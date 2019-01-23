Канчельскису – 50. Он главная русская звезда АПЛ и носил «семерку» до Бекса и Роналду

Футбол 23 января 2019 16:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Кринский Константин

«Советский спорт» вспоминает главные истории про Андрея Канчельскиса в Англии.

ФЕРГЮСОН ЗАМЕТИЛ ЕГО В СБОРНОЙ СССР

6 февраля 1991 года Канчельскис в составе сборной СССР рубился в Глазго против Шотландии, там его заметил главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон. Ему как раз нужен был правый полузащитник. Андрей настолько понравился тренеру, что тот поехал и на товарищеский матч СССР и Германии по Франкфурт, где еще раз оценил вингера для своих целей. В итоге «Шахтер» продал Канчельскиса в «МЮ» за 650 тысяч фунтов.

БЫСТРО СТАЛ ОСНОВНЫМ В «МАН ЮНАЙТЕД»

Кажется, это сейчас российским футболистам нужно много времени на адаптацию. Раньше было не так, и это доказал Канчельскис. Андрей быстро стал своим в Англии и в первом же сезоне в «МЮ» стал основным игроком. За пять лет в «Юнайтед» Канчельскис провел в общей сложности 162 матча и забил 36 голов.

ИЗ-ЗА НЕГО ФЕРГЮСОН ПОЛУЧИЛ ВЗЯТКУ

В 1994-м Канчельскис продлил контракт с «МЮ» на улучшенных условиях. Во время продления в Манчестере находился агент игрока и тогдашний вице-президент «Спартака» Григорий Есауленко. Он подкараулил Фергюсона на стоянке и дал тому конверт со словами благодарности. Европеец не понял, зачем это нужно и посмотрел в конверт. Там лежали 40 тысяч фунтов наличными. Русский подход к ведению бизнеса тренер не оценил, поэтому сдал конверт с деньгами в клубную кассу на сохранение. До следующего приезда горе-агента.

УСТУПИЛ МЕСТО БЭКХЭМУ. НЕ СПЕЦИАЛЬНО

У Канчельскиса заканчивался жирный контракт с «Юнайтед» и клуб начал переговоры о продлении договора. Агенты насели на футболиста с желанием выжать из клуба максимально много. Тогда «МЮ» не был богатейшим клубом лиги, там отлично умели считать деньги. В итоге Канчельскис и «Ман Юнайтед» не договорились, а Фергюсон заменил ушедшего в «Эвертон» россиянина молодым Дэвидом Бекхэмом. Как позже признался Канчельскис, если бы не алчные агенты, он бы мог поиграть в Манчестере подольше.

ЕГО РЕКОРД ЗА «ЭВЕРТОН» НИКТО ТАК И НЕ ПОБИЛ

С 1995 по 1997 годы Канчельскис играл за «Эвертон». В первом же сезоне за новый клуб Андрей стал лучшим бомбардиром команды (16 голов) и полюбился публике за шикарные матчи против «Ливерпуля». В двух дерби сезона россиянин забил два гола на «Энфилде» и один на своем поле. Это достижение до сих пор побить никто не может до сих пор, успешнее в дерби Ливерпуля футболистов просто не было. Кроме того в «Эвертоне» Канчельскис как-то стал лучшим игроком месяца в АПЛ. В истории лиги на данный момент всего четыре человека включая Андрея брали эту награду.

ИЗ-ЗА НЕГО БУФФОН ДЕБЮТИРОВАЛ В СБОРНОЙ

Сейчас Джанлуиджи Буффон – один из величайших вратарей в истории. Его дебют в сборной случился в Москве, когда Италия играла с Россией в стыках за выход на ЧМ-1998. Именно Канчельскис поспособствовал выходу Буффона на поле. В середине первого тайма Андрей на скорости влетел в Джанлуку Пальюку и травмировал вратаря, его заменил Буффон. В перерыве Канчельскис уступил место Дмитрию Хохлову. Тоже из-за травмы.

САМЫЙ УСПЕШНЫЙ РОССИЙСКИЙ ФУТБОЛИСТ ЗА РУБЕЖОМ

У Канчельскиса 15 зарубежных трофеев. Он становился чемпионом с «МЮ» и «Селтиком», с ними же брал всевозможные кубки. В 2003-м Андрей даже взял Кубок Саудовской Аравии вместе с «Аль-Хилялем». Столько титулов за рубежом не выигрывал ни один отечественный футболист.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Андрей КАНЧЕЛЬСКИС, полузащитник

Родился 23 января 1969 года в Кировограде, СССР.

Карьера: «Звезда» (1986-1987), «Динамо» К (1988-1989), «Шахтер» (1990-1991), «Манчестер Юнайтед» (1991-1995), «Эвертон» (1995-1997), «Фиорентина» (1997-1998), «Рейнджерс» (1998-2002), «Манчестер Сити» (2001), «Саутгемптон» (2002-2003), «Аль-Хиляль» (2003), «Сатурн» (2004-2005), «Крылья Советов» (2006).

За сборную СССР провел 17 матчей, забил 3 гола. За сборную СНГ провел 6 игр. За сборную России сыграл 36 раз и забил 4 гола.

Тренерская карьера: «Торпедо-ЗИЛ» (2009-2010), «Уфа» (2010-2012), «Волга» (2012-2013), «Юрмала» (2014-2015), «Солярис» (2016), «Навбахор» (2018-н.в.).