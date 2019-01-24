В РПЛ 42 бывших спартаковца. Наибольшие колонии – в Самаре, Ростове и Туле - Советский спорт
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Футбол24 января 2019 21:06Источник: «Советский спорт»Автор: Зибрак Артем

В РПЛ 42 бывших спартаковца. Наибольшие колонии – в Самаре, Ростове и Туле

Считаем экс-футболистов «Спартака» в чемпионате России.

Бывший полузащитник московского «Спартака» Ивелин Попов подписал контракт с «Ростовом» и ближайшие 2,5 года проведет в этой команде. Здесь он присоединился к пришедшему зимой из стана красно-белых Роману Еременко, а всего сине-желтые футболки в данный момент носят шестеро бывших спартаковцев – помимо упомянутых выше два Сергея (Песьяков и Паршивлюк) и два Александра (Гацкан и Зуев).

Однако ростовчане – не главный фарм-клуб «Спартака» в нынешнем сезоне РПЛ. Зимой «Крылья Советов» взяли сразу четверых бывших спартаковцев (Романа Шишкина, Артема Тимофеева, Джано Ананидзе и Александра Самедова), удвоив таким образом их количество в Самаре. К слову, Павел Яковлев и Георгий Тигиев пришли в команду летом.

По шесть игроков, имеющих отношение к красно-белым, в составах «Ростова» и «Арсенала». Вовсе без футболистов со спартаковским прошлым обошлись всего три коллектива – ЦСКА, «Динамо» и «Анжи», чей единственный бывший игрок «Спартака» Константин Савичев только что подписал контракт с «Енисеем».

Нечасто клуб Леонида Федуна расставался со своими футболистами вопреки желанию, поэтому было бы справедливо отметить, что большинство игроков до сих пор могли бы выступать за десятикратных чемпионов России. В первую очередь, конечно, речь о воспитаннике клубной академии Артеме Дзюбе, с которым руководство не смогло перезаключить контракт и было вынуждено бесплатно отдать «Зениту».

Также могли бы пригодиться бразилец Ари и воспитанники Дмитрий Тарасов, Андрей Семенов и Олег Иванов. Между прочим, все они заиграны за сборную России. Неужели помешали бы Олегу Кононову или его предшественникам? Маловероятно.

«Спартак» всегда был хорош своей школой и хотя периодически комплектуется собственными воспитанниками, не может вместить всех, поэтому очень многих отдает в другие команды еще до того, как они раскрываются. Собственно, этим и объясняются потери Тарасова и Семенова. Обучившись азам в спартаковской школе, профессиональную карьеру они начинали в других клубах – «Томи» и «Соколе» соответственно.

Кроме того, нельзя забывать, что «Спартак» всегда ставить высокие задачи и, за исключением нескольких сезонов, подбирал соответствующий целям состав, а молодым футболистам пробиться в стан красно-белых объективно сложно.

Отметим, что большинство бывших спартаковцев в РПЛ – россияне, а на качественных футболистов в российским паспортом в РПЛ очень высокий спрос. Поэтому если москвичам не удавалось выдернуть игроков в молодом возрасте, они уходили к конкурентам. В результате «Спартак» пришел к тому, чтобы комплектоваться в основном молодыми и перспективными россиянами (история Романа Широкова в 2014 году и Александра Самедова в 2017-м – редкое исключение из правила), а за опыт отвечают легионеры.

В нынешнем составе «Спартака» эту политику олицетворяют Луис Адриано и Николай Рассказов – опытный мастеровитый иностранец и собственный талантливый воспитанник. Эдакая российская версия пересовской политики «Зиданов и Павонов» в мадридском «Реале».

Поэтому большинство игроков, покидающих «Спартак», молодежь, не имеющая возможности пробиться в основу, и подросшие, но не оправдавшие надежд таланты. К первой категории можно отнести Ивана и Игоря Коноваловых из «Рубина». Однофамильцы прошли удивительно схожий путь – начинали в школе красно-белых, а в РПЛ дебютировали уже в казанском клубе.

Ко второй можно отнести Артема Тимофеева и Владислава Пантелеева. Воспитанники клубной академии много лет выступали за дубль, прилично показали себя в ФНЛ, но так и не стали полноценными игроками первой команды (Тимофеев хотя бы имел шанс). В результате Артем отправлен в аренду в Самару (и есть большие сомнения, что вернется на поле в красно-белой футболке), а Владислав – продан в «Рубин». Ранее аналогичный путь прошли Александр Зуев, Вячеслав Кротов, Александр Козлов и многие другие.

Показательно в этом отношение возвращение в Москву из Ростова-на-Дону Аяза Гулиева. Воспитанник Академии им. Федора Черенкова не смог доказать свою состоятельность, прокатился по арендам и осел в «Ростове», где дорос до достаточного уровня, чтобы получить приглашение вернуться домой. Чем он нынешней зимой и воспользовался.

Символическая сборная бывших спартаковцев в клубах РПЛ нынешнего сезона могла бы выглядеть так:

Беленов – Паршивлюк, Семенов, Брызгалов, Шишкин – Яковлев, Р. Еременко, Попов, Самедов – Дзюба, Ари.

Игрок

В «Спартаке»

Годы


КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ 8

Георгий Тигиев

7 матчей; золото РПЛ-2017, бронза РПЛ-2018, Суперкубок РПЛ-2018

2017-…

Георгий Зотов

Воспитанник клубной академии

2006-2008

Роман Шишкин

81 матч, 1 гол, 10 передач; серебро РПЛ-2006, 2007

2001-2010

Артем Тимофеев

32 матча, 1 гол, 1 передача; золото РПЛ-2017, бронза РПЛ-2018

2006-2009, 2012-2019

Михаил Тихонов

Воспитанник клубной академии

2011-2015

Джано Ананидзе

136 матчей, 16 голов, 16 передач; золото РПЛ-2017, серебро РПЛ-2009, 2012, бронза РПЛ-2018, Суперкубок России-2018

2007-…

Павел Яковлев

91 матч, 12 голов, 9 передач; серебро РПЛ-2009, 2012

2007-2016

Александр Самедов

105 матчей, 14 голов, 10 передач; золото РПЛ-2017, бронза РПЛ-2002, 2018, Кубок России-2003, Суперкубок России-2017

1996-2005, 2017-2019


РОСТОВ 6

Сергей Песьяков

44 матча, 56 пропущенных мячей; золото РПЛ-2017

2009-2017

Сергей Паршивлюк

173 матча, 3 гола, 16 передач; серебро РПЛ-2007, 2009 и 20121996-2016

1996-2016

Александр Гацкан

Выступал за «Спартак-2»

2004-2006

Ивелин Попов

97 матчей, 9 голов, 15 передач; золото РПЛ-2017, Суперкубок России-2017

2015-2019

Роман Еременко

7 матчей

2018

Александр Зуев

27 матчей, 4 передачи; золото РПЛ-2017

2013-2018


АРСЕНАЛ 6

Егор Шамов

Воспитанник клубной академии

??? – 2013

Артем Сокол

Воспитанник клубной академии, выступал за «Спартак-2»

2004-2018

Кирилл Комбаров

95 матчей, 2 гола, 10 передач; серебро РПЛ-2012

2010-2016

Анри Хагуш

Воспитанник клубной академии, выступал за «Спартак-2»

2000-2006

Игорь Горбатенко

7 матчей

2008-2013

Зелимхан Бакаев

8 матчей; воспитанник клубной академии

2006-2018


ЕНИСЕЙ 5

Михаил Филиппов

Выступал за «Спартак-2»

2014-2017

Александр Зотов

38 матчей, 1 гол, 2 передачи; серебро РПЛ-2012

1997-2016

Дмитрий Торбинский

59 матчей, 4 гола, 8 передач; серебро РПЛ-2006, 2007, Кубок России-2003

1996-2007

Артур Малоян

9 матчей, 1 гол, 1 передача

2005-2012

Константин Савичев

Выступал за «Спартак-2»

2011-2017


РУБИН 4

Сослан Джанаев

41 матч, 45 пропущенных мячей; серебро РПЛ-2009

2008-2013

Иван Коновалов

Воспитанник клубной академии, выступал за «Спартак-2»

2001-2012

Игорь Коновалов

Воспитанник клубной академии, выступал за «Спартак-2»

2006-2014

Владислав Пантелеев

2 матча; воспитанник клубной академии, выступал за «Спартак-2»

2007-2018


УРАЛ 3

Сергей Брызгалов

52 матча, 1 гол; серебро РПЛ-2012

2011-2016

Шамсиддин Шанбиев

Воспитанник клубной академии, выступал за «Спартак-2»

2004-2018

Павел Погребняк

24 матча, 5 голов, 4 передачи

1990-2005


УФА 3

Александр Беленов

1 матч

2010-2011

Александр Пуцко

4 матча, 1 передача

2007-2017

Вячеслав Кротов

12 матчей, 3 гола

2012-2015


ЛОКОМОТИВ 2

Дмитрий Тарасов

Воспитанник клубной академии, выступал за «Спартак-2»

1999-2006

Александр Коломейцев

Воспитанник СДЮШОР «Спартак-2»

2003-2005


АХМАТ 2

Андрей Семенов

Воспитанник клубной академии

1998-2008

Олег Иванов

5 матчей, воспитанник клубной академии

1996-2004


ЗЕНИТ 1

Артем Дзюба

158 матчей, 36 голов, 23 передачи

1997-2015


КРАСНОДАР 1

Ари

110 матчей, 29 голов, 17 передач; серебро РПЛ-2012

2010-2013


ОРЕНБУРГ 1

Александр Довбня

Воспитанник ДЮСШ «Спартак-2»

2004-2005

#Футбол-Россия#рпл#фк спартак
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