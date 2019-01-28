Не поет гимн и не говорит о политике. В «Зенит» едет лучший защитник Украины

Футбол 28 января 2019 17:40 Источник: «Советский спорт» Автор: Зибрак Артем

Кажется, питерцы нашли отличный вариант на левый фланг обороны.

Ракицкий предпочел «Зенит» «Бешикташу»

Переход защитника «Шахтера» Ярослава Ракицкого в «Зенит» – вопрос практически решенный. На это указывают множество косвенных доказательств.

Во-первых, футболист якобы полетел с командой в Турцию, но не попал ни на один снимок с тренировок. Во-вторых, донецкий клуб объявил о подписании центрального защитника «Александрии» Валерия Бондаренко. Мало того, что он взят на позицию Ракицкого, так еще и получил его игровой номер. В-третьих, горняки «неожиданно» опубликовали видео со всеми голами Ярослава за «Шахтер».

Другим вариантом продолжения карьеры Ракицкого был «Бешикташ», чей президент Фикрет Орман был заинтересован в укреплении линии обороны, но переговоры ни к чему не привели. Известный агент Шандор Варга рассказывал о том, что питерцы хотели пригласить к себе защитника еще пять лет назад, но не потянули цену трансфера.

Главным инициатором приглашения защитника называется другой бывший футболист «Шахтера», а ныне тренер «Зенита» Анатолий Тимощук, отлично знакомый с Ракицким по совместным выступлениям за сборную Украины.

Лучше играть, чем петь

Ярослав – уроженец Днепропетровской области. Ему 29 лет, он выступает на позиции центрального защитника. Всю карьеру провел в одном клубе – «Шахтере», чьим воспитанником и является. За донецкий клуб он выступает с 2009 года, и тогда же в возрасте 20 лет дебютировал в национальной сборной. С тех пор провел 54 матча и забил четыре мяча.

В составе оранжево-черных Ракицкий выступал на протяжении 10 лет, сыграв в сумме 325 матчей (14 голов, 30 передач), из которых 82 пришлись на еврокубки (3 гола, 6 передач).

Понятно, что в условиях политической напряженности для украинского сборника переезд в чемпионат России – очень рискованный шаг. В случае с другим футболистом он наверняка был бы встречен критикой, но не в данном случае. Почему?

Дело в том, что Ракицкий – главный футбольный враг всех местных чересчур патриотично настроенных болельщиков. Он не поет украинский гимн перед матчами сборной, объясняя это тем, что настраивается на игру, и отказывается обсуждать политику и боевые действия на территории Украины, которые там называют войной с Россией. Неудивительно, что у него очень напряженные отношения с фанатами и донимающими одними и теми же вопросами журналистами.

По факту, он подвергается нападкам не за то, что слишком много говорит, а за то, что никогда не высказывается. Оказывается, бывает и так.

- Он гимн знает, играет хорошо, чувствует себя украинцем, ничем не навредил стране… Для меня Ярослав – лучший защитник Украины за последние 10 лет. Лучше играть, чем петь, – заявил партнер Ракицкого по сборной Марко Девич, столкнувшийся с аналогичной проблемой.

«Получил поджопник. Нормально, это болельщики»

Ярослав из шахтерской семьи, поэтому по натуре – боец и молчун. В Украине стали легендарными истории о том, как журналисты иногда едва ли не силком тащили к микрофону. Люди не очень ему близкие характеризуют его как трудного неразговорчивого собеседника, от которого не стоит ждать голливудской улыбки. У Ракицкого негибкий характер, и он терпеть не может, когда его заставляют делать то, что ему не по душе.

При этом он спокоен, как удав. Показательна его реакция на пинок под зад от фаната киевского «Динамо» в мае 2018 года. Между командами началась стычка, в которой защитник принимал непосредственное участие, поэтому не заметил, как сзади подкрался выбежавший на поле болельщик. После игры он философски отнесся к произошедшему: «Получил поджопник. Нормально, это болельщики. Предложил ему выйти один на один, он убежал в толпу».

Однако ассистент Андрея Шевченко в сборной Украины Андреа Малдера рассказывал о том, что больше всех во время тренировок шутит именно Ракицкий, подчеркивая также, что защитнику не очень нравятся занятия, и его приходится постоянно мотивировать.

В Украине ни для кого не было секретом, что защитник последние пару лет хочет покинуть «Шахтер». Помимо проблем с болельщиками причиной такого желания называются натянутые отношения с португальским наставником горняков Паулу Фонсекой.

Шикарная левая, может сыграть на фланге

Главные достоинства Ракицкого на футбольном поле в его атакующих качествах. Он умеет здорово подключаться к атакам, обладает отменным видением поля и великолепным пасом на 30-50 метров. Прекрасно действует левой ногой. Ракицкий ходит в чужую штрафную на стандарты и может успешно побороться за верховой мяч, но все же не обладает гренадерским ростом (180 см) и весь верх снимать не будет.

К тому же эксперты отмечают, что особой скоростью он не обладает, не всегда правильно выбирает позицию, нередко теряется под давлением и на фоне сильного соперника, не очень хорош в отборе. Кроме того, частенько пропускает матчи из-за мелких травм, регулярно выбивающих его из тренировочного процесса, что негативно сказывается на его игровых кондициях. Вокруг такого защитника сложно строить оборону.

В Донецке он выступал в роли левого центрального в схеме с четырьмя защитниками, однако на заре карьеры начинал на левом фланге. Это знание может оказаться жизненно важным, если учесть тот факт, что именно на эту позицию питерцы искали усиления. Возможно, именно с договоренностью с Ракицким связан тот факт, что слухи об интересе «Зенита» к Гильермо Аране и Маркосу Акунье заметно стихли.

Впрочем, на фланге он не играл уже много лет. К тому же «Шахтер» почти в каждом матче чемпионата Украины владеет мячом и имеет громадный перевес, тогда как в «Зените» его ждет куда больше равных матчей, а значит, в обороне отрабатывать придется непривычно много. В 29-летнем возрасте перестраиваться ему будет очень сложно, поэтому Сергею Семаку придется искать для него подстраховщика. Тогда Ярослав сможет уделить больше внимания атаке. Если же использовать его исключительно как игрока обороны, пользы будет значительно меньше.

С отрывом самый дорогой защитник УПЛ

Эксперты утверждают, что в последние два-три года Ракицкий заметно сдал, немного утратил позиции в клубе и сборной, пропустив два заключительных матча года – в Словакии (1:4) и Турции (0:0), – и не скрывал разочарования сложившейся ситуацией. Рассказывают, что он под разными предлогами отказывался ездить на контрольные матчи «Шахтера», что, конечно, вызывало негативную реакцию.

Несмотря на сказанное, согласно обновленным данным на transfermarkt, Ярослав – 7-й по стоимости футболист УПЛ и с отрывом самый дорогой защитник лиги – €7,5 млн (еще полгода назад – €8,5 млн). Ценник ближайшего конкурента в три раза ниже. Кроме того, в нынешнем сезоне, по статистике Instat, Ракицкий вошел в десятку лучших игроков чемпионата Украины и в пятерку лучших игроков сборной.

«Главный каминг-аут года»

Однако с большой степенью вероятности переход в «Зенит» закроет для Ярослава двери в национальную команду. И похоже, что большинство украинских болельщиков не против такого развития событий. За отъезд «сепара» на одном из местных спортивных сайтов проголосовали 67%, а одним из самых популярных комментариев под новостью о возможном переходе в «Зенит» стал такой: «Может, будет главный каминг-аут года».

В твиттере существует его фейковый аккаунт, где собраны различные абсурдные гадости с антироссийским уклоном. Многие явно подозревают его в любви к географическому соседу, хотя сам он никогда ничего подобного не говорил. С другой стороны, в нынешней Украине молчание воспринимается (и, возможно, небезосновательно) как несогласие с официальной повесткой дня. Дальнейшую логическую цепочку вы можете и сами выстроить без труда.

Не стоит сомневаться, что в первых полутора десятках интервью в России ему будут задавать одни и те же «каверзные» вопросы об Украине и российско-украинских отношениях. Прервет ли он обет молчания на эту тему?

Супруга – певица, сестра – спортивный журналист

Ярослав женат. Его красавицу-супругу зовут Ольга, и она певица. В ноябре вышел ее совместный клип с Ириной Билык. На любителя.

Ольге палец в рот не клади. В том же месяце она отсудила у бывшего агента ее супруга $244 тыс. Суд постановил, что Ярослав, подписывая договор с агентом, по которому тот получал 10% от основного оклада игрока, действовал без согласия супруги, что противоречит законодательству Украины. На этом основании договоры между футболистом и агентом (а их было всего три каждый сроком на два года) были признаны недействительными. Примечательно, что ответчиком по делу выступал сам Ярослав. Хитрая семейка, ничего не скажешь.

У Ракицких есть дочь – Ярослава Ярославовна. Посмотрите ее милейший танец с отцом.

Не чужда футболу и младшая сестра игрока Дарья. Она получила журналистское образование и работает в пресс-службе донецкого клуба. В частности, на «Шахтер ТВ», где делает репортажи с тренировок, интервью с игроками и многое другое. Не исключено, что после смены прописки Ярославом Дарья займет аналогичную должность в питерском клубе.