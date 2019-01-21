Золотое дно: зарплаты в "Спартаке" достигли рекордного уровня

Футбол 21 января 2019 17:37 Источник: «Советский спорт» Автор: Фиш Сергей

Работники клуба в среднем зарабатывают в три раза больше депутатов, и в десять раз больше чем в "Газпроме"

Как выяснил "Советский спорт", футбольный "Спартак" резко поднял зарплаты своим сотрудникам и футболистам. Только за год расходы клуба на оплату труда выросли на 1 млрд 151 млн рублей. Сегодня один "спартаковец" получает около 1,2 млн рублей в месяц. Это в 30 раз больше, чем в среднем зарабатывают жители России.

В общей сложности за 2017 год (самые свежие данные) "Спартак" потратил на оплату труда 3,7 млрд рублей. По данным налоговой службы в клубе официально работает 261 человек, это означает, что средняя зарплата одного сотрудника - порядка 1,2 млн рублей.

Зарплаты в "Спартаке" выросли резко, еще в 2016-м году по этой статье клуб тратил 2,6 млрд рублей (согласно бухгалтерской отчетности клуба). В целом, потолок в 3 млрд рублей на зарплаты "Спартак" пробил впервые. К примеру, еще в 2011 году зарплаты в клубе были в два раза меньше.

На фоне "спартаковских" заработков кажутся скромными даже зарплаты в "Газпроме" и депутатские жалования. К примеру, средняя зарплата народных избранников составляет чуть меньше 400 тыс. рублей (до уплаты подоходного налога) - это в три раза меньше чем у сотрудников "Спартака".

С "Газпромом" разрыв еще сильнее. В 2017 году расходы компании на оплату труда составили 682 млрд рублей, при этом там работает больше 496 тыс. сотрудников. То есть средняя зарплата в газовой корпорации (выручка которой ежегодно исчисляется триллионами рублей) составляет порядка 120 тыс. рублей в месяц - это в десять раз меньше, чем у "Спартака".

Что касается средней зарплаты по России - то она в 30 раз меньше "спартаковской". По данным Росстата, в 2017 году размер средней заработной платы составлял 39 тыс.167 рублей.

В чем причина резкого роста зарплат в 2017 году в пресс-службе "Спартака" не рассказали. Вероятно, это связано с ростом стоимости игрового состава. Портал Transfermarkt в сезоне 2017/18 оценивал стоимость состава "Спартака" в 126,1 млн евро. В сезонах 2015/16 и 2016/17 стоимость была в 98,2 млн евро и 100,4 млн евро соответственно.

Отметим, что из-за колебаний курса рубля расходы "Спартака" на оплату труда вырасти не могли. В 2017 году рубль был крепче, чем в 2016-м (среднегодовой курс ЦБ в 2017-м - 65,9 руб за евро, годом ранее - 74,4 руб). Кроме того, еще в начале 2015 года руководство клуба зафиксировало валютный курс, из-за роста обязательств перед игроками.

Владелец "Спартака" Леонид Федун отмечал, что в клубе перебор игроков. Об этом он заявил в середине прошлого года.

"Усиление команде нужно всегда. Вопрос в том, что и сейчас у нас уже перебор игроков. Куда сейчас ещё? Если кто-то уйдёт, тогда, конечно, кто-то ещё появится», — заявил тогда Федун.

Нужно учитывать, что размер средней "спартаковской" зарплаты включает не только выплаты футболистам, но и рядовым сотрудникам клуба - менеджерам, бухгалтерам и так далее. Очевидно, что есть большая разница, между зарплатой футболиста и уборщика в "Спартаке". При этом в клубе больше половины штата - рядовые сотрудники, а основных людей (футболисты, тренеры, руководство) 106 человек. Судя по информации на сайте клуба, в основном составе "Спартака" занято 37 человек, еще 37 человек в "Спартаке-2", плюс 24 человека в молодежке и еще 8 человек входит в состав "руководства".

Несмотря на рост расходов "Спартака" на оплату труда к убыткам это не привело. По данным бухгалтерской отчетности "Спартака" (АО "ФК "Спартак-Москва") 2017-й клуб завершил с чистой прибылью в 318 млн рублей. Годом ранее был убыток почти в миллиард (если точнее - в 933 млн рублей).

В целом, по размеру зарплат игроков Российская премьер-лига занимает седьмое место в мире. Согласно отчету Sporting Intelligense за 2017 год, в среднем игрок основного состава одного из клубов РПЛ получал 753 тыс. 223 евро в год. В рублях это примерно 49 млн 700 тыс. рублей в год, или 414 тыс. рублей в месяц.

Больше чем в России, футболисты получают в Китае. Там среднегодовая зарплата игрока основы составляет 903 тыс. 110 евро. У футболистов основы во Франции в среднем - 1,118,447 евро. В Германии - 1,578,130 евро, в Италии - 1,717,470 евро. Второе место по размеру зарплат занимает Испания с 2 млн 487 тыс. 194 евро в год. Первое - Англия, в среднем игрок основного состава АПЛ получает 3 млн 379 тыс. 520 евро в год.