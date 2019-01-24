Требуются крайние полузащитники. Анализ РПЛ по амплуа

Футбол 24 января 2019 00:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Зибрак Артем

Мы взяли семь лучших коллективов чемпионата России и проанализировали их составы. Выводы получились ведьма неожиданными.

ОЦЕНКИ

– Из 11 лучших футболистов РПЛ на своих позициях (двое – центральные защитники) российскую систему подготовки прошел только лишь Юрий Газинский, остальные 10 игроков приехали в нашу страну из-за рубежа. Между прочим, трое из них были натурализованы и уже имеют опыт выступления за сборную России – бразильцы Гилерме, Марио Фернандес и Ари.

– Средняя оценка всех учтенных футболистов ведущих российских клубов составляет 6,788.

– По позициям наилучшую игру в нынешнем сезоне РПЛ демонстрируют центральные защитники, чья средняя оценка составляет 7,02. В ведущих российских клубах сразу 13 футболистов этого амплуа имеют среднюю оценку выше 7,0 – очень высокий показатель. Для сравнения, среди всех игроков центра поля (опорников, центральных и атакующих полузащитников) их набралось всего 10.

– Однако для сборной России это слабое утешение. Под ее флагом из 23 центрбеков могут выступать только шестеро – Никита Чернов, Кирилл Набабкин, Георгий Джикия, Илья Кутепов, Владимир Гранат и Егор Сорокин. По два российских центральных защитника в составе имеют ЦСКА, «Спартак» и «Рубин», тогда как остальные четыре представителя российской элиты обходятся услугами легионеров. У россиян наивысшая средняя оценка у Георгия Джикии – 7,06.

– Исходя из средних оценок, наиболее слабыми в РПЛ являются вратарская линия, а также позиции центрального атакующего и правого полузащитников (от 6,591 до 6,672).

– Недостатка во вратарях чемпионат России не испытывает, проблема только в том, что высокой оценки по итогам осеннего отрезка добились всего двое из 11 задействованных семью клубами РПЛ киперов – Гилерме (7,15) и Станислав Крицюк (7,06).

– Крайне слабые для себя показатели имеет завершивший карьеру в сборной Игорь Акинфеев (6,67), принявший такое решение, чтобы сконцентрироваться на выступлениях за ЦСКА. В Лиге чемпионов его показатели еще ниже – 6,6.

– Нельзя обойти стороной среднюю оценку Андрея Лунева – 6,61. Вопреки распространенному мнению о том, что он должен занять место Акинфеева в сборной, лучше него сезон проводят Гилерме, Крицюк, Александр Максименко, Сергей Песьяков и даже совсем юный Иван Коновалов, дебютировавший в РПЛ в нынешнем сезоне и уже зарекомендовавший себя с наилучшей стороны.

– В средней линии и атаке тоже все непросто. Если в опорной и центральной зонах недостатка в качественных исполнителях нет, то на флангах ситуация почти аховая, особенно справа. На эту позицию семь клубов наскребли всего семь человек, из которых трое – Александры Ломовицкий (6,54), Ташаев (6,35) и Самедов (6,51) – выступали за «Спартак». И все трое – очень неудачно. В «Зените» слабо смотрелся Роберт Мак (6,55), а в «Ростове» – Алексей Ионов (6,43).

– Наиболее прилично на правом фланге полузащиты смотрелся краснодарец Вандерсон (6,98), но и он не был абсолютно основным футболистом своей команды и периодически уступал место номинальному защитнику Дмитрию Стоцкому. Армейцы решили проблему, используя защитника Марио Фернандеса по всему флангу, аналогичным образом действует в «Рубине» Курбан Бердыев. У него за фланги отвечают игроки обороны. Других достойных внимания персон здесь нет.

– Обманчиво высокие средние показатели на противоположном левом фланге (6,928), но это тот случай, когда мы говорим о средней температуре по больнице. Приличная оценка достигнута за счет малого количества футболистов (шестеро на семь команд). В результате мощная игра Виктора Классона и Мануэла Фернандеша перевешивает неудачу Александра Зуева, тогда как Лоренсо Мельгарехо, Олег Шатов и Дмитрий Ефремов просто более или менее держат марку.

– За исключением «Краснодара», ни один российский клуб не пытается вскрыть оборону соперника по центру. В позиционной атаке команды стремятся растянуть защиту соперника по флангам, а в контригре – также по краю проскочить к воротам. В результате этой довольно однотипной модели игры заметно вырастает роль центральных и опорных полузащитников и столь же заметно падает значение плеймейкеров.

В нынешнем сезоне только Николе Влашичу и Алексею Миранчуку не должно быть стыдно за свою игру. Остальные по разным причинам не впечатлили. Тут можно сделать поправку разве что для Софьяна Ханни, который почти всю осень провел слева на фланге. Все-таки для него это не родная позиция. А от Далера Кузяева (6,83), Маурисио Перейры (6,65) и в особенности Алана Дзагоева (6,45) мы ждем много большего.

Удивительно, но оба плеймейкера «быков», если исходить из оценок, проваливают нынешний сезон. У Кристиана Куэвы вообще кошмарные 6,32, что объясняется в том числе и тем фактом, что в большинстве встреч он выходил на замену и не успевал в полной мере проявить себя.

– Мощно и по качеству, и по количеству выглядят позиции центральных и опорных полузащитников. Здесь у каждой российской команды есть по достойному представителю, а более всех выделяется Леандро Паредес (7,44), за которым гоняются «ПСЖ» и «Челси».

– Неоднозначная ситуация и в линии нападения. На четверых бомбардиров – Ари, Артема Дзюбу, Федора Чалова и Зе Луиша (средняя оценка – 7,15) – приходится 11 «пассажиров», наигравших вместе на 6,6. Но качественный форвард – штучный товар во всем мире, так что удивляться не стоит.

Средняя оценка в сезоне-2018/19*

Позиция Зенит ЦСКА Краснодар Спартак Локомотив Рубин Ростов Среднее Вратарь Лунев, 6,61 Акинфеев, 6,67 Крицюк, 7,06 Синицын, 6,35 Максименко, 6,78 Ребров, 6,27 Гилерме, 7,15 Ив. Коновалов, 6,68 Джанаев, 6,3 Песьяков, 6,92 Абаев, 6,6 6,672 Левый защитник Набиуллин, 6,86 Чернов, 6,68 Щенников, 6,73 Рамирес, 6,81 Комбаров, 6,92 Рыбус, 7,01 Идову, 6,87 Лысов, 6,28 Флорес, 7,0 Кудряшов, 6,57 Байрамян, 6,56 Скопинцев, 6,8 6,758 Центральный защитник Нету, 7,07 Иванович, 6,82 Мевля, 6,82 Бекао, 7,37 Магнуссон, 7,08 Чернов, 6,83 Набабкин, 6,71 Мартынович, 7,16 Спаич, 7,02 Жиго, 7,61 Джикия, 7,06 Боккетти, 6,93 Кутепов, 6,82 Кверквелия, 7,15 Чорлука, 7,13 Хеведес, 6,92 Навас, 7,16 Уремович, 6,97 Гранат, 6,87 Сорокин, 6,56 Ингасон, 7,25 Вилюш, 7,08 Сигурдссон, 7,03 7,018 Правый защитник Смольников, 6,75 Анюков, 6,36 Фернандес, 7,26 Петров, 7,16 Стоцкий, 6,77 Ещенко, 6,97 Рассказов, 6,68 Игнатьев, 7,06 Устинов, 6,5 Цаллагов, 6,33 Паршивлюк, 6,8 6,785 Левый полузащитник/вингер Шатов, 6,91 Ефремов, 6,7 Классон, 7,19 Мельгарехо, 6,98 Фернандеш, 7,37 Зуев, 6,42 6,928 Опорный полузащитник Паредес, 7,44 Маркизио, 6,57 Бистрович, 7,15 Бийол, 6,68 Каборе, 7,12 Фернандо, 7,13 Крыховяк, 7,02 Денисов, 6,75 Баринов, 6,72 Камболов, 6,74 Могилевец, 6,51 Гулиев, 6,9 6,894 Центральный полузащитник Ерохин, 7,09 Эрнани, 6,47 Ахметов, 6,95 Обляков, 6,78 Газинский, 7,22 Мамаев, 6,88 Глушаков, 6,88 Зобнин, 6,81 Иг. Коновалов, 7,06 Подберезкин, 6,57 Гацкан, 7,05 Юсупов, 6,77 Калачев, 6,59 Салетрос, 6,43 6,825 Атакующий полузащитник Кузяев, 6,83 Влашич, 7,46 Дзагоев, 6,45 Сигурдссон, 6,35 Перейра, 6,65 Куэва, 6,32 Ханни, 6,69 Попов, 6,32 Ал. Миранчук, 6,95 Ан. Миранчук, 6,57 6,659 Правый полузащитник/вингер Мак, 6,55 Вандерсон, 6,98 Ломовицкий, 6,54 Самедов, 6,51 Ташаев, 6,35 Фарфан, 6,78 Ионов, 6,43 6,591 Нападающий Дзюба, 7,15 Дриусси, 6,77 Чалов, 7,08 Эрнандес, 6,55 Ари, 7,31 Игнатьев, 6,71 Зе Луиш, 7,06 Адриано, 6,77 Смолов, 6,53 Эдер, 6,28 Азмун, 6,98 Бухаров, 6,22 Полоз, 6,49 Сигурдарсон, 6,83 Шомуродов, 6,44 6,745

* по версии Whoscored.

КОЭФФИЦИЕНТ ПОЛЕЗНОСТИ



Чтобы оценить эффективность футболистов РПЛ в каждой линии, мы ввели два показателя – «звездность футболистов» и «коэффициент полезности», который считается, как соотношение средней текущей стоимости футболистов к их средней «звездности». Высчитывается не для каждого футболиста в отдельности, а по амплуа в лиге. Чем ниже коэффициент полезности, тем эффективнее используются футболисты.

Стоимость игроков основана на данных transfermarkt.com, «звездность» каждого отдельного футболиста – оценочное мнение редакции об общем уровне его мастерства, раскрученности, полезности и проч.

Средняя «звездность» всех линий лиги – 2,75, а коэффициент полезности – 2,06.

Данная таблица подтверждает высокий средний уровень центральных защитников (2,9 «звездности») и отмечает их высокий коэффициент полезности. На каждую «звезду» нашего рейтинга российские клубы затрачивают всего 1,3 млн евро, столько же, сколько во вратарской линии и на позиции левого защитника. Это самые высокие показатели по РПЛ.

Ужасно неэффективны правые полузащитники, чей средний уровень «звездности» составляет самый низкий показатель по чемпионату России – 2,4. И это при том, что каждая «звезда» стоит российским клубам огромные 3,6 млн евро. То есть средняя цена мало-мальски основного футболиста на правый фланг (то есть три звезды в соответствии с нашим рейтингом) – от 10,8 млн евро.

Также очень дорого нашим клубам обходятся центральные атакующие полузащитники. В этом амплуа выступает несколько сильных по российским меркам игроков – Влашич, Кузяев, братья Миранчуки, Ханни, Маурисио Перейра. Их средний уровень – три «звезды». Однако своему работодателю они обходятся в копеечку (3,1 млн евро за «звезду») и, как мы выяснили чуть выше, по реальному качеству игры в нынешнем сезоне не оправдывают ожиданий.

Иная ситуация на левом фланге атаки. Опытные мастера Олег Шатов, Мануэл Фернандеш и Виктор Классон делают разницу и в условиях дефицита на эту позицию дают лиге высокие средние цифры, однако достигаются они только при данных условиях. Будь левых хавбеков в РПЛ больше, средний показатель размылся бы, но их на семь команд всего шестеро. Отсюда высочайший показатель по лиге – 3,2. При этом вкладывают отечественные клубы в этих игроков совсем немного – 1,7 млн евро за «звезду». Проще говоря, дефицит на левом фланге очевиден, но те, кто есть – достойно отрабатывают вложения.

Слабо на фоне других выглядит позиция правого защитника (уровень «звездности» – 2,5), однако и затраты на нее невелики. А если бы не 26-миллионный Марио Фернандес, они были бы еще ниже.

Коэффициент полезности

Позиция Зенит ЦСКА Краснодар Спартак Локомотив Рубин Ростов Средняя * Коэффициент полезности Вратарь Лунев *** Акинфеев ***** Крицюк *** Синицын ** Максименко ** Ребров ** Гилерме **** Ив. Коновалов ** Джанаев *** Песьяков *** Абаев ** 2,8 1,3 Левый защитник Набиуллин ** Чернов ** Щенников *** Рамирес *** Комбаров *** Рыбус *** Идову ** Лысов ** Флорес *** Кудряшов *** Байрамян ** Скопинцев *** 2,6 1,1 Центральный защитник Нету *** Иванович **** Мевля *** Бекао **** Магнуссон *** Чернов ** Набабкин *** Мартынович *** Спаич *** Жиго **** Джикия *** Боккетти *** Кутепов *** Кверквелия *** Чорлука *** Хеведес **** Навас *** Уремович ** Гранат ** Сорокин ** Ингасон *** Вилюш ** Сигурдссон *** 2,9 1,3 Правый защитник Смольников *** Анюков ** Фернандес **** Петров ** Стоцкий *** Ещенко ** Рассказов ** Игнатьев *** Устинов ** Цаллагов ** Паршивлюк ** 2,5 1,8 Левый полузащитник/вингер Шатов **** Ефремов ** Классон **** Мельгарехо *** Фернандеш **** Зуев ** 3,2 1,7 Опорный полузащитник Паредес ***** Маркизио *** Бистрович ** Бийол ** Каборе *** Фернандо **** Крыховяк **** Денисов *** Баринов ** Камболов ** Могилевец ** Гулиев ** 2,8 2,6 Центральный полузащитник Ерохин *** Эрнани ** Ахметов *** Обляков ** Газинский **** Мамаев *** Глушаков *** Зобнин **** Иг. Коновалов *** Подберезкин ** Гацкан *** Юсупов ** Калачев ** Салетрос * 2,6 1,7 Атакующий полузащитник Кузяев **** Влашич **** Дзагоев *** Сигурдссон ** Перейра *** Куэва ** Ханни *** Попов ** Ал. Миранчук **** Ан. Миранчук *** 3 3,1 Правый полузащитник/вингер Мак *** Вандерсон *** Сулейманов ** Ломовицкий ** Самедов ** Ташаев ** Фарфан *** Ионов ** 2,4 3,6 Нападающий Дзюба **** Дриусси *** Чалов **** Эрнандес *** Ари *** Игнатьев ** Зе Луиш *** Адриано *** Смолов *** Эдер ** Азмун *** Бухаров ** Полоз ** Сигурдарсон ** Шомуродов ** 2,7 2,4

* – игрок для команд второй половины таблицы в РПЛ

** – игрок ротации для ведущего клуба РПЛ

*** – основной футболист для ведущего клуба РПЛ

**** – звезда РПЛ, футболист сильной национальной сборной

***** – звезда европейского уровня.

Подытоживая вышесказанное, отметим:

– В России много вратарей довольно качественного уровня, но в нынешнем сезоне в целом они не подтверждают свой высокий статус. Тут идеальный пример – средняя оценка лучшего вратаря России нескольких последних десятилетий Акинфеева (6,67). Зато и обходятся киперы клубам не шибко дорого.

– В РПЛ дефицит качественных футболистов на края – как защитников, так и полузащитников. Особенно это касается правого фланга атаки, где минимум кандидатов и низкое качество игры при довольно высокой стоимости футболистов. Иначе говоря, эти футболисты переоценены.

Сложно судить, что здесь следствие, а что причина, но объяснение подобному феномену кроется в том, что в России очень закрытый футбол, и многие тренеры не брезгуют использовать по три человека или в центре обороны, или в центре поля. А это значит, что на фланги остается минимум человеческих ресурсов, поэтому края нередко закрывают номинальные защитники. Так в различных матчах действовали футболисты ЦСКА, «Локомотива», «Рубина», «Ростова» и под конец года даже «Зенита».

– При этом качественных разрушителей в ключевых зонах (центральных защитников и полузащитников, а также опорников) у российских клубов – с избытком. И даже коэффициент их полезности достаточно хорош. А если бы не 25-миллионный Паредес, он был бы еще лучше.

– Зато очевидны проблемы российских клубов в части креатива. И если форварды в целом более или менее держат марку, то те, кто должен доставлять им мяч из центральной зоны, далеко не так хороши, как могли бы быть. В РПЛ есть несколько ярких плеймейкеров – те же Влашич, Кузяев, Ханни, Алексей Миранчук, но, во-первых, стоят они дорого и в общем-то не оправдывают надежд, а во-вторых, на этом список классных мастеров практически полностью исчерпан.