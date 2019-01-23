Дмитрий Кириченко: Слухи об аренде Зинченко воспринимаю как шутку

Футбол 23 января 2019 08:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Григорьевская Юлия

Главный тренер «Уфы» рассказал о том, как проходят сборы команды на Кипре.

«УФЕ» НАДО УКРЕПИТЬ ДВЕ-ТРИ ПОЗИЦИИ»

– Для вас это первые сборы в качестве главного тренера куба премьер-лиги. Как вам новая роль?

– У меня за плечами много сборов за карьеру игрока, да и в качестве помощника тоже. Стараюсь взять из накопленного опыта лучшее. В отличие от помощника, главный тренер сам планирует всю подготовку от начала до конца – и мне эта работа нравится. Сейчас мы занимаемся физической подготовкой, в том числе в тренажерном зале, проводим беговую работу. Все идет по графику.

– В Катаре, где проводят сборы некоторые российские топ-клубы, песчаные бури и тяжелые условия для тренировок. Как с погодой на Кипре?

– Условия великолепные. Мне звонили из Турции, которая находится недалеко от нас, и сказали, что там чуть ли не каждый день дождь, командам не дают поля. А у нас тут все прекрасно, просто идиллия. Два-три дня дул сильный ветер, но последнюю неделю светит солнце.

– Тренировочные поля находятся поблизости от отеля?

– Практически на территории гостиничного комплекса, только дорогу перейти.

– Вы довольны физическим состоянием игроков после отпуска?

– Все ребята проявили профессионализм, следуя рекомендациям, которые получили перед отпуском. У каждого была индивидуальная программа подготовки. Понятно, что кто-то где-то что-то недовыполнил, но в целом я доволен. Радует, что не нужно тратить много времени на то, чтобы вернуть команду в состояние готовности к большим нагрузкам.

– Кто-то занимаете по индивидуальной программе?

– Еркебулан Сейдахмет восстанавливается после травмы. Но и его начинаем подводить к общей группе. Остальное по мелочам – у пары человек есть легкие повреждения, они работают с ограничениями.

– «Уфа» пока не сделала ни одного зимнего приобретения. Это вас беспокоит?

– Не то, чтобы меня это сильно напрягало, но всегда хочется усиления. У «Уфы» достаточно скромные финансовые возможности. Тем не менее, мы с руководством клуба очертили позиции, которые необходимо укрепить. Их немного, но они действительно нуждаются в усилении.

– Какие позиции?

– Не хотел бы конкретизировать – работа в этом направлении ведется. Как говорится, трансферы любят тишину.

– На просмотре сейчас никого нет?

– Нет. Я так понимаю: если брать кого-то на просмотр, то исключительно молодежь. А вообще, сейчас такое время, что о любом футболисте можно собрать полную информацию. Есть куча всяких аналитических программ. А физические кондиции всегда можно натренировать. Но если человек плохо играет, никакая «физика» не поможет.

– В идеале, сколько «Уфе» нужно новичков?

– На мой взгляд, команда у нас неплохо укомплектована. Но две-три позиции укрепить нужно.

«ОЛИВЕЙРА ЗАРАБОТАЛ ПРИГЛАШЕНИЕ В «ЗЕНИТ» ТРУДОМ»

– Говорят о возможной аренде Александра Зинченко из «Манчестер Сити». Это только слухи, или все возможно?

– Я бы не отказался от игрока «Ман Сити», но это больше можно рассматривать как шутку. Александр выступает в АПЛ и вряд ли сейчас готов вернуться в Россию. Все-таки Европа для него приоритетный вариант. Я вообще не обращаю внимания на трансферные слухи. Появись какой-то вариант, наш генеральный директор обязательно мне обо всем рассказал бы.

– По словам Шамиля Газизова, в сферу интересов «Уфы» входит армеец Хетаг Хосонов…

– Достаточно много игроков разного возраста входят в сферу интересов нашего клуба. Но Хосонов сейчас точно – не приоритет.

– В «Уфу» пришел новый тренер Михаил Куприянов, которого вы хотели видеть в своем штабе. Расскажите, что это за специалист.

– Михаил имеет опыт самостоятельной работы главным тренером в ростовском СКА и «Митосе» из Новочерскасска. Мы часто общаемся, вместе играли. Знаю его взгляды на футбол, поэтому и пригласил в «Уфу».

– Какой у него круг обязанностей?

– Мы не делим полномочия. Каждый занимается всем. Часто бывает так, что возникает проблема в атаке или в обороне – и весь тренерский штаб этим занимается. Каждый изучает игры, тренировочный процесс, а я обобщаю собранную информацию. Затем вместе вносим коррективы в рабочий процесс.

– Что скажете по поводу ухода в «Зенит» тренера Вильяма Оливейры?

– Могу пожелать ему удачи. Мы очень хорошо с ним работали. Это квалифицированный помощник, которое долго находился в «Уфе». Но иногда наступает момент, когда игроку или тренеру надо что-то поменять. Знаю, что Сергей Богданович Семак еще летом хотел пригласить Оливейру, но тогда не сложилось по разным причинам. Сейчас предложение еще раз последовало. Вильям заработал его своим трудом, профессионализмом, человеческими качествами. Нам будет очень не хватать такого специалиста, но в данной ситуации можем за него только порадоваться.

– Денис Тумасян и Ондржей Ванек не полетели на кипрские сборы с основой – они тренируются в «Уфе-2». Почему отказались от их услуг?

– Это мое решение. У нас большое количество центральных защитников. В любом случае кого-то пришлось бы убирать. И выбор пал на Дениса. Я его уважаю, он многое сделал для «Уфы», но команде и самому игроку надо двигаться вперед. Думаю, Денис найдет себе новый клуб. Он может еще два-три года выступать на высоком уровне, но в «Уфе» это было бы сложно сделать. А зачем оставаться без игровой практики?

Похожая ситуация с Ванеком. Чех очень хотел играть, поэтому был недоволен тем, что редко попадает в стартовый состав. Однако в те редкие выходы на поле у него мало что получалось… Конечно, надо делать скидку на травму Ванека, но и в дальнейшем я бы вряд ли предоставил ему постоянную практику. В такой ситуации лучше перейти в команду, которая на него по-настоящему рассчитывала бы.

«ПОЧЕРПНУЛ МАССУ ПОЛЕЗНОГО В АКАДЕМИИ ТРЕНЕРСКОГО МАСТЕРСТВА»

– В первом кипрском спарринге «Уфа» сыграла вничью с «Левски» – 1:1. Какие впечатления?

– У нас получились два разных тайма. Было очень много брака в простых ситуациях – это мне не понравилось. В какой-то мере могу списать ошибки на высокие нагрузки, при которых ноги не слушаются. Думаю, в дальнейшем все будет лучше. В четверг мы проводим еще один матч – жду более качественного футбола. Это сейчас важнее, чем результат. Хотя «Левски» вполне могли побеждать.

– Контуры основного состава на весну уже вырисовывается?

– Понятно, что в голове у меня есть костяк команды. Многое зависит от дальнейшей подготовки, от, не дай бог, травм. Скажу так: я рассчитываю на тех игроков, которые есть.

– Газизов говорил, что основная цель «Уфы» – развитие детско-юношеского футбола. Значит ли это, что в основе будет появляться молодежь?

– У нас достаточно много молодых ребят: Игорь Дивеев, Данил Круговой, иностранцы. Это осознанная политика клуба.

– В декабре вы получили лицензию категории Pro и теперь сможете де-юре работать главным тренером в РПЛ. Тяжело было подготовиться к экзаменам в Академии тренерского мастерства?

– Понятно, что обучение отнимает время. В каждой паузе летал на сессии в Москву, Турцию. Был большой объем работы, мы выполняли задания. И мне это очень нравилось – сам процесс диалога внутри нашей группы и с преподавателями. Почерпнул массу полезной информации. Сейчас использую полученные знания при подготовке к весенней части сезона.

– Экзамены сдали легко?

– Мы делали презентации на разные темы. Вся наша группа получила лицензии. Естественно, каждый тщательно готовился, потом мы вместе обсуждали работы друг друга. У меня была такая тема: «Анализ игры соперников в футбольном клубе «Уфа».