кем-то из нынешних звезд РПЛ в молодежках пересекались?

- С Ромой Зобниным - мы же одного года. С Далером Кузяевым играли в одной команде, еще в академии «Зенита». В Питере я жил в одном интернате с Саней Селиховым, он тоже потом со второй лиги начал свой путь во взрослом футболе. Да я почти всех хорошо знаю, кто сейчас выходит в РПЛ на первые роли. Взять тех же братьев Миранчуков… Повторюсь, у каждого футболиста свой путь наверх. Не надо ничего торопить. Важно честно выполнять свою работу, и тогда, рано или поздно, успех к тебе придет.

- Каково работается с таким тренером, как Федотов?

- У нас отличное взаимопонимание. Тренер мне доверяет, а я стараюсь это доверие оправдывать. Федотов часто практикует индивидуальные беседы с футболистами. Вам любой подтвердит. В этих разговорах подмечаются интересные детали, это тоже помогает прогрессировать.

- В Оренбурге вас на улицах узнают?

- Бывало, люди подходили, просили сфотографироваться. У нас никто не отказывается. Мы же играем не только для себя, но и для болельщиков. Приятно же видеть заполненные трибуны.