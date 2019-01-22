Вячеслав Караваев: Нет смысла уходить в «Зенит». Вдруг завтра позовет «Бавария»?

Футбол 22 января 2019 10:40 Источник: «Советский спорт» Автор: Августин Александр

Основной защитник «Витесса», которым, по слухам интересуется питерский клуб, рассказал о работе в Голландии с Леонидом Слуцким и появлении в тренерском штабе команды братьев Березуцких.

«ГОЛЛАНДЦЫ ЗНАЛИ, КТО ТАКИЕ БЕРЕЗУЦКИЕ»

- После Нового года Слуцкому в «Витессе» начали помогать Алексей и Василий Березуцкие. Как они влились в коллектив?

- Прекрасно. Ребята нам очень сильно помогают, работают как обычные тренеры, при том что никого не заменили, просто добавились в штаб, всё - супер! Мне кажется, Березуцким в «Витессе» тоже нравится. И жизнь, и коллектив.

- Для обоих это первый заграничный опыт.

- Зато игрового и турнирного опыта у них в избытке. Новичками Березуцкие уж точно не выглядят. Сразу активно включились в тренировочный процесс, делают подсказки, сами задают вопросы Слуцкому.

- Березуцкие помнят вас по временам, когда вы были в системе ЦСКА?

- Конечно. Мы общались перед тем, как они подписали контракт с «Витессом». Василий и Алексей заглянули тогда в Голландию, чтобы осмотреться на новом месте… Вспомнили с ними, как я, совсем молодым, получал от армейских ветеранов нагоняи на тренировках. Душевно побеседовали.

- Они и теперь с вами много общаются? Вы же - защитник.

- Основное внимание они действительно уделяют обороне. Но подсказки дают не только защитникам. Вообще, это серьезное усиление нашего тренерского штаба. Березуцкие должны помочь выстроить игру сзади.

- Как Березуцких воспринимают местные игроки?

- С уважением. Березуцкие предварительно расспросили меня, кто в «Витессе» на что горазд в житейском плане. Я сказал, что у нас все ребята - простые в общении. Так оно и есть. Контакт был найден моментально.

- То есть, разговорчиков о «русской экспансии» внутри коллектива нет?

- Абсолютно. Это же Европа. Здесь не принято заглядывать в паспорт. Березуцкие - в первую очередь известные в недавнем прошлом футболисты, добившиеся многого и в сборной, и с клубом. Для голландцев это не какие-то русские ноунеймы. Их хорошо знали. Я даже удивился, насколько хорошо.

- С английским у Березуцких - порядок?

- Не хуже, чем у Слуцкого.

«В «ВИТЕССЕ» ТЫ ВСЕГДА НА ВИДУ У ТОП-КЛУБОВ»

- Как прошло голландское «межсезонье»?

- Немного отдохнули. Потом провели короткий сбор, успели сыграть два контрольных матча. Ну а год начали с победы над «Эксельсьором», которая позволила подняться на четвертое место.

Хорошо, что выиграли 3:2. После паузы всегда непросто, немного выпадаешь из ритма. Впереди - кубковая встреча, она покажет, в какой мы сейчас форме. Соперник принципиальный - «Алкмар».

- «Витесс» приобрел кого-нибудь зимой?

- Пока - нет. Наоборот, двое от нас ушли в аренду. Будут ли до закрытия трансферного окна новички? Сам не знаю. Но я не вижу смысла что-то кардинально менять. В первой половине сезона мы неплохо сыгрались. И нынешним составом можно решать поставленные задачи - попадать в четверку и бороться за Кубок.

- Вам лично не хотелось бы поднять планку притязаний?

- Амбиции есть. Но «Витесс» хорош в том числе и тем, что здесь можно попасть на карандаш какому-нибудь топ-клубу. Не только из Голландии, но и, например, из Германии. Показывай уровень в матчах - и тебя заметят.

- Говорят, вам активно интересуется «Зенит».

- На данный момент никакого предложения нет.

- Из Питера даже не выходили с вами на связь?

- Нет. Ни на меня, ни на агента. Но я допускаю интерес со стороны «Зенита». Любой большой клуб рассматривает длинный список кандидатов на усиление. Возможно, и за мной следят.

- Согласились бы на аренду в «Зенит» до конца сезона?

- Ох, сложный вопрос. Если уезжать сейчас в Россию, то с гарантированным местом в стартовом составе. Для меня важно прогрессировать. А на скамейке «Зенита» это невозможно. И я дорожу тренерским доверием и игровым временем, которые имеются в «Витессе». Для резких перемен должны быть веские причины.

- Шанс стать чемпионом России - веская причина?

- Вот это точно не аргумент. Во-первых, у меня уже есть чемпионский титул с ЦСКА. Во-вторых, а вдруг завтра мной заинтересуется клуб, который борется за чемпионство, скажем, в бундеслиге?

- «Бавария»?

- «Бавария» или Дортмунд - не важно. Понятно, что это мечты, но никогда заранее не знаешь, как жизнь сложится. Уходить же в аренду в Россию и сидеть в запасе - значит, загубить карьеру.