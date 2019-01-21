Итоги выходных: бешеная Англия, Витсель в огне, провал «Монако» и 9:0 от «ПСЖ»

Футбол 21 января 2019 11:34 Источник: «Советский спорт» Автор: Кринский Константин

«Советский спорт» – о главном, что случилось в европейском футболе на выходных.

АНГЛИЯ – ЭТО МОЩЬ. ВСЕГДА!

В 23-м туре АПЛ команды забили 33 гола. Причем 14 мячей были забиты в двух играх. Выходные по-настоящему удались. Во-первых, «Арсенал» победил «Челси» в дерби (2:0), игра в целом получилась бодрой. Во-вторых, «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» продолжают побеждать, 4-очковый отрыв между ними сохраняется. В-третьих, две встречи закончились со счетом 4:3. И это настоящий огонь и кайф.

«Ливерпуль» потрепал нервы в игре с «Кристал Пэлас», команда Юргена Клоппа впервые в этом английском сезоне пропустила три гола за матч. «Пэлас» же не удивил, лондонцы сыграли так же с «Сити» (победа 2:1) и в целом мощно смотрятся против грандов. Не хватило запаса прочности, терпения и класса, но получилось бодро.

«Вулверхэмптон» чудом победил «Лестер» на своем боле. Хет-трик оформил Диогу Жота, победный гол он воткнул на 93-й минуте. По ходу матча «Лестер» каждый раз отыгрывался, а в финальные минуты поверил в собственные силы и понесся вперед. В итоге «Вулвз» за две минуты провели две голевые контратаки, в одной из которых отличились. Интересно, что до этого матча Жота забил всего два гола за 22 тура.

ГЕРМАНИЯ

ВИТСЕЛЬ СОЗДАН ДЛЯ «БОРУССИИ»?

Ну вот как так? Почему в «Зените» Аксель Витсель был бледным пятном, а в «Боруссии» даже после Китая превратился в монстра международного уровня? Может все дело в тренере? Дортмундцы на выезде минимально обыграли «Лейпциг» и сохранили 6-очковый отрыв от «Баварии». Все самое интересное впереди. Потому что позади только половина чемпионата Германии и совсем немного осталось до плей-офф Лиги чемпионов.

Люсьен Фавр сделал «Боруссию» сильнее, команда лучше остальных играет с середняками и лидерами. «Бавария» потеряла много очков в играх против мидл-класса и в целом стала наиболее предсказуемой. «Боруссия» в этом отношении разнообразна и напоминает трансформер. Не только в атаке, но и в обороне. Витсель так круто влился в построения «Боруссии», ну просто блеск. Он идеально выжигает середину, а также много участвует в созидании. По количеству передач и отборам он лучший опорник бундеслиги.

ФРАНЦИЯ

«МОНАКО» ВСЕ БЛИЖЕ К ЛИГЕ 2

Жаль только Головина. Александр попал в «Монако» в очень не простой период. На этот раз монегаски влетели «Страсбуру» (1:5), система VAR вообще отключилась. После матча футболисты «Монако» скопом пошли к трибунам извиняться за результат. Вряд ли это кого-то устроило. Остается верить, что трансферы вроде Фабрегаса и Батшуайи еще себя оправдают. Руководство сломало всю систему еще летом, справиться с последствиями не может никто.

21 тур чемпионата Франции позади, «Монако» на предпоследнем месте в таблице с разницей «минус 17». В теории, несколько побед подбросят «Монако» в середину таблицы и это будет настоящее спасение. Не все понятно и с Тьерри Анри. Молодой тренер явно не справляется с происходящим.

«ПСЖ» НАДО ПЕРЕВЕСТИ В ДРУГУЮ ЛИГУ

В лиге творится что-то страшное. «ПСЖ» улетел в космос. Опять. Команда Томаса Тухеля вынесла «Генгам» (9:0) повторив свой же рекорд по счету: в 2016-м парижане так же уничтожили «Труа». Чемпионат Франции все больше напоминает бессмысленное ток-шоу, а Килиан Мбаппе, кажется, выиграет «Золотую бутсу» по итогам сезона.

Почему бы не перевести «ПСЖ» в лигу посильнее? С Англией все ясно, но рядом Испания, Италия, Германия. Выбирай не хочу! Там и конкурентов побольше и возможности для роста какие-то настоящие. А пока лига 1 с каждым годом все больше напоминает клюквенный чемпионат имени «ПСЖ».