Футбол на выходных: дерби Лондона, Промес против «Реала» и проверка «Боруссии» - Советский спорт
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Футбол18 января 2019 22:41Источник: «Советский спорт»Автор: Кринский Константин

Футбол на выходных: дерби Лондона, Промес против «Реала» и проверка «Боруссии»

«Советский спорт» – о главных европейских матчах на грядущих выходных.

АНГЛИЯ
ВОЗЬМЕТ ЛИ ЭМЕРИ РЕВАНШ У САРРИ?

«Арсенал» – «Челси»
19 января. Лондон. Стадион «Эмирейтс», 20:30 (мск)

В первом круге «Арсенал» по делу проиграл «Челси». Унаи Эмери на тот момент еще не адаптировался в Англии, его идеи пока не проросли. Тренер оказался слишком нахальным на старте английской карьеры и получил по заслугам от такого же новичка лиги. Между командами шесть очков разницы и, кажется, классовая пропасть. «Арсенал» угодил в кризис и тренер пока не представляет, как из него выбираться, многое удается благодаря везению и качеству футболистов.

У Сарри тоже не все получается. Фокус с Жоржиньо все быстро раскусили, требуется обновить подход в середине поля. Кажется, что со временем тренер откажется от Нголо Канте, ему вообще не нужны опорники. Итальянец потихоньку выстраивает ту иллюзорную неапольскую картину. Когда красиво и некачественно. «Челси» пока тоже ищет себя, но с работой над ошибками как-то полегче.

У «Арсенала» дерби пропустят Данни Уэлбек, Роб Холдинг и Генрих Мхитарян. «Челси» не сможет использовать Джамал Блэкман и Марко ван Гинкел.

ИСПАНИЯ
«РЕАЛ» ПРОТИВ «СЕВИЛЬИ»

«Реал» – «Севилья»
19 января. Мадрид. Стадион «Сантьяго Бернабеу», 18:15 (мск)

В Испании нас ждет классный матч. Наконец-то и в примере появилась парочка интриг. У «Реала» и «Севиль» по 33 очка, по итогам тура мадридцы могут влезть в тройку, но вряд ли это будет легко сделать. «Севилья» конечно не дома и не на ходу, это одна из самых непредсказуемых команд чемпионата Испании. В последних матчах «Севилья» дважды проиграла «Атлетику», а «Реал» слил «Леганесу» и «Сосьедаду».

У «Реала» куда больше травмированных. Помимо идеи, повреждены Тибо Куртуа, Хесус Вальехо, Маркос Льоренте, Тони Кросс и Мариано Диас. У «Севиль» не будет Нолито и Максима Гоналона, зато сыграет Квинси Промес. Правда, вряд ли с первых минут, в системе Пабло Мачина он пока лишний винтик.

ГЕРМАНИЯ
ПЕРВЫЙ МАТЧ АЙДАРА В ГЕРМАНИИ

«Лейпциг» – «Боруссия» Д
19 января. Стадион «Ред Булл Арена», 20:30 (мск)

20-летний новичок «Лейпцига» перебрался в бундеслигу из родственного «Зальцбурга». Амаду Айдара может провести первый матч за новый клуб уже в эти выходные. От этого трансфера многого ждут. Что малиец заменит ушедшего летом Наби Кейта и через пару лет удастся так же удачно продать. Ну а для Дортмунда ничего в целом не меняется. Им предстоит сложный выезд, важно победить и укрепить чемпионские амбиции. Пока все очень здорово и только Лига чемпионов может этому помешать. Но до нее еще около месяца.

У «Лейпцига» не будет Эмиля Форсберга, Брумы и дисквалифицированного Штефана Ильзанкера. Кстати и Айдара не факт что появится, у него небольшое повреждение. За «Боруссию» не сыграют Дан-Аксель Загаду и Мануэль Аканджи. Но, будьте уверены, Люсьен Фавр справится и без них.

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