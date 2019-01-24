Увольнение Хохлова, новый владелец и трансферы. Чего ждать от совета директоров «Динамо»?

Футбол 24 января 2019 17:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Анисимов Вадим

Разбираемся, чего ждать «Динамо» от завтрашнего совета директоров.

Завтра 25 января должно состояться заседание совета директоров московского «Динамо». Вокруг этого мероприятия распространялось очень много слухов. С одной стороны клубом вновь пытается завладеть банк ВТБ и с этим надо что-то решать, с другой – под вопросом нахождение на тренерском посту Дмитрий Хохлова. Да и про результаты в первой половину сезона не стоит забывать – там все неважно. «Советский спорт» попытался разобраться, что ждет «Динамо» в ближайшем будущем и какие решения могут быть приняты завтра.

ВТБ хочет клуб, но не за миллиарды!

ВТБ хочет вернуть себе контроль над клубом. Зачем? Однозначно новый стадион здесь играет не последнюю роль. Одними концертами на «ВТБ Арене» сыт на будешь. Напомню, что фактически новая арена не принадлежит «Динамо». Ею управляет УК «Динамо», которое предлагает клубу аренду. Причем, ранее называлась сумма в 6 млн рублей за матч. У «Динамо» таких денег нет. По крайней мере сейчас. А договориться долгое время не получалось. Поэтому вполне логично, что ВТБ хочет вернуть себе контроль над «Динамо», вложить в клуб денег и вывести его в еврокубки. Помнится, последний раз такое предприятие закончилось падением клуба в ФНЛ. Но не будем о грустном.

Глава ВТБ Андрей Костин не скрывает своего интереса к приобретению контроля над клубом: «У нас действительно есть контакты с руководством ВФСО на этот счет. Я подумываю о том, чтобы взять ответственность на себя за этот клуб. И уже сказать: «Так, все, хорош. Если мы деньги платим, то мы попробуем сами этот проект реализовать». Не получится — значит не получится, тогда уж точно надо оттуда уходить. Но может быть, и получится, потому что до этого мы, хотя формально и присутствовали, но никогда не претендовали на реальное участие в принятии решений». Одновременно с этим, глава ВТБ считает, что «ассоциация с «Динамо» в нынешнем виде не приносит банку ничего хорошего». Пожалуй, его можно понять, если вы понимаете, о чем я.

Обсуждать продажу клуба не будут

Но беда для ВТБ в том, что ВФСО хочет получить от банка некую задолженность клуба перед обществом в размере 5 млрд рублей. Это долг, который ВФСО погасило в 2016 году перед Eflen Constructions, связанной с Аркадием и Борисом Ротенбергами. Сумма не маленькая. Добавьте сюда еще последний реальный актив «Динамо» – базу в Новогорске. Сумма становится еще больше. ВТБ не готов платить такие деньги. Об этом откровенно говорит глава банка Костин. Но скорее всего на завтрашнем собрании вопрос продажи «Динамо» обсуждаться не будет. Вопреки всем слухам и предварительному подбору кандидатов на пост генерального директора. Это подтверждает и источник, знакомый с повесткой собрания совета директоров: «Вопрос передачи акций на повестке дня не стоит. О каких-то подробностях возможной сделки пока ничего неизвестно».

Неудовлетворительное начало, но Хохлов остается?

Известный динамовский ресурс Fcdin.com также сообщает, что речь пойдет не о ВТБ, а о трансферной кампании клуба и итогам первой половины сезона. Что касается переходов, то пока что «Динамо» разжилось лишь Артуром Юсуповым в качестве свободного агента. Ивелина Попова, которого так хотел Хохлов, заполучить не удалось. Хотя, по информации источника, завтра должны были принять решение по нему. Опоздали по полной. Футболист подписал контракт с «Ростовом». Не очень понятно, что теперь будут обсуждать боссы «Динамо». Пожалуй, стоит обратить внимание на тех футболистов, у которых кончаются контракты летом. В этом списке – Антон Шунин, Себастьян Хольмен, Тони Шунич, Григорий Морозов, Алексей Козлов, Самба Соу, Антон Соснин, Жоаозиньо, Антон Терехов и Евгений Луценко. Извините, но это целый состав! Есть о чем подумать, да?

Что касается первой половины сезона, то нынешнее руководство «Динамо» дает оценку, как «неудовлетворительную». Перед игроками и тренерами ставилась задача подъема в зону еврокубков, но пока этим даже не пахнет. Бело-голубые занимают 12-ю строчку в турнирной таблице. Говорилось даже об увольнении Хохлова. Была информация, что между наставником «Динамо» и спортивным директором клуба разгорелся конфликт. Фанаты выступили на стороне тренера, все улеглось, но осадок остался. По информации источника, речь об увольнении Хохлова на собрании также идти не будет. А вот Роману Широкову стоит задуматься. Логично предположить, что со сменой руководства клуба его дни в «Динамо» будут сочтены.

Вместо послесловия

«Динамо» вошло в очередную фазу (а сколько их было) управленческих проблем. «Санта-Барбара» с владельцами клуба продолжается и летом нас ждет очередная серия дележки. Между тем, и хоккейное «Динамо» не избежало этой участи. Сначала говорили о передаче клуба Аркадию Ротенбергу и его обанкротившемуся ОХК. Но пресс-служба клуба опровергает эту информацию: «Никаких договоров ни с Аркадием Ротенбергом, ни с Андреем Сафроновым об использовании символики и товарного знака «Динамо» общество «Динамо» как правообладатель не заключало. В настоящее время между ХК «Динамо» (Москва) и ВФСО «Динамо» действует лицензионный договор об использовании данного товарного знака. Срок действия возобновляемого договора истекает после сезона-2018/19», – сообщили в пресс-службе общества «Динамо». Эпопея продолжается, но, похоже, завтра на собрании совета директоров никакого конкретного решения принято не будет.