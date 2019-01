Сарри исправился: «Челси» победил «Тоттенхэм» и вышел в финал Кубка лиги

Футбол 25 января 2019 08:40 Источник: «Советский спорт» Автор: Кринский Константин

В ответном матче 1/2 финала Кубка лиги "Челси" дома победил "Тоттенхэм в серии пенальти и вышел в финал, где сыграет с "Манчестер Сити".

САРРИ СДЕЛАЛ ВЫВОДЫ?

В первом матче на «Уэмбли» «Тоттенхэм» полностью переиграл «Челси» благодаря грамотной работе Маурисио Почеттино. Тренер «шпор» идеально разобрал соперника, заблокировал Жоржиньо и связал Эдена Азара. Кроме того в обороне «Тоттенхэм» играл по схеме 4-4-2 – почти непреодлимой для команд Маурицио Сарри. Счет после первого полуфинального матча Кубка лиги был минимальным (1:0). В таком случае «Челси» мало что терял, но для выхода в финал в любом случае приходилось бы забивать на «Стемфорд Бридж» как минимум два гола. И сделал ли Сарри какие-то выводы из поражения? Кстати, на матч уже приехал новичок «Челси» Гонсало Игуаин.

Судя по составу, сделал. «Челси» отошел от схемы 4-3-3 с ложной «девяткой» в исполнении Азара, на острие появился Оливье Жиру. В остальном – состав абсолютно тот же, что выходил на поле «Уэмбли». Жиру появился вместо Виллиана, а Эмерсон поменял Маркоса Алонсо.

Team news is in! 🙌



Here's how the Blues line up against Tottenham... #CHETOT pic.twitter.com/own55a2UWJ — Chelsea FC (@ChelseaFC) 24 января 2019 г.

«Тоттенхэм» по сравнению с первым матчем изменился не очень серьезно. С первых минут появились Фернандо Льоренте, Эрик Дайер и Серж Орье. Деле Алли и Харри Кейн не попали даже в заявку.

ИДЕАЛЬНЫЙ ТАЙМ ОТ «ЧЕЛСИ»

В первом матче «Челси» не хватало агрессии и напора. Это появилось сейчас. Благодаря Жиру нападение хозяев потяжелело, появилась возможность играть верхом. Из-за смещения акцентов в атаке «Челси» сместились ориентиры в опорной зоне и обороне у «Тоттенхэма». Благодаря этому Жоржиньо справлялся со своими обязанностями лучше. Во многом еще и потому, что рядом с итальянцем всегда находился заряженный на рывок Азар.

Канте подкачался вперед чуть реже, но делал это более акцентированно и точно. Особенно опасен был француз на подборе. Так тихоня и забил на 28-й минуте. Отскок после подачи Азара с углового вылетел четко на Канте. Нголо обработал мяч и вторым касанием шмальнул по центру. Два рикошета подряд сбили Пауло Гассанигу и вратарь пропустил мяч сквозь руки.

He scores when he wants!!

Ngolo kante is already a legend!



I can watch this goal the whole day! #CHETOT pic.twitter.com/bHHMrBSavQ — Sir Atebe (@AtebeShadrack) 24 января 2019 г.

После «Челси» не сбавил обороты и продолжил нагнетать. «Тоттенхэм» вновь не мог перестроиться и получал на свои ворота одну атаку за другой. Божил не только Канте, но и Азар. Бельгиец вернулся на родную позицию и просто ожил. Теперь-то Сарри убедился, где Азар действует лучше всего? На 37-й минуте Эден протащил мяч по центру, отдал правее и побежал открываться в штрафную. Его рывок заметил Аспиликуэта и выдал мяч на ход. Азар просто подставил ногу и мяч заскочил в дальний угол. Красота!

God bless Dave and his little hello to the Tottenham fans after Hazard’s goal. @CesarAzpi pic.twitter.com/KPudhcybUO — Twin Cities Blues (@CIAtwincities) 25 января 2019 г.

А НА ВТОРОЙ ТАЙМ НЕ ХВАТИЛО

После перерыва все поменялось. Даже странно почему. «Тоттенхэму» отчасти повезло, что Льоренте отыграл один мяч в самом начале второго тайма. Испанец отличился уже на 52-й минуте. Форвард переборол двух оппонентов в штрафной, как-то отклеился от них и замкнул навес с левой бровки от Роуза. Теперь для выхода в финал «Челси» нужно было забивать два.

Chelsea 2 - 1 Tottenham



Llorente with the goal. pic.twitter.com/znSKTpr2Ve — Tuka ★ (@TukaLetura) 24 января 2019 г.

Все оставшееся время команды мутузили друг друга как могли. Особенно хорош был «Челси». У Жиру по факту – миллион нереализованных моментов. Кажется, «Тоттенхэм» дотерпел до нужного результата впервые в сезоне. Но футбол коллектива Почеттино при этом не изменился, что плохо. В Лиге чемпионов такое не пройдет. Просто футбол Сарри предсказуем и понятен, хоть и сложен для изучения. В итоге в финал, несмотря на счет 2:2 по сумме двух матчей, прополз «Челси». Все благодаря серии пенальти, в коротой у «Тоттенхэма» не забили Дайер и Лукас Моура. В финале турнира лондонцы встретятся с «Манчестер Сити». Финал состоится 24 февраля на «Уэмбли».

Кубок английской лиги

1/2 финала.

Второй матч

«Челси» – «Тоттенхэм» – 2:1 (2:0), 4:2 – в серии пенальти

Голы: Канте, 27 (1:0), Азар, 38 (2:0), Льоренте, 50 (2:1).