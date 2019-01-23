Великобритания выходит из ЕС. Как это повлияет на премьер-лигу? (Спойлер: плохо)

Футбол 23 января 2019 16:54 Источник: «Советский спорт» Автор: Анисимов Вадим

Разбираемся, какой эффект вызовет выход Великобритании из ЕС и как это отразится на АПЛ.

Возможно, вы не в курсе, но в нефутбольной жизни Великобритании главное событие – это не лидерство «Ливерпуля» и не рекорды Салаха. Основная тема заголовков ведущих СМИ – Brexit, приближающийся выход Соединенного Королевства из Евросоюза.

Если вы не следили за развитием этого сериала, то напомним краткое содержание предыдущих сезонов. В 2016 году в Великобритании прошел референдум по вопросу о членстве в ЕС, на котором с разницей в 3 процента голосов победили противники участия в Евросоюзе. В стране сменилось правительство, и новый премьер-министр Тереза Мэй начала с ЕС переговоры об условиях развода – нельзя же просто так взять и на следующий же день выйти из режима общих границ, общих таможенных и финансовых правил и прочих договоров. Переговоры шли долго и тяжело, а когда они завершились, уже в январе этого года парламент отказался поддерживать предложенный правительством проект договора с ЕС. Так что в марте 2019 года Соединенное королевство Великобритании и Северной Ирландии, скорее всего, просто выйдет из состава Евросоюза без каких-либо договоров и соглашений о переходном периоде.

«Советский спорт» не планирует вдаваться в глобальные экономические подробности выхода Великобритании из Европейского союза. Лучше обратить внимание на спорт - в частности, на футбол. И если вы думаете, что «Брекзит» никак не отразится на английской премьер-лиге, то глубоко ошибаетесь. Давайте порассуждаем на эту тему и прикинем, что же ждет АПЛ, когда Великобритания все-таки выйдет из ЕС.

Вообще это грандиозное событие аукнется многим: начиная от миллионной телеаудитории АПЛ и заканчивая самими футболистами и иностранными бизнесменами, ведущими дела с английскими (и не только) клубами. Правда, похоже, сами игроки и тренеры не всегда четко понимают эффект от «Брекзита». Возьмем, к примеру, наставника «Кардифф Сити» Нила Уорнока. «Жду не дождусь, когда мы уже выйдем оттуда. Вот честно. Я думаю, нам будет лучше вне этой «хрени». Во всех смыслах. Особенно в футбольном плане. К черту остальной мир!», - заявил на пресс-конференции Уорнок.

«К черту остальной мир» - вот это уж точно не про «Кардифф». Клуб принадлежит малазийскому бизнесмену, председатель правления – турецкий киприот, а в самой команде играют представители 11 разных национальностей. Этого мало? Ну тогда, как вам факт, что сам город Кардифф в подавляющем большинстве проголосовал за сохранение Великобритании в Европейском союзе? Однозначно, остальной мир проживет без «Кардифф Сити» и Вас, мистер Уорнок.

Но рассмотрим проблему более глобально. Что же может сделать «Брекзит»?

Внесет полнейший хаос в отношения с игроками-негражданами Великобритании

Согласно статистике, около 40% футболистов в АПЛ не являются гражданами Великобритании. Но в отношениях с этими игроками лига полагается на закон о свободном перемещении граждан ЕС для работы. Что будет дальше? Футболистам-европейцам придется получать разрешение на работу в АПЛ? А англичанам при переезде в европейские лиги – сложнейший аналог разрешения, но только в ЕС? По данным аналитического центра FiveThirtyEight, более половины игроков из Евросоюза, которые перешли в премьер-лигу с 1992 года, не имели бы права получить разрешение на работу во время своих трансферов при таких условиях. В этом списке и Джанлука Виалли, и Дидье Дрогба, и Сеск Фабрегас, и Н’Голо Канте. Весело, да?

Может устроить коллапс розыгрыша Лиги чемпионов

Так и быть, на АПЛ и без части легионеров посмотрим. Но как быть с Лигой чемпионов? Напомню еще раз: «Брекзит» назначен на 29 марта. Спустя две недели после этого состоятся очередные матчи в Лиге чемпионов и Лиге Европы. В обоих турнирах принимают участие английские клубы плюс шотландский «Селтик» в ЛЕ. Каким образом будут организованы поездки клубов? Нужно ли будет оформлять визы? Если да, то насколько сложно это будет? Это же лишняя работа и нервотрепка для всех. Похоже, что командам из Англии остается уповать на то, что в жеребьевка сведет их друг с другом. Но это лишь отсрочит эффект, а не поможет его избежать.

Разрушит хитрую отработанную систему трансферов

Не секрет, что ряд английских клубов заключил интересные договоры с более мелкими континентальными командами на переход футболистов. Суть в том, что некий футболист из Бразилии сначала отправляется в более привычную и похожую на родину Португалию. Там набирается опыта игр в Европе, зарабатывает деньги и готовится переехать в Великобританию. Клубы решили даже «узаконить» такие отношения: например, у «Челси» Романа Абрамовича есть контракт с «Витессом», который тренирует Леонид Слуцкий как раз на тему футболистов из разных стран. После «Брекзита» эта схема будет напрочь разрушена. Кто пострадает от этого? Конечно, английские клубы.

Даст шанс местным футболистам (но сработает "эффект лимита")

На волне всех негативных изменений «Брекзит» все же даст больше шансов местным футболистам. Английская футбольная школа славится своими талантами, а в низших лигах растут новые Джейми Варди и Харри Кейны. Казалось бы, чем это плохо? Но беда в том, что тут может сработать эффект до боли знакомого нам лимита на легионеров. То есть даже средние футболисты получают незаслуженно высокую зарплату, поскольку имеют гражданство. А в условиях дефицита легионеров даже за среднего английского футболиста будет идти борьба между клубами, что повысит ставки.

Может серьезно подорвать лидирующие позиции АПЛ

Бесспорно, английская премьер-лига уже давно доминирует среди остальных национальных чемпионатов. Большие деньги, хранилище талантов, развитая инфраструктура – все это позволяет АПЛ сохранять лидерство в рейтинге лучших лиг Европы. Но из-за «Брекзита» может сильно пострадать международная составляющая лиги. А именно на ней и основывается успех всего предприятия. Бундеслига, Серия А и Ла Лига только и ждут, когда АПЛ оступится, чтобы занять ее место на рынке. Нельзя не упомянуть, что и ожидаемое падение фунта по отношению к евро в результате «Брекзита» заставит футболистов задуматься о том, чтобы остаться в Европе и отказаться от перехода в АПЛ. Это, кстати, касается не только игроков, но и бизнесменов, которые ведут дела с английскими клубами.

Так действительно ли полезен «Брекзит» для АПЛ, как утверждает мистер Уорнок и его единомышленники? Скоро увидим.

При подготовке статьи использовались материалы Forbes.