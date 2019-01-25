Дмитрий Андреев: Вот забью за «Оренбург» – и уйду

Футбол 25 января 2019 15:15 Источник: «Советский спорт» Автор: Зетилов Игорь

38-летний защитник команды-открытия сезона-2018/19 Дмитрий Андреев – третий по возрасту в премьер-лиге. Старше него только Сесар Навас из «Рубина» и Сергей Рыжиков из «Крыльев Советов». В перерыве между двумя турецкими сборами суперветеран заглянул в Оренбург, куда ему и позвонил наш корреспондент.

«ПОБЕГАЛ В МИНУС 22, ВСЕ ПАЛЬЦЫ ОТМОРОЗИЛ»

– Как погодка на Южном Урале?

– Мы приземлились 24 января ночью, было минус 25. Сейчас – пятнадцать градусов, жить можно. Даже погулять. Нормальная температура.

– Но в Турции-то было плюс 15. Как переносите перепады погоды?

– Скажу так: все ожидаемо. Уже не первый год выезжаю на сборы. И даже не второй (смеется).

– В перерыве между сборами в Оренбурге уличные тренировки назначают?

– Нет, ограничиваемся тренажерным залом. Без экстрима.

– Это нормально?

– Отлично и правильно! Я перед сборами побегал в минус 22, все пальцы отморозил. Синенькие такие стали, и ногти облезают. Не очень приятные ощущения.

– В конце первого сбора «Оренбург» должен был сыграть с румынским «Ботошани». Почему встречу отменили?

– Там ливень жуткий был. Мы очень хотели сыграть, даже вышли на разминку. Но тренеры румынской команды попросили отменить матч – им через неделю играть официальную встречу. А на таком поле, покрытом водой, точно все действовали бы жестко и кто-нибудь, наверняка, получил бы травму.

– На видеоролике в соцсетях ваши одноклубники делают «рыбку», поднимая фонтаны брызг. Вы тоже участвовали в этом флэшмобе?

– А как же?! У нас же командный дух. Все «купались», невзирая на возраст и заслуги.

«МОЛОДЫЕ МЕНЯ ЗАСПИРТОВАЛИ»

– Тему вашего возраста нельзя обойти стороной. Как вы переносите нагрузки?

– Стараюсь держать себя в хорошей форме. Иногда, когда попрошу, тренерский штаб делает небольшие поблажки. Но это случается крайне редко.

– Восстановление проходит дольше, чем у партнеров?

– Это же физиология. 38 лет – не 28 и, тем более, не 20.

– Как вас называют партнеры по команде?

– Старый и Дядя Дима.

– А тренеры?

– По отчеству – Степаныч.

– Каково играть с теми, кто годится в сыновья?

– Рядом с молодыми я чувствую себя моложе, они меня серьезно мотивируют. Это точно. Мы отлично общаемся, я знаю все молодежные современные направления и темы. Скажем так: они меня заспиртовали. Хочется соответствовать.

– Боевой вес как удается держать? Или вы об этом не думаете?

– Очень даже часто думаю. Кроме собственных ощущений, у нас же есть система штрафов. Главное – правильное питание. А нагрузок хватает.

– Совсем вес не набираете?

– Легко могу 2-3 кило набрать. И сбросить – но уже не так легко (смеется).

– От сладкого приходится отказываться?

– Это дело я люблю. Должны же быть какие-то радости в жизни. Кроме побед, естественно. Но в пределах разумного.

«СОСТАВИЛ ПЛАН – КАК ДЕРЖАТЬ АРШАВИНА»

– Помните свой первый матч в премьер-лиге?

– Конечно. Мой «Уралан» в Элисте принимал «Зенит». Стою на бровочке, разминаюсь. У соперника выделялся маленький шустрый техничный парнишка. Это был Андрей Аршавин. Он тогда только начинал. Я следил за ним, подмечал, даже план разработал, как бы я его держал. При этом даже не знал, что выйду на замену!

– Выпустили на поле?

– На 10 минут.

– Аршавин в этом временном отрезке забил?

– Нет, просто я не успел накосячить.

– С какими чувствами возвращались в премьер-лигу с «Оренбургом» спустя 16 лет после того дебюта?

– Можно высокие слова сказать?

– Давайте.

– Я всю свою футбольную жизнь к этому стремился. Очень волнительно было. Увидел, что футбол не стоит на месте, а быстро развивается.

– Тяжелее играть в элите по сравнению с ФНЛ?

– Даже сравнивать не стоит. Небо и земля. И инфраструктура, и сам футбол. В ФНЛ есть матчи, перед которыми ты знаешь, что обыграешь соперника, и можно не всегда выкладываться. А в премьерке должна быть концентрация все 90 минут плюс компенсированное время. По-другому нельзя! Иначе тебя обязательно накажут.

«ЧУКАНОВА ЗОВЕМ АНДРЮХА, ОН ЖЕ – РУССКИЙ»

– Как восприняли хороший старт в РПЛ-2018/19? «Оренбург» победил «Локомотив», «Рубин» и «Ростов», сыграл вничью с «Краснодаром».

– Шоком это точно не стало. Наш первый сезон в премьер-лиге, еще в позапрошлом году, дал много в части опыта. Тогда мы поняли, что здесь можно играть и побеждать любую команду. Вернулись из ФНЛ более подготовленными.

– Трепета перед грандами не испытываете?

– Точно нет. У нас, конечно, небольшой стаж в элите, но мы никого не боимся.

– Против каких нападающих премьер-лиги тяжелее всего играть?

– Артем Дзюба – фактурный, хорошо цепляется за мяч, техничный, неплохо вверху борется, игру читает. Он может и обыграть, и продавить. Отмечу спартаковских форвардов Зе Луиша и Адриано. Они тоже скоростные, техничные, с нестандартным игровым мышлением.

– В «Оренбурге» кого из форвардов выделите?

– Андрей Козлов – таранного типа, Джордже Деспотович хорошо цепляется. Молодой Артем Галаджан тоже стремится вырасти. Жаль, ногу сломал. Сейчас восстанавливается.

– Андреа Чуканов, выросший в Италии, похож на европейца?

– Совсем нет. Он – такой же русский парень, только с именем Андреа. Но мы его зовем Андрюха.

«ПОДКРАДУСЬ – И ВЫНИМАЙТЕ»

– Есть понимание, когда будете завершать карьеру?

– Я хотел завершить после позапрошлого сезона, когда мы вылетели из премьер-лиги после стыков. Но на такой минорной ноте заканчивать как-то грустно. Поставил себе новые цели: вернуться в элиту российского футбола и закрепиться в ней. Первая выполнена. Осталась вторая. Тогда летом можно будет вешать бутсы на гвоздь.

– Может, рано? Ведь в прошлом сезоне в ФНЛ вы отличились пять раз – на зависть многим форвардам.

– Вы же знаете, что больше половины всех голов забивается со стандартов. Вот и я: подкрадусь – и вынимайте.

– А вот в премьер-лиге вы еще ни разу не забивали.

– Это – еще одна причина, по которой я продолжаю карьеру. Забивал во всех дивизионах, начиная с КФК. В премьер-лиге пока не получается. Но есть еще вторая часть сезона.