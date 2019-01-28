Федор Смолов: Если бы я был тренером сборной, я бы тоже ставил Дзюбу

Футбол 28 января 2019 15:45 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Смолов пришел на шоу Ксении Собчак и дал свое лучшее за годы интервью.

Телеведущая Ксения Собчак в своем авторском шоу на YouTube покатала форварда «Локомотива» Федора Смолова на своем автомобиле, погостила у него дома, а также разглядела его татуировки. О самых важных словах Смолова – в подборке «Советского спорта».

О «Локомотиве»

«Меня очень тепло принял коллектив в «Локомотиве». Практически всех ребят знал до того, как перешел в команду. С Димой Тарасовым в прошлый отпуск пересекались, с Миранчуками и Гилерме в сборной общался, с Владом Игнатьевым давно знаком.

Я слукавлю, если скажу, что не обращаю внимание на то, что являюсь самым начитанным и интеллектуальным в команде. Глупо отрицать, что в большинстве своем футболисты – простые парни, не особо образованные. Все зависит от человека и от его желания развиваться, учиться и совершенствоваться».

О Мамаеве и Кокорине

«Мамаев и Кокорин сами виноваты и должны понести наказание, это 100%, несмотря на нашу дружбу с ними. Но наказание слишком необоснованное, жестокое и суровое по отношению к ним.

Не нужно устраивать из этого показательную порку. Если бы в этой ситуации не было фамилий Кокорина, Мамаева и Пака, то скорее всего наказание было бы совсем другим. Просто ребята попались в удобное время, а нам решили показать всем, что с власть имущими людьми у нас в стране дела плохи. Что меня объединяет с Мамаевым? Мы очень давно знакомы. Начинали футбольный путь вместе. С Сашей Кокориным я вообще жил вместе на базе «Динамо» на протяжении двух лет. Все время мы проводили вместе, в том числе и досуг.

Я верю, что, если бы я находился с ними, то этого не произошло бы».

О предложениях других клубов

«В «Реале» мне не предлагали играть до чемпионата мира. Мой агент единожды разговаривал со спортивным директором клуба. Я не углублялся в эту тему, но разговор был. Агент сообщил, но я не стал интересоваться подробностями.

Из реального варианта у меня была дортмундская «Боруссия». Я не перешел туда только из-за того, что там поменялся главный тренер. Еще был «Вест Хэм» год назад, до чемпионата мира. Я решил не переходить. Сейчас жалею. У меня была травма весь отпуск, она меня мучила. Я прикинул, что мне нужно восстановиться, месяц набрать форму. Я бы перешел в абсолютно другой чемпионат, где другие скорости, мне нужно было бы адаптироваться».

О Путине

«Почему повесил фотографию с Путиным? Да я горжусь этим моментом, получил заслуженного мастера спорта. Это олицетворение успеха сборной России».

О Лопыревой

«Я скажу так – я кайфовал. Это красивая история. Не могу сказать, что горжусь ей, но она имела место быть. Ее комментарии после развода? Это уже ее право. Это было, когда у нас уже не было отношений. Я не обижен на это. Общаемся ли мы? Периодически.

На каком-то этапе наших отношений я стал понимать, что это мешает. Ее образ жизни подразумевал постоянные выходы в свет, что идет вразрез режиму спортсмена».

О безголевой серии в 1775 минут

«На тот момент я не был основным игроком. Был молодой. Моя вторая половина (Виктория Лопырева) была публичным человеком. Я всегда был на виду, внимание ко мне было приковано. Мое амплуа на поле подразумевает голы, их не было – это был повод для людей меня подкалывать. Мне было жутко обидно, я очень злился. Та ситуация меня сильно закалила».

О незабитом пенальти

«По-человечески я был расстроен, что не попадал в состав на матчи чемпионата мира. Но я уверен, что в жизни во всем есть баланс. Когда где-то что-то слишком хорошо – где-то будет плохо. Все околофутбольные моменты, с обложками, рекламами, повышенном внимании – все это сыграло плохую шутку со мной.

Незабитый пенальти? Тысяча мыслей, полное отсутствие присутствия меня в этом моменте. Было даже больше каких-то вопросов, чем мыслей: как, что, почему?

Перед выходом на пенальти я не был уверен в своих силах. По прошествии времени я хочу извиниться перед страной за этот пенальти. В свое оправдание скажу, что манера исполнения пенальти не была попыткой выделиться. Это было из-за того, что я не до конца понимал, куда мне стоит пробить. Это было именно от неуверенности в своих силах и от растерянности. Если бы у меня не тряслись коленки и я исполнил техническую часть пенальти нормально, я забил бы. Я подумал: «Он будет гадать, упадет влево, а вдруг вправо, а я пробью по центру».

Хотелось спрятаться первое время. Спрятаться, никого не видеть, чтобы мне не напоминали лишний раз, потому что это было действительно больно. Вот эти мои слова после матча – нелепая попытка защитить себя. То, что я не стал извиняться сразу – я привык говорить обдуманно и отвечать за свои слова. Сейчас я готов извиниться совершенно искренне».

О Дзюбе

«Я объективно понимаю, что тот стиль игры, который выбрал для себя тренер, – для него лучше подходит Дзюба. Я даже говорил своим родителям и друзьям, что будь я тренером и если бы я хотел, чтобы моя команда играла в этот футбол, я бы тоже предпочел Дзюбу себе. Потому что с моими навыками, качествами и умениями я бы принес команде меньше пользы».