«Локомотив» победил «Ростов» по пенальти. Баринов забил космический мяч

Футбол 25 января 2019 23:45 Источник: «Советский спорт» Автор: Кринский Константин

«Локомотив» по пенальти обыграл «Ростов» на предсезонном турнире.

СКУКА, ПОХОЖАЯ НА ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

Стартовые составы «Ростова» и «Локомотива» провели просто утомительный первый тайм. Куча борьбы, фолов и практически без голевых моментов. Казалось, что футболисты выполняли функции, а не играли в футбол. Ростовчане переживали за компактность в центре, а москвичи не особо стремились вперед. И вот она какая штука: дебютная 45-минутка в сущности напоминала реальный, официальный, матч команд в чемпионате России. Никто не хотел уступать, хотя на предсезонном турнире фокус внимания команд конечно же не такой как в РПЛ.

Валерий Карпин напряженно переживал за своих на бровке, а Юрий Семин с улыбкой развалился в кресле на скамейке запасных. В этом читались и действия команд. «Ростов» больше действовал натужно и жестко, а «Локомотив» старался играть в свой привычный футбол. И чем ближе казался перерыв, тем больше переживалось за болельщиков. Ведь в первом тайме – ни-че-го! А «Локомотиву» надо бы победить, чтобы сохранить хорошие шансы на победу в предсезонном турнире. Хотя о какой мотивации может идти речь, если перед игрой Карпин признался: результат в этой встрече для него не имеет значения.

ГЕНИЧ – ЛУЧШИЙ!

Практически сразу после перерыва команды обменялись классными голами. Футбол оживился благодаря практически полной смене составов. Игра раскрылась, стало веселее. На 47-й минуте красивый гол с ходу после фланговой передачи Михаила Лысова забил Дмитрий Баринов. Красотища в полете через себя ножницами и полная противоположность новой прическе Бенедикта Хеведеса.

«Ростов» ответил трудовым голом на 56-й минуте. После подачи Дмитрия Скопинцева справа на левом углу вратарской оказался Арсений Логашов, скинувший мяч на дальнюю штангу. А там Видар Кьяртанссон замкнул в пустой угол ворот Гилерме.

Роман Еременко дебютировал за «Ростов». Новичок провел на поле полчаса и оставил приятное впечатление. Техника и видение поля никуда не делись, но тонуса пока не достаточно. Молодежь «Локо» выглядела наиболее раскрепощенной. Оно и понятно, вряд ли этим ребятам удастся провести много времени в весенней части чемпионата. У «Ростова» системность выпирала даже когда на поле находились дублеры.

Скука вынуждала комментаторов развлекать себя и публику. Константин Генич отправился на поиски спикеров прямо во время матча. В итоге он в шутливой форме взял интервью у братьев Миранчуков, Тимофея Калачева и Александра Гацкана, а также Владислава Игнатьева. В итоге скучно стало даже судье и он свистнул раньше, чем прошло дополнительное время. А потом – серия пенальти.

За победу в серии послематчевых 11-метровых начисляли два очка. Абаев поймал удар Эдера, а Коченков вытащил выстрел Кьяртанссона. Следующие четыре удара каждой из «Локомотив» реализовал, а вот Хаджикадунич пятый удар «Ростова» не забил. Коченков взял второй пенальти в серии и подарил своей команде два очка.

«Ростов» – «Локомотив» – 1:1 (0:0), по пен. 3:4

Голы: Кьяртанссон, 56 – Баринов, 47

«Ростов»: Абаев, Паршивлюк (Логашов, 46), Ингасон (Плиев, 46), Сигурдссон (Хаджикадунич, 46), Новосельцев (Осинов, 68), Гацкан (Глебов, 46), Зуев (Еременко, 61), Салетрос (Трошечкин, 61), Щадин (Скопинцев, 46), Шомуродов (Ионов, 69), Кьяртанссон

«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Рыбус, Чорлука, Денисов, Ал.Миранчук, Ан.Миранчук, Игнатьев, Крыховяк, Фарфан, Смолов

Состав на второй тайм: Коченков, Лысов, Идову, Михалик (Лапшов, 88), Хеведес, Баринов, Тарасов, Жемалетдинов, Тугарев, Миронов, Эдер

Судья: Виталий Мешков (Дмитров)