Треш в «Монако», именинник Глушаков, Промес в огне. В выходные было жарко

Футбол 28 января 2019 15:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Кринский Константин

«Советский спорт» – о главных футбольных событиях на прошедших выходных.

АНГЛИЯ

СУЛЬШЕР СНОВА ПОБЕЖДАЕТ, «ТОТТЕНХЭМ» ВЫЛЕТАЕТ

Кубок Англии. 1/16 финала

«Арсенал» – «Манчестер Юнайтед» – 1:3

«Кристал Пэлас» – «Тоттенхэм» – 2:0

«Манчестер Сити» – «Бернли» – 5:0

«Челси» – «Шеффилд Уэнсдей» – 3:0

Состоялись практически все матчи 1/16 финала Кубка Англии. На этой стадии слетели два топ-клуба. «Манчестер Юнайтед» ярко вынес «Арсенал» на его поле, Уле-Гуннар Сульшер продолжает побеждать, в восьмом матче подряд! Тренер уже не только вошел в историю, но и в стратосферу. Пока «МЮ» тактически и по-футбольному не изменился, но этого на данный момент и не нужно. Команда расправила крылья после оков Жозе Моуринью и какое-то время готова играть на эмоциях. Главное, чтобы запала хватило на Лигу чемпионов и матчи с монструозным «ПСЖ».

«Тоттенхэм» провел ужасную неделю. Маурисио Почеттино вылетел вместе с командой в полуфинале Кубка лиги от «Челси» (2:2 по сумме двух матчей и 2:4 по пенальти), а затем проиграл «Кристал Пэлас» в Кубке Англии. Кстати в 1/8 финала КА впервые за 13 лет нет ни «Арсенала», ни «Тоттенхэма». Самое время погрустить, ведь ответные встречи в Кубке Англии возможны только со следующей стадии. Не дотянули.

ИСПАНИЯ

ПРОМЕС НАКОНЕЦ-ТО ЗАБИЛ. И ЧЕРЫШЕВ ТОЖЕ!

Примера. 21-й тур

«Севилья» – «Леванте» – 5:0

«Валенсия» – «Вильярреал» – 3:0

В этот уик-энд состоялось большое событие. Квинси Промес наконец-то провел шикарный матч за «Севилью». Экс-лидер «Спартака» продолжает демонстрировать крутую форму на позиции латераля (!). Чуть раньше он сделал ассист в игре с «Барсой». Теперь голландец не только отдал, а еще забил и заработал пенальти во встрече против «Леванте» (5:0). Этот матч стал для Промеса эталонным: 6 удачных обводок, 81 касание, 5 передач под удар – абсолютно лучшие цифры. Кажется, Пабло Мачин нашел место для Промеса. Или Квинси наконец-то адаптировался к новым условиям.





Впервые с сентября отличился Денис Черышев. Он забил бывшей команде в период, когда его не очень-то жалуют в своей. Россиянин сейчас под мощным прессом: Марселино верит в него, но Денис, по мнению болельщиков, выглядит слабо. Еще и не дает играть Феррану и Ли Кан Ину. Черышева освистывали на «Месталье» свои же болельщики. А он забил! Красавчик, что тут скажешь.





ФРАНЦИЯ

«МОНАКО» ВОЗВРАЩАЕТ ЖАРДИМА

Лига 1. 22-й тур

«ПСЖ» – «Ренн» – 4:1

«Дижон» – «Монако» – 2:0

Во Франции треш. «ПСЖ» выносит всех пяткой левой ноги, а «Монако» перестает подавать признаки жизни. Руководство монегасков потеряло доверие к Тьерри Анри после того, как он вывел из состава нескольких футболистов. Боссы правы – зачем задвигать кого-то, если нет результата? Александр Головин продолжает испытывать на себе все сложности европейского футбола. Россиянин играет в каждом матче и выглядит лучше многих, но улучшений нет. В «Монако» возвращается Леонарду Жардим – возможно главный герой клуба в последние годы. Именно он наладил систему по встраиванию молодых талантов, именно он взял с командой чемпионство и пошумел в ЛЧ. Португальца убрали после провального старта сезона. Никто не хотел вспоминать, что руководство сделало его крайним, продав слишком много лидеров в одно трансферное окно. Возможно сейчас все наладится. Хотя…

У ГЛУШАКОВА БЫЛ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Отпраздновал он его на предсезонном турнире вместе со «Спартаком». Денис забил «Зениту», что, наверное, особенно приятно. А завтра он скорее всего сыграет против «Локомотива» – бывшей команды, в составе которой он признавался, что ненавидит «Спартак». Мы по случаю дня рождения опального капитана подготовили материал.