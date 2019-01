Экс-спартаковец пропустил только с пенальти. Вьетнам слабее Японии в ¼ Кубка Азии

Четвертьфинал континентального кубка – праздник для сборной Вьетнама. Довольно скромная команда из далеко не самой богатой азиатской страны вышла в плей-офф турнира по забавному стечению обстоятельств. После третьего тура группового этапа Вьетнам и Ливан имели по три очка и занимали третье место в своих группах. Все основные показатели (забитые/пропущенные, разница мячей) оказались одинаковыми, но желтых карточек ливанцы получили больше. В плей-офф Вьетнам оказался как наиболее дисциплинированная сборная.

Матч получился неоднозначным. С одной стороны, Вьетнам сильно уступал Японии по классу и фамилиям. С другой – действовал по системе Курбана Бердыев, от обороны и на контратаках, весьма продуктивно. Не хватало мастерства в завершающей стадии. Японцы, казалось, вышли на матч дико расслабленными и самоуверенными. В первом тайме защитники и вратарь привезли несколько опасных моментов, которые вьетнамцы чудом не решили в свою пользу.

Герой недавнего интервью нашему изданию, голкипер Лев Данг, провел на поле 90 минут и выглядел абсолютно лучшим в составе своей сборной. Он сделал четыре классных сейва и пропустил два гола. Первый – отменили благодаря МФК, а второй влетел в его ворота только с неоднозначного пенальти.

Penalty or nah? 🤔 Japan take the lead against Vietnam via this penalty kick in their #AsianCup2019 quarter-final match. 🇯🇵 pic.twitter.com/yJPyfllVl7

С четвертьфинальной стадии Кубка Азии начинает работать VAR. И это оказалось настоящим спасением. Первый гол японцы забили с явным нарушением правил. После углового в ворота Данга мяч отправил Йосида. Защитник «Сатугемптона» отправил мяч в сетку после того, поочередно ударился в его голову, а затем в руку. Капитан японской сборной успел долго и активно порадоваться голу вместе с партнерами, а судья не сразу разобрался в эпизоде. Только через минуту он отправился смотреть видеоповтор и отменил гол.

Второй видеоповтор сыграл за японцев. После него рефери поставил пенальти в ворота Вьетнама. Нарушение защитника Донга в штрафной показалось сомнительным – такие уж камеры на Кубке Азии. Вратарь, который воспитывался в «Спартаке» и «Динамо», угадал направление удара, но выручить не смог.

Кстати посмотреть видеоповтор можно было и в третий раз. В одной из атак вьетнамский форвард мог забивать, но на пути его удара встал соперник. Как пояснила ТВ-трансляция, японский защитник Нагатомо погасил удар не прижатой к груди рукой.

أتمنى إعادة التغريدة عسى يشوفها الحكم الظالم مباراة #عمان_اليابان بعيد الشر كل ذا وما يحتسبها ضربة جزاء..

I hope to retweet until you reach the Malaysian referee in the match between Oman and Japan.. correct penalty was not counted.. pic.twitter.com/FY5Z1efA8i