Немного о баранах, много о Ловчеве, Чехе и Черчесове. Анонс свежего «ССФ»

Футбол 28 января 2019 13:00 Источник: «Советский спорт»

Во вторник, 29 января, появится в продаже свежий номер еженедельника «Советский спорт – Футбол». Представляем его основные материалы.

НЕМНОГО О БАРАНАХ

Главный редактор Николай Яременко обращается к одной из самых резонансных тем последних дней – отзыв Александра Кокорина о болельщиках как о стаде баранов. Почему футболист так ничего и не понял? Почему ничему не научился?

ЕВГЕНИЮ ЛОВЧЕВУ – 70!

«ССФ» и друзья обозревателя нашего журнала поздравляют легендарного футболиста с 70-летием. Основные этапы биографии и нескучные байки.

ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ – ПУТЬ ДЛИНОЮ В ГОД

Анализируем игру национальной сборной России по футболу. За счет чего удалось так преобразиться? Как из игрока запаса превратился во всеобщего любимчика Артем Дзюба? Почему эта сборная – на несколько циклов. Анализ эксперта.

ДВАЖДЫ МОГ УМЕРЕТЬ, НО СТАЛ ЛЕГЕНДОЙ

Петр Чех заканчивает карьеру. Вспоминаем самые интересные вехи карьеры одного из лучших вратарей Европы – Петра Чеха, биография которого достойна отдельного фильма.

ДИДЬЕ ДЕШАМ: БЫТЬ ТРЕНЕРОМ СБОРНОЙ – ЭТО ЗДОРОВО!

Что изменилось в жизни тренера чемпионов мира после победы в Москве? В 2018-м Дешам стал лучшим тренером Франции и мира. Но хотя, как он заявил в интервью «Франс Футбол», «жизнь сейчас прекрасна и удивительна», надо всегда быть начеку, потому что именно «после больших побед люди делают самые большие глупости».

АЛЬФРЕДО ДИ СТЕФАНО: НИКОГДА НЕ ИГРАЛ НА ПУБЛИКУ!

Он – первый игрок «Реала», получивший «Золотой мяч». Всего таких мячей у него два – далеко до одноклубника Роналду, однако есть у Ди Стефано достижение, которое вряд ли кто-то повторит: пять раз подряд выиграл с «Реалом» Лигу чемпионов.

ИНФОГРАФИКА: КТО КРУЧЕ – МБАППЕ ИЛИ ПЕЛЕ?

Вы не поверите, но простой статистический анализ дает однозначный ответ на этот вопрос: однозначно – Мбаппе. Как на это отреагировал король футбола Пеле?

КАЛЕНДАРЬ НА ГОД: ВЕСЬ ФУТБОЛ РОССИИ

Дарим в качестве традиционной вкладки в номер календарь «Весь футбол России-2019». Чемпионат России, Кубок России, еврокубки, все матчи сборной – все, что нужно знать настоящему любителю футбола.

ПОСЛЕДНЯЯ ПОЛОСА: НАРОДНЫЕ КОМАНДЫ

Анализируем посещаемость футбольных матчей текущего чемпионата России. Выводы вас точно удивят. Последняя полоса нашей обложки никогда скучной не бывает.

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