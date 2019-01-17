Сердар Азмун, Сон Хын Мин и Марчело Липпи. Чем интересен Кубок Азии-2019

Футбол 17 января 2019 21:06 Источник: «Советский спорт» Автор: Зибрак Артем

Завершился групповой этап Кубка Азии-2019. Рассказываем о самом интересном на турнире и его главных героях.

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В финальном раунде Кубка Азии принимают участие 24 сборные, разбитые на шесть групп по четыре команды. В плей-офф, начинающегося с 1/8 финала, выходят по две лучшие сборные из каждой группы и еще четыре лучшие команды из шести, занявших третьи места.

В плей-офф по итогам группового этапа вышли Таиланд, Китай, Иран, Оман, Иордания, Вьетнам, Япония, Саудовская Аравия, ОАЭ, Кыргызстан, Австралия, Узбекистан, Южная Корея, Бахрейн, Катар, Ирак.

В 1/8 финала сыграют:

20 января

Таиланд – Китай

Иран – Оман

Иордания – Вьетнам

21 января

Япония – Саудовская Аравия

ОАЭ – Кыргызстан

Австралия – Узбекистан

22 января

Южная Корея – Бахрейн

Катар – Ирак

ЗВЕЗДЫ

Сон Хын Мин, Южная Корея

Полузащитник «Тоттенхэма» в представлениях нуждается меньше, чем кто бы то ни было. Несомненно, он – главная звезда всего азиатского футбола с трансферной стоимостью в полсотни миллионов евро. Однако на трофеи 26-летнему корейцу не везет. Со «шпорами» (а до них с «Гамбургом» и «Байером») он никаких титулов он не выиграл, а единственные золотые медали надел на шею по итогам Азиатских игр 2018 года.

Сон принимал участие в Кубке Азии еще восемь лет назад, когда ему было всего 18. В Катаре он четырежды выходил на замену и даже забил один мяч – ворота Индии в третьем матче группового этапа (4:1). Корейцы на том турнире стали бронзовыми, а спустя четыре года в Австралии – серебряными. Пора сделать еще один шаг вперед. Сон сейчас в самом расцвете сил.

В нынешнем розыгрыше на фоне тяжелого сезона в АПЛ тренер решил его приберечь. Сон вышел на поле только в заключительном матче группового этапа против Китая (2:0) и принял непосредственное участие в обоих забитых мячах.

Мэтью Райан, Австралия

Второй сезон подряд вратарь австралийцев и «Брайтона» проводит в АПЛ и демонстрирует на Туманном Альбионе удивительную стабильность, пропуская в среднем 1,42 мяча за игру (54 гола в 38 матчах прошлого сезона и 27 мячей в 19 матчах нынешнего) и совершая 3,2 сейва (124 в прошлом сезоне и 60 по итогам половины нынешнего).

Лучший отрезок провел в октябре, отстояв насухо три матча подряд – против «Вест Хэма», «Ньюкасла» и «Вулверхэмптона». В этих встречах он совершил 17 сейвов, чем помог команде одержать три минимальные победы подряд. Подвиги голкипера помогают «Брайтону» держаться в середине турнирной таблицы. В прошлом году команда финишировала на 15-й строчке, в нынешнем идет 13-й.

В сборной Австралии экс-вратарь «Валенсии» провел 53 матча, становился победителем Кубка Азии в 2015 году и получил Золотую перчатку в качестве лучшего вратаря турнира. В тот же год признавался лучшим вратарем чемпионата Бельгии и лучшим футболистом Австралии.

Алиреза Джаханбакш, Иран

25-летний крайний нападающий стал партнером Райана по «Брайтону» нынешним летом, но закрепиться в составе английского клуба пока не успел. Тем не менее, имея за плечами опыт выступлений за голландские «Неймеген» и «АЗ Алкмаар» и статус лучшего бомбардира сезона в эредивизи, является вторым футболистом Кубка Азии по трансферной стоимости, уступая только недосягаемому Сону (18 млн евро).

Также заслуживают упоминания:

Сердар Азмун – Иран /«Рубин»

Одил Ахметов – Узбекистан /«Шанхай СИПГ»

Есинори Муто – Япония/«Ньюкасл»

Хироки Сакай – Япония /«Марсель»

Мая Ешида – Япония /«Саутгемптон»

Омар Аль-Сома – Сирия /«Аль-Ахли»

Ки Сон Ен – Южная Корея /«Ньюкасл»

Фавориты

Южная Корея, Япония, Иран, Австралия, Саудовская Аравия

Среди участников нынешнего розыгрыша Кубка Азии шесть сборных имеют опыт победы в данном турнире: Япония (1992, 2000. 2004, 2011), Иран (1968, 1972, 1976), Саудовская Аравия (1984, 1988, 1996), Южная Корея (1956, 1960), Ирак (2007) и Австралия (2015). Эти команды и станут фаворитами Кубка Азии, так что многое будет зависеть от сетки плей-офф.

На групповом этапе уверенно выступила Южная Корея, одержавшая три победы в трех матчах с общей разницей мячей 4-0. Подопечные Паулу Бенту стартовали с победы с минимальным счетом над сборной Филиппин, возглавляемой другим известным европейским тренером Свеном-Ераном Эрикссоном, после чего столь же уверенно одолели Киргизию (1:0) и Китай (2:0).

Уверенно вышли из своих групп, заняв одно из двух первых мест, и другие фавориты. А вот 7 очков сборной Иордании стали неожиданностью. И если нулевая ничья с Палестиной укладывается в рамки футбольной логики, то победы над куда более качественно укомплектованными Австралией (1:0) и Сирией (2:0) удивили даже местных экспертов. При этом трансферная стоимость австралийцев превосходит иорданскую более чем в 11 с лишним раз.

Тяжеловато стартовала в турнире сборная Японии, не без труда обыгравшая Оман (1:0) и Туркменистан (3:2), но к плей-офф четырехкратный победитель Кубка Азии наверняка раскачается. Состав у него наряду с корейцами сильнейший в регионе.

ТРЕНЕРЫ

В азиатский институт национальных сборных с удовольствием идут довольно известные в Европе тренеры. На 24 команды таких набралось аж 18 человек, и лишь пять сборных обошлись местными специалистами – Туркменистан, Япония, Австралия, а также Северная и Южная Кореи. Сборную Узбекистана тренирует аргентинец Эктор Купер, а Палестину – алжирец Нуреддин Али.

Альберто Дзаккерони – ОАЭ

Чемпион Италии с «Миланом» и лучший тренер серии А 1999 года покинул Италию в 2010-м, согласившись возглавить сборную Японии. С ней он победил в Кубке Азии-2011 и Кубке Восточной Азии-2013, а в нынешнем розыгрыше выиграл группу у Таиланда, Бахрейна и Индии и в 1/8 финала попал на вполне проходимую Киргизию.

Паулу Бенту – Южная Корея

Бывший главный тренер сборной Португалии за четыре последних года успел поработать с четырьмя разными коллективами – «Крузейро» (Бразилия), «Олимпиакосом» (Греция), «Чунцин Лифанем» (Китай) и сборной Южной Кореи.

«Азиатских тигров» он возглавил после ЧМ-2018, на котором они запомнились тем, что в заключительном туре группового этапа лишили шансов на продолжение борьбы сборную Германии (2:0). Будучи приверженцем организации и дисциплины, забетонировал штрафную Ким Сон Кю, не пропустившего в трех матчах ни одного мяча.

Марчелло Липпи – Китай

К 70 годам легендарный тренер, выигрывавший с «Ювентусом» все возможные турниры, включая Лигу чемпионов и серию А (5 раз), и чемпионат мира с Италией (в 2006 году) окончательно обосновался в Китае, где работает с 2012-го. После трех триумфальных сезонов в «Гуанчжоу Эвергранд» (три золота китайской суперлиги и победа в местной Лиге чемпионов) он возглавил национальную команду страны.

С приходом многомиллионных инвестиций китайский футбол стал активно развиваться, и итальянский специалист выступает локомотивом этого развития. В нынешнем розыгрыше Кубка Азии он вывел своих подопечных из группы и готовится к битве с Таиландом в 1/8 финала. Так что китайцам вполне по силам повторить свое лучшее достижение и добраться до финала Кубка Азии, как они уже это делали в 1984 и 2004 годах.

Также заслуживают упоминания:

Свен-Еран Эрикссон – Филиппины

Карлуш Кейруш – Иран

Сречко Катанец – Ирак

Хуан Антонио Пицци – Саудовская Аравия

Эктор Купер – Узбекистан

Бернд Штанге – Сирия

Наши

Валерий Кичин («Енисей») – Киргизия

Защитник «Енисея» и капитан сборной Киргизии отыграл в нынешнем розыгрыше Кубка Азии все три матча и помог своим партнерам выйти в плей-офф. Этого удалось добиться благодаря победе в заключительном туре над Филиппинами (3:1), лишившей команду Эрикссона шансов на продолжение борьбы.

Александр Крестинин – тренер сборной Киргизии

А возглавляет киргизов 40-летний российский специалист уроженец Краснодара Александр Крестинин. В качестве футболиста ему не удалось пробиться в РПЛ, и всю карьеру он провел в низших российских лигах. За исключением последнего сезона в карьере, проведенного в «Нефтчи». По завершении карьеры россиянин остался в команде, а в 2014 году получил предложение возглавить национальную сборную.

С 2017 года Крестинин также – главный тренер «Дордоя» из Бишкека, с которым в 2018 году выиграл чемпионат страны. Неудивительно, что целая команда – 11 футболистов сборной – представляют именно этот клуб. По этому показателю с «Дордоем» может посоревноваться только «Алтын Асыр» – базовая команда сборной Туркмении.

Милад Мохаммади («Ахмат») и Сердар Азмун («Рубин») – Иран

25-летний защитник грозненского клуба входит в пятерку самых дорогостоящих футболистов сборной Ирана. В связи с тем, что в России футболисты разъехались по отпускам еще в середине декабря, Карлуш Кейруш не стал форсировать подготовку Мохаммади, и два первых матчах в группе против откровенно слабых Йемена (5:0) и Вьетнама (2:0) он пропустил. Зато в игре с Ираком провел на поле все 90 минут и не позволил соперникам забить первый в этом розыгрыше мяч в ворота Алирезы Беиранванда.

Партнер Мохаммади по сборной – нападающий «Рубина» Сердар Азмун, считающийся одним из самых талантливых азиантских футболистов последних лет. В нынешнем чемпионате России за казанский клуб он забил всего четыре мяча, зато в сборной отрывается по полной – в трех сыгранных матчах он забил три мяча, став автором обоих голов в ворота Вьетнама (2:0). И наверняка еще увеличит свой счет.

В том числе благодаря этим двоим российские клубы – третьи среди неазиатских стран по количеству представителей своего чемпионата (5). Больше только у Германии (11) и Англии (9).

Эльдор Шомуродов («Ростов») и Достонбек Хамдамов («Анжи») – Узбекистан

Еще два футболиста РПЛ, приложившие ноги к выходу сборной Узбекистана из группы, где их соперниками были Япония, Туркмения и Оман. Форвард «Ростова» отличился в каждом матче и с четырьмя голами стал главным преследователем Альмоэза Абдуллы из Катара в гонке бомбардиров. Шомуродов забивает на Кубке Азии-2019 каждые 41,8 минуты.

Полузащитник «Анжи» тоже здорово проявил себя, отличившись в матчах с Туркменией (4:0) и Японией (1:2). Интересно, вернется ли 22-летний нападающий в Махачкалу или продолжит карьеру в клубе рангом выше? Кубок Азии – отличная площадка для того, чтобы «продать» себя.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Виталий Люкс – Киргизия

Нападающий немецкого «Ульма» родился на территории тогда еще Киргизской ССР (г. Кара-Балта) и в 20-летнем возрасте перебрался в Германию, где выступает за различные региональные клубы. Самые известные из них – дубль «Нюрнберга» и основа «Унтерхахинга». Правда, нынче он выступает в третьей бундеслиге.

Вряд ли 29-летний нападающий сумеет вырасти в форварда экстракласса, зато в нынешнем розыгрыше запомниться ему удалось. Именно его хет-трик в ворота филиппинской сборной позволил киргизам занять третье место в группе и пробиться в плей-офф.

Альмоэз Абдулла – Катар

Лучший бомбардир турнира по итогам группового этапа забил все семь мячей в трех играх. В первую очередь благодаря покеру в ворота КНДР (6:0) во втором туре. В отличие от возрастного Люкса, катарскому бомбардиру всего 22 года и вполне реальные перспективы уехать в крепкий европейский клуб. Особенно если он продолжит в том же духе.

Кристофер Икономидис – Австралия

Еще одна примечательная персона. 24-летний полузащитник в первом туре вышел только на замену (0:2 от Иордании), но с тех пор не пропустил ни минуты игрового времени и стал главной фигурой в национальной команде. Из шести голов соккеруз в ворота Палестины (3:0) и Сирии (3:2) пять были забиты при участии Икономидиса – четырежды он ассистировал партнерам и еще один мяч забил сам.