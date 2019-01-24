В РПЛ 42 бывших спартаковца. Наибольшие колонии – в Самаре, Ростове и Туле

Считаем экс-футболистов «Спартака» в чемпионате России.
Бывший полузащитник московского «Спартака» Ивелин Попов подписал контракт с «Ростовом» и ближайшие 2,5 года проведет в этой команде. Здесь он присоединился к пришедшему зимой из стана красно-белых Роману Еременко, а всего сине-желтые футболки в данный момент носят шестеро бывших спартаковцев – помимо упомянутых выше два Сергея (Песьяков и Паршивлюк) и два Александра (Гацкан и Зуев).
Однако ростовчане – не главный фарм-клуб «Спартака» в нынешнем сезоне РПЛ. Зимой «Крылья Советов» взяли сразу четверых бывших спартаковцев (Романа Шишкина, Артема Тимофеева, Джано Ананидзе и Александра Самедова), удвоив таким образом их количество в Самаре. К слову, Павел Яковлев и Георгий Тигиев пришли в команду летом.
По шесть игроков, имеющих отношение к красно-белым, в составах «Ростова» и «Арсенала». Вовсе без футболистов со спартаковским прошлым обошлись всего три коллектива – ЦСКА, «Динамо» и «Анжи», чей единственный бывший игрок «Спартака» Константин Савичев только что подписал контракт с «Енисеем».
Нечасто клуб Леонида Федуна расставался со своими футболистами вопреки желанию, поэтому было бы справедливо отметить, что большинство игроков до сих пор могли бы выступать за десятикратных чемпионов России. В первую очередь, конечно, речь о воспитаннике клубной академии Артеме Дзюбе, с которым руководство не смогло перезаключить контракт и было вынуждено бесплатно отдать «Зениту».
Также могли бы пригодиться бразилец Ари и воспитанники Дмитрий Тарасов, Андрей Семенов и Олег Иванов. Между прочим, все они заиграны за сборную России. Неужели помешали бы Олегу Кононову или его предшественникам? Маловероятно.
«Спартак» всегда был хорош своей школой и хотя периодически комплектуется собственными воспитанниками, не может вместить всех, поэтому очень многих отдает в другие команды еще до того, как они раскрываются. Собственно, этим и объясняются потери Тарасова и Семенова. Обучившись азам в спартаковской школе, профессиональную карьеру они начинали в других клубах – «Томи» и «Соколе» соответственно.
Кроме того, нельзя забывать, что «Спартак» всегда ставить высокие задачи и, за исключением нескольких сезонов, подбирал соответствующий целям состав, а молодым футболистам пробиться в стан красно-белых объективно сложно.
Отметим, что большинство бывших спартаковцев в РПЛ – россияне, а на качественных футболистов в российским паспортом в РПЛ очень высокий спрос. Поэтому если москвичам не удавалось выдернуть игроков в молодом возрасте, они уходили к конкурентам. В результате «Спартак» пришел к тому, чтобы комплектоваться в основном молодыми и перспективными россиянами (история Романа Широкова в 2014 году и Александра Самедова в 2017-м – редкое исключение из правила), а за опыт отвечают легионеры.
В нынешнем составе «Спартака» эту политику олицетворяют Луис Адриано и Николай Рассказов – опытный мастеровитый иностранец и собственный талантливый воспитанник. Эдакая российская версия пересовской политики «Зиданов и Павонов» в мадридском «Реале».
Поэтому большинство игроков, покидающих «Спартак», молодежь, не имеющая возможности пробиться в основу, и подросшие, но не оправдавшие надежд таланты. К первой категории можно отнести Ивана и Игоря Коноваловых из «Рубина». Однофамильцы прошли удивительно схожий путь – начинали в школе красно-белых, а в РПЛ дебютировали уже в казанском клубе.
Ко второй можно отнести Артема Тимофеева и Владислава Пантелеева. Воспитанники клубной академии много лет выступали за дубль, прилично показали себя в ФНЛ, но так и не стали полноценными игроками первой команды (Тимофеев хотя бы имел шанс). В результате Артем отправлен в аренду в Самару (и есть большие сомнения, что вернется на поле в красно-белой футболке), а Владислав – продан в «Рубин». Ранее аналогичный путь прошли Александр Зуев, Вячеслав Кротов, Александр Козлов и многие другие.
Показательно в этом отношение возвращение в Москву из Ростова-на-Дону Аяза Гулиева. Воспитанник Академии им. Федора Черенкова не смог доказать свою состоятельность, прокатился по арендам и осел в «Ростове», где дорос до достаточного уровня, чтобы получить приглашение вернуться домой. Чем он нынешней зимой и воспользовался.
Символическая сборная бывших спартаковцев в клубах РПЛ нынешнего сезона могла бы выглядеть так:
Беленов – Паршивлюк, Семенов, Брызгалов, Шишкин – Яковлев, Р. Еременко, Попов, Самедов – Дзюба, Ари.
Игрок
В «Спартаке»
Годы
КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ 8
Георгий Тигиев
7 матчей; золото РПЛ-2017, бронза РПЛ-2018, Суперкубок РПЛ-2018
2017-…
Георгий Зотов
Воспитанник клубной академии
2006-2008
Роман Шишкин
81 матч, 1 гол, 10 передач; серебро РПЛ-2006, 2007
2001-2010
Артем Тимофеев
32 матча, 1 гол, 1 передача; золото РПЛ-2017, бронза РПЛ-2018
2006-2009, 2012-2019
Михаил Тихонов
Воспитанник клубной академии
2011-2015
Джано Ананидзе
136 матчей, 16 голов, 16 передач; золото РПЛ-2017, серебро РПЛ-2009, 2012, бронза РПЛ-2018, Суперкубок России-2018
2007-…
Павел Яковлев
91 матч, 12 голов, 9 передач; серебро РПЛ-2009, 2012
2007-2016
Александр Самедов
105 матчей, 14 голов, 10 передач; золото РПЛ-2017, бронза РПЛ-2002, 2018, Кубок России-2003, Суперкубок России-2017
1996-2005, 2017-2019
РОСТОВ 6
Сергей Песьяков
44 матча, 56 пропущенных мячей; золото РПЛ-2017
2009-2017
Сергей Паршивлюк
173 матча, 3 гола, 16 передач; серебро РПЛ-2007, 2009 и 20121996-2016
1996-2016
Александр Гацкан
Выступал за «Спартак-2»
2004-2006
Ивелин Попов
97 матчей, 9 голов, 15 передач; золото РПЛ-2017, Суперкубок России-2017
2015-2019
Роман Еременко
7 матчей
2018
Александр Зуев
27 матчей, 4 передачи; золото РПЛ-2017
2013-2018
АРСЕНАЛ 6
Егор Шамов
Воспитанник клубной академии
??? – 2013
Артем Сокол
Воспитанник клубной академии, выступал за «Спартак-2»
2004-2018
Кирилл Комбаров
95 матчей, 2 гола, 10 передач; серебро РПЛ-2012
2010-2016
Анри Хагуш
Воспитанник клубной академии, выступал за «Спартак-2»
2000-2006
Игорь Горбатенко
7 матчей
2008-2013
Зелимхан Бакаев
8 матчей; воспитанник клубной академии
2006-2018
ЕНИСЕЙ 5
Михаил Филиппов
Выступал за «Спартак-2»
2014-2017
Александр Зотов
38 матчей, 1 гол, 2 передачи; серебро РПЛ-2012
1997-2016
Дмитрий Торбинский
59 матчей, 4 гола, 8 передач; серебро РПЛ-2006, 2007, Кубок России-2003
1996-2007
Артур Малоян
9 матчей, 1 гол, 1 передача
2005-2012
Константин Савичев
Выступал за «Спартак-2»
2011-2017
РУБИН 4
Сослан Джанаев
41 матч, 45 пропущенных мячей; серебро РПЛ-2009
2008-2013
Иван Коновалов
Воспитанник клубной академии, выступал за «Спартак-2»
2001-2012
Игорь Коновалов
Воспитанник клубной академии, выступал за «Спартак-2»
2006-2014
Владислав Пантелеев
2 матча; воспитанник клубной академии, выступал за «Спартак-2»
2007-2018
УРАЛ 3
Сергей Брызгалов
52 матча, 1 гол; серебро РПЛ-2012
2011-2016
Шамсиддин Шанбиев
Воспитанник клубной академии, выступал за «Спартак-2»
2004-2018
Павел Погребняк
24 матча, 5 голов, 4 передачи
1990-2005
УФА 3
Александр Беленов
1 матч
2010-2011
Александр Пуцко
4 матча, 1 передача
2007-2017
Вячеслав Кротов
12 матчей, 3 гола
2012-2015
ЛОКОМОТИВ 2
Дмитрий Тарасов
Воспитанник клубной академии, выступал за «Спартак-2»
1999-2006
Александр Коломейцев
Воспитанник СДЮШОР «Спартак-2»
2003-2005
АХМАТ 2
Андрей Семенов
Воспитанник клубной академии
1998-2008
Олег Иванов
5 матчей, воспитанник клубной академии
1996-2004
ЗЕНИТ 1
Артем Дзюба
158 матчей, 36 голов, 23 передачи
1997-2015
КРАСНОДАР 1
Ари
110 матчей, 29 голов, 17 передач; серебро РПЛ-2012
2010-2013
ОРЕНБУРГ 1
Александр Довбня
Воспитанник ДЮСШ «Спартак-2»
2004-2005