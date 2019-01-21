Александр Кержаков: Если за Паредеса дают 40 миллионов, надо продавать

Футбол 21 января 2019 18:54 Источник: «Советский спорт» Автор: Августин Александр

Перед контрольным матчем в Дохе между «Локомотивом» и «Зенитом» своим видением ситуации в питерском клубе поделился лучший бомбардир в истории российского футбола, с недавних пор тренирующий юниорскую сборную страны.

«3-4 ГОДА НАЗАД БЫЛ ОБЕИМИ РУКАМИ ЗА РАКИЦКОГО»

- Вокруг «Зенита» много трансферных слухов. Но серьезное пополнение пока только одно - возвращенный из аренды в «Аталанте» Эмилиано Ригионе. Это усиление?

- Сложно сказать. Для меня Ригони ничем особенным в серии А не запомнился - аргентинец сделал дубль в дебютном матче, а потом за «Аталанту» почти не играл. Посмотрим, в каком состоянии он вернулся в «Зенит». Но раз за прекращение аренды Ригони, как я понимаю, пришлось доплачивать, значит, тренерский штаб действительно в нем заинтересован.

Думаю, скорость Ригони никуда не исчезла. А зенитовской группе атаки быстрые игроки не помешают.

- Как Сергей Семак будет интегрировать аргентинца в командные построения?

- Надо спрашивать у самого Семака. Ему виднее. Но, очевидно, при схеме с тремя защитниками Ригони - не тот игрок, который будет возвращаться, отрабатывать в защите.

- «Зениту» зимой в принципе нужно усиливаться? Или состав, обеспечивший первое место к перерыву в чемпионате, способен добыть золото?

- Подбор исполнителей неплохой. Но любая команда должна усиливаться в межсезонье или в перерыве между кругами. Нельзя забывать о факторе травм - редко бывает, чтобы все лидеры были в строю. Да и качество игры «Зенита» в ноябре-декабре вряд ли устраивало штаб Семака. Тренерам, как и болельщикам, хотелось бы видеть более яркий и убедительный футбол. Для этого надо укреплять некоторые позиции. Какие именно - вопрос не по адресу. Я не занимаюсь селекцией клуба.

- Как вы смотрите на возможное появление в «Зените» Ярослава Ракицкого из донецкого «Шахтера»?

- Года 3-4 назад, когда эта кандидатура также обсуждалась, я был бы двумя руками «за». На тот момент уровень Ракицкого не вызывал сомнений. Сейчас мне сложно об этом судить. У «Зенита» не все в порядке в центре обороны, но способен ли нынешний Ракицкий решить проблему, я не уверен. Слишком мало матчей с его участием видел в последнее время.

Да и вообще, какой смысл обсуждать слухи? Может, никто в «Зените» кандидатуру Ракицкого и не рассматривает? Вот когда трансфер состоится, тогда и можно давать оценки, строить предположения.

«СЕМАК ВЕДЕТ «ЗЕНИТ» К ПОСТАВЛЕННОЙ ЦЕЛИ»

- Возможное появление аргентинца Маркоса Акуньи из «Спортинга» на левом фланге обороны - вроде бы не просто слух. Уже обсуждаются суммы, которые фигурируют в переговорах с лиссабонским клубом.

- Акунья? Ничего не могу о нем сказать. Но если он перейдет в «Зенит», конечно, обязательно изучу в интернете нарезки матчей с его участием. Чтобы составить мнение об аргентинце.

- Вы можете допустить появление в «Зените» Генриха Мхитаряна из «Арсенала» или Вячеслава Караваева, который выступает под руководством Леонида Слуцкого за «Витесс»?

- Понятное дело, что переход Караваева гораздо легче осуществить. Не потому что Мхитарян - не по карману «Зениту». Просто притязания армянского полузащитника на данный момент не лежат в плоскости нашей премьер-лиги. Возможно, что-то изменилось, я же с Генрихом не знаком лично. Но судя по его интервью британской прессе после трансфера из «МЮ», он намерен закрепиться в лондонском клубе.

Ну а Караваев наверняка с удовольствием перейдет в «Зенит». Если клуб заинтересуется в его услугах, а Слуцкий - отпустит игрока из Голландии.

- И последний вопрос о зенитовских трансферах. Надо ли продавать Леандро Паредеса в «Челси» или «ПСЖ»?

- Если за него действительно предлагают 40 миллионов евро, то я бы на месте руководителей клуба отпустил бы Паредеса. Больше добавить нечего.

- Семак уже полгода тренирует «Зенит». Какие впечатления от его работы?

- Учитывая то, что команда идет в РПЛ на первом месте, Сергей Богданович справляется. Ведь в этом сезоне для «Зенита» главное - борьба за чемпионство. По игре, как я уже отмечал, вопросы есть. Но если задача будет выполнена, никто об этом не вспомнит. «Зенит» заждался золотых медалей. И Семак уверенно ведет команду к поставленной цели.

- Тем не менее, очковый задел мог быть гораздо больше. А в итоге перед самым перерывом «Зенит» едва не пропустил вперед себя «Краснодар»…

- Если бы да кабы… Футбол не терпит сослагательного наклонения. Да, лучше было бы не проигрывать в Питере «Рубину». Но факт остается фактом - «Зенит» опережает всех в таблице, пусть и на символическое одно очко. Команда - лидер.

- Год назад «Локомотив» лидировал намного увереннее.

- И что? У нас очень конкурентный чемпионат. И с каждым сезоном конкуренция усиливается. Плотность в таблице - невероятная, такого почти нигде в Европе нет. Да, качество игры не всегда соответствует высшим стандартам, однако борьба идет на всех этажах. В любом матче номинальным фаворитам приходится биться за очки. Это наверняка нравится болельщикам. И занимать первое место в РПЛ, пусть и с небольшим гандикапом, - уже большое дело.

«НЕ ЗНАЮ, ЧЕГО ЖДУТ В «СПАРТАКЕ» ОТ КОНОНОВА»

- В группу преследователей «Зенита» входят «Спартак» и «Ростов». Удивил ли вас переход Романа Еременко из первой команды во вторую?

- Если честно, не ожидал, что спартаковцы не захотят продлевать с Еременко контракт. В тех играх, которые Роман успел провести осенью, он, на мой взгляд, вносил изюминку в игру красно-белых. За время дисквалификации Еременко не растерял качеств плеймейкера - человека, способного внести перелом в ход матча.

Думаю, для «Ростова» это отличное приобретение. Как я понимаю, Валерий Карпин хотел видеть этого игрока в составе. Значит, Роману будут доверять. Это упростит процесс адаптации.

- Однако два года дисквалификации дают о себе знать.

- Я никаких проблем не заметил. Еременко не уступал партнерам в физподготовке. Тут одно из двух - либо у него действительно все в порядке с кондициями, либо другие спартаковцы не набрали форму. Я склоняюсь к первому варианту.

- «Спартак» отпустил и других ветеранов. При этом приглашает в состав перспективную молодежь. Как это увязывается с максимализмом руководителей клуба, которые всегда требуют результатов здесь и сейчас?

- Знаете, я не знаю внутренней кухни «Спартака». Что там происходит, кто за что отвечает, какие задачи ставит. Больше слежу за «Зенитом». Вот питерцы точно стремятся в этом сезоне к чемпионству. Такая цель обозначена. А чего ждут от Олега Кононова, понятия не имею.

«ИСТОРИЯ МАМАЕВА И КОКОРИНА - ТРАГЕДИЯ»

- Хорошо, давайте тогда о «Зените». Солидарны с игроками, которые выразили поддержку Александру Кокорину, который продолжает отбывать наказание в СИЗО «Бутырка»?

- Ну а какой реакции вы ждали? Разумеется, одноклубники - на стороне Кокорина. Саша был лидером команды в течение нескольких сезонов, забивал важные мячи. Для клуба это огромная потеря. И мне, как и всем в «Зените», хотелось бы поскорее снова увидеть его на футбольном поле.

- Если Кокорина 8 февраля выпустят, реально ли быстро восстановиться?

- А почему нет? Ему же не 50 лет. Думаю, больших проблем с «физикой» не возникнет. Ну, пропустит человек три месяца - не трагедия. Мышцы приводятся в порядок при помощи тренировок. Важнее психологический момент. Чтобы Саше оказали моральную поддержку.

- Ваше отношение к инцидентам, из-за которых Кокорин и Павел Мамаев в октябре загремели в «Бутырку»?

- Мне подобные истории неинтересны. Как и другие скандальные видео с футболистами, которые в последние годы любят «раскручивать» в сети те, кто ловит на этом хайп. У меня другие жизненные интересы, другие проблемы - сейчас нужно набирать ребят в юниорскую сборную, планировать тренировки.

А чужая личная жизнь… Если затрагиваются интересы близких мне людей, могу позвонить, спросить что да как. Но никогда не обсуждаю подобные вещи в публичном пространстве.

Если говорить конкретно об истории Кокорина и Мамаева, то это большая трагедия, я так считаю.

«РАБОТА В СБОРНОЙ КИПИТ, ГРАФИКИ СОСТАВЛЯЮТСЯ»

- Ваш бывший одноклубник по «Зениту» Андрей Аршавин недавно тоже завершил карьеру. Чем он поможет клубу после недавнего назначения в детско-юношескую академию?

- Думаю, это выяснится позднее. Но в любом случае, здорово, что клуб возвращает своих бывших звезд. Люди, выступавшие за «Зенит», и после окончания карьеры будут работать на благо родной команды по максимуму.

- Сами уже привыкли к роли главного тренера российских юниоров?

- Конечно. Я же был назначен еще в марте прошлого года. Работа кипит, составляются графики подготовки к стартующему осенью отборочному этапу Евро-2020 в нашей возрастной категории. В феврале летим с ребятами в Турцию, в марте играем турнир в Эмиратах, в мае - в Словакии, в июне нас ждет традиционный турнир Гранаткина в Санкт-Петербурге. Тренировать молодежь очень интересно. Это же крайне важный этап в карьере любого футболиста - переход из академии в дублирующий состав, потом в основу. Буду рад, если помогу ребятам раскрыться.

- В вашей команде подрастают будущие звезды российского футбола?

- При должном отношении к делу многие могут вырасти в больших игроков. Некоторых уже берут на свои сборы клубы РПЛ. Это показатель.