Федун, Нобель, Кононов и учёные. Анонс свежего «ССФ»

Футбол 21 января 2019 18:00 Источник: «Совспорт Футбол»





Во вторник, 22 января, появится в продаже свежий номер еженедельника «Советский спорт – Футбол». Представляем его основные материалы.

СКИНУТЬ БАЛЛАСТ И УКРЕПИТЬ ЦЕНТР ОБОРОНЫ

«Спартак» определился, что делать зимой. Свое трансферное задание клуб активно выполняет: красно-белые одними из первых в РПЛ приступили к комплектации состава. Из Бразилии выписан защитник Айтон, теперь нужны центрбэк и форвард.

ОЛЕГ КОНОНОВ: КОНТРАКТ С ЕРЁМЕНКО РАСТОРГНУТ

Пока вы доедали новогодний оливье, «Спартак» - одним из первых - отправился в ОАЭ на подготовительный сбор, который длился до 16 января. В распоряжении главного тренера Олега Кононова было 26 футболистов.

ГОВОРИЛ ИГРОКАМ: «КОНОНОВ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДАСТ ВАМ ШАНС»

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев анализирует итоги 2018 года через призму игры «Спартака» и его конкурентов, а также рассказывает про Карреру, Трабукки и Глушакова.

ЧЕЙ ТЕПЕРЬ «СПАРТАК»?

Крупнейший акционер клуба – вовсе не Леонид Федун. Им оказался Вагит Аликперов. Но новость в том, что компания Moran Trading Resources Ltd, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, ранее контролировала 70% капитала «Спартака», а теперь вышла из числа акционеров красно-белых.

ШВЕЙЦАРСКИЕ УЧЕНЫЕ СПРОГНОЗИРОВАЛИ КОНЦОВКУ РПЛ

Кто должен стать чемпионом России не по очкам, а по игре? Этот вопрос настолько же интересен, насколько и спорен. Хорошая игра… Чемпионская игра… Все это – дискуссионные понятия. Но швейцарские ученые посчитали, а ССФ публикует «правильную» таблицу РПЛ.

УМИРОТВОРИТЬ БЛИЖНИЙ ВОСТОК

Для чего Джанни Инфантино затеял новую реформу? О целях президента ФИФА и любопытных поворотах в будущем футбола, в частности, ЧМ-2022, рассуждает известный футбольный комментатор, ведущий «Матч ТВ» Нобель Арустамян.

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