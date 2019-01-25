«Барселона» купила де Йонга за 75 млн евро. Поверьте, он стоит своих денег

Футбол 25 января 2019 10:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Кринский Константин

Корреспондент «Советского спорта» – о полузащитнике «Аякса» Френки де Йонге, который станет игроком «Барселоны» 1 июля.

РЕКОРДНЫЙ ТРАНСФЕР ИЗ ГОЛЛАНДИИ

Еще никогда за футболиста из Эредевизи не платили так много. «Барселона» выложила за 21-летнего Френки де Йонга, не сыгравшего за «Аякс» и пятидесяти матчей, 75 миллионов евро.

САМЫЙ ДОРОГОЙ ГОЛЛАНДЕЦ В ИСТОРИИ

Еще 11 миллионов каталонцы заплатят бонусами в случае успешного выступления новичка. Так что скорее всего де Йонг станет самым дорогим голландским футболистом в истории и обойдет защитника «Ливерпуля» Виргила ван Дейка (78,8 млн евро).

«АЯКС» КУПИЛ ДЕ ЙОНГА ЗА 1 ЕВРО

Самый дорогой трансфер в истории Нидерландов окупил в миллионы раз. Причем от пирога откусили даже во второй голландской лиге. «Аякс» купил де Йонга в 2015 году у «Виллем II», когда Френки было 17 лет. Просто представьте, парень обошелся всего в один евро. При этом компенсация «Аякса» на этом не закончилась. Помимо удивительной суммы в аренду в Тилбург отправили Лесли де Са, Рубена Лигеона, Рихайро Живковича и Лукаса Андерсена. Скорее всего вы не знаете никого.

ЗАРАБОТАЛ ДАЖЕ ПЕРВЫЙ КЛУБ ДЕ ЙОНГА

«Виллем II» может устраивать праздник по случаю продажи де Йонга в Испанию. Вместе с «Валвейком» (клуб из второй лиги, где начинал и по сути играл Френки, он находится в одной структуре с «Виллем II») они получат процент от продажи де Йонга в «Барселону». «Аякс» выплатит «Виллему» 10-15 процентов от вырученных денег, а «Виллем» в свою очередь отдаст 40% заработанного «Валвейку». По примерным подсчетам, это около 5 миллионов евро. Годовой бюджет «Валвейка» ­– порядка 3 миллиона. Когда-нибудь такая система появится и в России. Верим, что при новом президенте РФС.

ЧЕТВЕРТЫЙ ИГРАЮЩИЙ СЕЙЧАС ДЕ ЙОНГ

Де Йонг – очень распространенная фамилия в Нидерландах. Ее носили политические деятели, художники, писатели и спортсмены. Помимо конькобежцев и волейболистов, много де Йонгов в футболе. Сейчас на высоком уровне играет четыре де Йонга. Кроме Френки это Найджел («Аль-Ахли»), а также братья Сим («Сидней») и Люк (ПСВ). Трое из четырех, кроме Люка, прошли через «Аякс».

ФРЕНКИ ПОЧТИ НЕ ИГРАЛ ЗА «ВИЛЛЕМ II ». В НЕГО НЕ ВЕРИЛИ

Де Йонг почти все время просидел на скамейке в «Виллеме». Говорят, своенравный парень бесил главного тренера Юргена Стреппеля, поэтому Френки играл очень мало. За «Виллем II» де Йонг провел всего три матча. Охота больших клубов за талантливым игроком началась летом 2015 года, но в Амстердаме парень оказался только в январе 2016-го. «Аякс» сыграл на опережение и вырвал из клетки злого тренера настоящий бриллиант. Спасибо нужно сказать техническому директору клуба Марку Овермарсу, который к тому времени следил за де Йонгом несколько лет.

Чтобы не сломать молодого футболиста, боссы клуба отправили его в молодежную команду из второй лиги («Йонг Аякс»). Там он провел мощнейшие год (46 матчей, 8 голов и 11 передач), а зимой 2017-го все вокруг поняли, что Френки необходимо дать шанс во взрослой команде.

СДЕЛАЛ «АЯКС» СИЛЬНЕЕ БЛАГОДАРЯ НЕОБЫЧНОМУ АМПЛУА

Сначала де Йонг играл мало, но постепенно место в основе получил. Марсель Кайзер поверил в него совершенно случайно. 26 ноября выйдя на замену в матче против «Роды» при счете 1:1, сделал три ассиста и заставил всех очуметь. Следующий тренер «Аякса» Эрик тен Хаг окончательно превратил Френки в незаменимого игрока. Во многом благодаря универсальности де Йонг и его непопулярной и сейчас уже забытой позиции.

В молодежных командах Френки играл атакующего полузащитника, но в при тен Хаге стал королем опорной зоны. Иногда футболиста опускали в центр обороны к Маттейсу де Лигту, чтобы он раздавал свои коронные передачи и начинал атаки оттуда.

Де Йонг силен во многих компонентах игры. Он отлично двигает мяч из глубины, обладает феноменальным сквозным пасом и при этом невероятно технично обращается с мячом. Он – продвинутый, наиболее разноплановый и тонкий вариант Серхио Бускетса. Френки легко начинает атаки от своих ворот любым из возможных вариантов, глубинным расположением он напоминает Франца Беккенбауэра. Де Йонг спокойно может убрать нескольких соперников за счет техники, подойти к чужой штрафной и положить гол с любой дистанции. И это все в одной атаке!

Техника и видение поля позволяют де Йонгу создать численное преимущество на нужном участке поля. По статистике в Европе нет игрока круче Френки, который одинаково хорошо строит атаки через передачи и дриблинг. Представьте игрока, взявшего все самое лучшее от Азара, Жоржиньо и Давида Сильвы. Это и есть Френки де Йонг.

ДЕ ЙОНГА МОГЛА КУПИТЬ ТОЛЬКО «БАРСЕЛОНА»

Маршрут Амстердам – Барселона налажен уже много лет. Френки де Йонг – восьмой футболист, напрямую приехавший в «Барсу» из «Аякса». Прорубил этот путь Йохан Кройф

ИГРОКИ, НАПРЯМУЮ ПЕРЕШЕДШИЕ ИЗ «АЯКСА» В «БАРСЕЛОНУ» Игрок Амплуа Годы Йохан Кройф Нападающий 1973-1978 Йохан Нескенс Полузащитник 1974-1979 Рихард Витсге Полузащитник 1991-1993 Йорди Кройф Полузащитник 1992 -1996 Рональд де Бур Полузащитник 1998-2000 Франк де Бур Защитник 1998-2003 Яспер Силлессен Вратарь 2016-н.в. Френки де Йонг Полузащитник лето 2019

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Френки де ЙОНГ, полузащитник

Родился 12 мая 1997 года в Аркеле, Нидерланды.

Карьера: «Валвейк», «Виллем II» (оба – 2005-2015), «Аякс» (2016-н.в.), «Барселона» (с июля 2019)

За сборную Нидерландов провел 5 матчей и не отметился результативными действиями.