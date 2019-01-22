«Краснодар» проиграл «Базелю». Ничего страшного, этому есть логичное объяснение

Футбол 22 января 2019 17:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Кринский Константин

«Краснодар» уступил «Базелю» (0:2) в товарищеском матче в Марбелье.

ВТОРЫЕ В РОССИИ И ШВЕЙЦАРИИ

Первый учебно-тренировочный сбор перед возобновлением сезона «Краснодар» проводил в Испании. К зимовке в этой стране наши клубы привыкли. Испания выбрана не случайно: тут не только европейский сервис и хорошая погода, но и есть возможность провести товарищеский матч против еврокубкового крепыша. Для «Краснодара» перед 1/16 Лиги Европы это наиболее актуально. Исходя из этого в соперники выбрали «Базель». В чемпионате Швейцарии команда Марселя Коллера идет второй как и «Краснодар» в РПЛ. И если «Базель» вряд ли станет чемпионом, у «Янг Бойз» +19 очков отрыва, то игроки Мурада Мусаева борются за первое место самым серьезным образом (одно очко от «Зенита»).

Единственный зимний новичок «Краснодара» Кристоффер Олссон остался в запасе, стартовый состав россиян получился смешанным. В понятной 4-3-3 место в воротах занял Синицын, его защищали Рамирес, Фьолусон, Мартынович и Петров. В середине поля – Каборе, Газинский и Перейра. Ари вперед помогали Классон и Сулейманов.

Заключительный спарринг первого зимнего сбора против швейцарского «Базеля» «быки» начнут в следующем составе 👇🏻



В запасе у «горожан»: Сафонов (В), Сергеев, Бородин, Назаров, Голубев, Марков, Олссон, Мацукатов, Уткин, Куэва, Вандерсон, Игнатьев.



Свисток в 15:00 pic.twitter.com/r40zOTjpJp — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 22 января 2019 г.

В составе «Базеля» выделялось много игроков. Прежде всего это экс-защитники «Спартака» и «Рубина» Сухи и Самбрано, а также сборники Штокер, Фрай, Джака, Дзуффи и Оберлин.

БОДРО, НО БЕЗ ГОЛОВ

В матчах на сборах команды не стремятся победить. Каждая из них планирует отработать важные для себя компоненты игры. В первом тайме «Краснодар» явно повторял хорошо отработанное – атаки через центральную зону через стеночки и забегания, фрагментарные сваливания Ари на фланг, подключения крайних защитников в штрафную. И вряд ли «Базель» серьезно готовился к «Краснодару», скорее всего швейцарцы просто отрабатывали действия в обороне. «Базель» создавал большинство в опорной зоне, много разрушал, но все равно не успевал за быстрыми мыслями и ногами Классона и Перейры. Бодро!

К сожалению, Сулейманов потерялся, почти ничего не получалось у Ари. Не помогал мяч Лиги Европы, которым команды играли в первом тайме («Краснодар» готовится к февральским встречам с «Байером»). С техникой и наработанными комбинациями был полный порядок, но не хватало резкости и свежести. А это тонус. То есть нарабатываемое и восполняемое.

ВТОРОЙ ТАЙМ

После перерыва состав постепенно изменились до неузнаваемости, у «Краснодара» весь матч отыграли только Синицын и Мартынович. Наконец-то появился Олссон, также вышли молодые Голубев, Уткин, Бородин, Сергеев, Мацукатов. Кроме того дали поиграть Игнатьеву, Куэве и Маркову. Единственный, кто не сыграл, но мог – это Вандерсон. У «Базель» тоже обновился. Во втором тайме на поле вышли такие известные личности как Кузманович, Маршан, Кампос и Баланта.

Омолодившийся «Краснодар» тут же пропустил. На 51-й минуте свежий Буа открыл счет. После прострела с левого фланга Кевин без проблем замкнул передачу в пустой угол. Молодые защитники «Краснодара» тут же получили от Мартыновича за ужасное расположение и отсутствие борьбы. Еще через 15 минут минут в ворота Синицына влетел второй мяч. На этот раз отличился Баланта. Эдер подключился к атаке вторым темпом, обыгрался в стеночку с партнером, просочился сквозь защитником и с близкого расстояния спокойно переиграл кипера.

В сущности у «Краснодара» был всего один голевой момент после перерыва, вблизи через вратаря не смог перебросить Олссон. С выходом новичка российская команда реально прибавила в созидании и скорости продвижения мяча. Следующий матч «Краснодара» должен быть интереснее, 29 января встреча с китайским «Бэйцзин Жэньхэ».