Валерий Рейнгольд: Из молодежи «Спартака» проявили себя абсолютно все

Футбол 26 января 2019 09:16 Источник: «Советский спорт» Автор: Усачев Владислав

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал товарищеский матч между красно-белыми и «Зенитом».

Спартаковцы обыграли соперника со счетом 3:0. У победителей встречи голами отметились Георгий Мелкадзе (28-я минута), Денис Глушаков (29) и Луис Адриано (73).

«Спартак» одержал вторую победу кряду и с шестью очками возглавил турнирную таблицу, а «Зенит» расположился на четвертой строчке, потерпев поражение во второй игре подряд.

– Я ни в коем случае не назову эту игру боевой, – говорит Рейнгольд. – Обе команды действовали осторожно – избегали жесткую борьбу, не было грубых столкновений, а значит и травм. Клубы еще только готовятся к официальным играм.

Одни, а я говорю про «Спартак», в физическом плане были посильнее. «Зенит» пока вообще никакой. Я говорю трезво и объективно: «Зенит» сейчас не готов к официальным матчам. А ведь 12 февраля у питерцев первый матч 1/16 финала Лиги Европы против «Фенербахче». Семак все понимает. Он так в интервью и сказал, что не ставит перед командой во что бы то ни стало выиграть турнир или в отдельном матче обыграть «Спартак». Сейчас главное для «Зенита» - подготовиться к турецкому сопернику.

Что касается игры? Там говорить нечего. «Спартак» был на голову сильнее «Зенита» по всем футбольным компонентам. Плохо это или хорошо? Да, команда сейчас в порядке. Вроде и лидеры появились на поле, а кто знает, что будет через две недели. Может быть, спустя это время мы команду совершенно не узнаем. Многое зависит от тренера, а точнее его работы.

Вдруг команда окажется в условной психологической яме, и коллектив посыплется, словно карточный домик?! Да, такие опасения есть, но я, надеюсь, что «Спартак» эти ямы проскочит.

В целом я доволен действиями «Спартака». Я не являюсь категорическим противником «Зенита», просто игра показала, что команды сегодня готовы по-разному.

Молодежь «Спартака»? «Зенит» играл так, что «Спартак» себя на поле чувствовал лидером. Итоговый счет 3:0, а ведь могло быть и крупнее. Из молодежи проявили себя абсолютно все. Хороший мяч забил Мелкадзе. Точнее, не просто забил, а классно открылся. Это уже проявление футбольного интеллекта, мастерства.

Нужен ли «Зениту» опорный полузащитник? Там не только опорник нужен. Там полкоманды нужно усиливать. Кто там играет? Дзюба абсолютно не готов. Я вообще не поникаю, зачем его Семак на поле выпускает. Встал как столб и с места не двинется – ни вправо, ни влево. Так играть в футбол нельзя. Заболотный – вообще ничего говорить не хочу. Семак регулярно дает ему возможность играть, проявить себя, а он ей не пользуется.

Кого можно отметить в «Зените»? Совершенно никого. Когда команда в плане «физики» не готова, то и хвалить некого. Я понимаю, что болельщики «Зенита» требуют многого, но поймите, что команда только-только включилась в подготовку. Важно обойтись без травм и качественно укрепиться на трансферном рынке.