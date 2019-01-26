Зачем турниру разобранный «Зенит»? И зачем турнир питерцам?

Футбол 26 января 2019 09:57 Источник: «Советский спорт» Автор: Цыбанев Юрий

Юрий Цыбанев считает, что «Зенит» играет в Катаре роль заблудившегося Дела Мороза, а его тренер – роль Лобановского.

«Зенит» на турнире в Катаре выглядит припозднившимся и заблудившимся Дедом Морозом, щедро раздающим новогодние подарки всем желающим. Захотел скромный пока что юноша из «Локо» Миронов почувствовать себя умельцем уровня «Барселоны» – пожалуйста. Потребовалось спартаковцу Мелкадзе срочно ответить голом на последний, быть может, шанс втиснуться в основную красно-белую обойму – и ему дано добро.

Турнир со всеми его январскими прелестями получился бы вполне симпатичным, кабы его не испортило – следует назвать вещи своими именами – участие «Зенита». Остальные команды примерно на одном уровне готовности и в схожем тонусе – тогда как «Зенит» выходит на поле не более чем толочь воду в ступе.

Вопрос первый: зачем организаторы пригласили команду, настолько разобранную? Вряд ли сей привнесенный в турнирный контент элемент профанации добавит новому мероприятию авторитета и перспективы. Вопрос второй, более существенный: зачем «Зенит» на приглашение откликнулся? Планы подготовки команды верстаются заранее, и в клубе могли бы задуматься: коли мы поздно выходим из отпуска, то стоит ли открывать новый футбольный год продлением пораженческого опыта, коего «Зенит» и так вдоволь нахлебался в ноябре-декабре? В конце концов, постепенно наращивать двигательный ресурс и скреплять взаимодействия можно было на более скромных и податливых оселках, чем закадычные конкуренты по РПЛ.

Но что есть, то есть – и в столь пикантных обстоятельствах по-новому открывается Сергей Семак. Перед матчем со «Спартаком» телерепортер настойчиво пытал Сергея Богдановича на предмет хоть толики спортивного интереса, скрывающегося во встрече со сверхпринципиальным названием. Однако непоколебимое лицо Семака даже бровью не повело в сторону здорового футбольного азарта. Мне почудилась скорее тень укора в адрес навязчивого репортера: ну что ты, уважаемый, пристал? Это для тебя, мол, футбол – игра, а для нас футбол – задача.

И в суховатом облике Сергея Богдановича мне вновь явственно увиделся образ Валерия Васильевича Лобановского. После одного из осенних отрезков календаря, когда Семак в течение одной недели, а то и пары-тройки дней предъявлял нашему вниманию необычайные контрасты готовности «Зенита», мне уже доводилось сравнивать его с тренером киевского «Динамо и сборной 70-80-х годов прошлого века. Валерий Васильевич, помнится, не жаловал слово «игра». «Физика» и математика – его понимание футбола больше черпало из этих источников…

Что ж, в феврале – марте проверим, удастся ли Семаку в глубоких своих расчетах вывести «Зенит» на пик кондиций к нужному времени. А пока я задумался вот о чем. «Зениту» ведь с «Краснодаром» официально стартовать в новом году раньше других. Тем не менее из отпуска «Зенит» вернулся поздновато. Не потому ли, что на выходе из осеннего отрезка команда оказалась настолько выхолощенной, и тогда Семак счел необходимым дать игрокам подольше отдохнуть от футбола?

Ну да. Пока что Семак – еще не Лобановский, он только на него учится. Кстати: самые выразительные выступления сборной Союза поздних советских лет – под началом именно Лобановского – пришлись как раз на юность Сергея Богдановича: яркая кампания на ЧМ-1986 и «серебро» на Евро-1988. А юношеские впечатления, известно, – сильнее всех последующих.