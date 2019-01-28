«Зенит» возвращается к жизни. Питерцы в Катаре разгромили «Ростов»

Футбол 28 января 2019 22:12 Источник: «Советский спорт» Автор: Зибрак Артем

Команда Сергея Семака на мажорной ноте завершила предсезонный товарищеский турнир в Катаре, выиграв у «Ростова» бронзовые медали.

Семин и Кононов следят за конкурентами

«Ростов» и «Зенит» в очной встрече разыграли третье место предсезонного товарищеского турнира в Катаре. Конечно, заранее предугадать такой расклад было невозможно. Так что болельщикам повезло – организаторы угадали.

С другой стороны, большого значения турнирные расклады на данный момент не имеют, ведь команды готовятся к куда более важным стартам. «Зениту» вообще выступать в Лиге Европы уже чуть более через две недели – матч против «Фенербахче» запланирован на 12 февраля. Так что даже демонстрируемая командами игра – не главное. Как тонко подметил Сергей Силкин, в советские времена была примета – кто рвет на сборах, потом бьется за выживание в сезоне. Исходя из этой логики, у «Зенита» все в порядке.

За действиями обеих команд внимательно наблюдали соперники по чемпионату России из «Локомотива» и «Спартака». Железнодорожники были представлены тренерским штабов во главе с Юрием Семиным, спартаковцы же были замечены едва ли не в полном составе. Пока Олег Кононов изучал заявку команд, Георгий Джикия, удобно устроившись на скамейке, следил за конкурентами по чемпионской гонке, а Денис Глушаков переговаривался с Андреем Ещенко.

Эрнани и Маркизио – не замена Паредесу

Питерский клуб – главных хедлайнер трансферных новостей последних недель. Практически покинул команду Леандро Паредес, ожидающий в Париже официального объявления о переходе. Без него, как показали предыдущие игры, у «Зенита» огромные проблемы в центре поля. Причем, как в оборонительной фазе игры, так и в атакующей. Семак ищет наиболее оптимальные варианты. Против «Ростова» в основе вышли Клаудио Маркизио и Эрнани, а помогал им 20-летний Леон Мусаев из «Зенита-2».

Но, судя по увиденному на поле, до возвращения Кристиана Нобоа сине-бело-голубых ждут большие трудности. Ростовчане с первых минут захватили инициативу, быстро доставляли мяч в чужую штрафную и могли дважды забить уже в первую четверть часа. Оба раза после атак с флангов, где хозяйничали мобильные Дмитрий Скопинцев и Сергей Паршивлюк.

Желто-синие заняли фланги, отдав центр поля, но в отсутствие в этой зоне мяча преимущества питерцы никакого не получили. Против них с первых минут действовали Александр Гацкан, Данил Глебов и новичок Бахриер Зайнутдинов. Зрители ждали и бывших спартаковцев Романа Еременко с Ивелином Поповым, но в заявку попал только последний, да и тот начал игру на скамейке запасных.

Крен на правый фланг

Модель игры ростовчан понятна и очевидна. Валерий Карпин ставит команде быстрый вертикальный футбол с максимально резкой доставкой мяча в штрафную и задачей доводить до удара каждую атакующую попытку. Показателен эпизод с участием Алексея Ионова в первом тайме. Получив мяч перед штрафной, он помчался на соперников, выбирая свободные зоны между ними, был оттерт в сторону, но все равно завершил действие опасным ударом над ближней «девяткой».

«Зенит» же в нынешнем виде пока похож не столько на команду, столько на сборище дорогостоящих футболистов. Вышедший слева Далер Кузяев (это, правда, не его позиция) практически растворился, и большинство атак питерцы проводили противоположным флангом, а редкие вылазки по левому флангу заканчивались ничем. Типичной получилась контратака, в которой Маркизио, увидев партнера на фланге, сделал ему передачу в сторону бровки, а тот стал смещаться в центр и проскочил мимо мяча. Взаимопонимания игрокам заметно не хватает.

Тем нелогичнее, что именно Кузяев открыл счет. Защитники «Ростова» забыли оппонента на углу штрафной, и тот сделал все, как умеет. Обработал мяч, прицелился и технично пробил мимо Ильи Абаева. У его визави Лунева работы в первом тайме было больше, но он со всеми трудностями справился.

Слабость игры на левом фланге атаки «Зенита» примечательна в контексте ожидаемого появления Ракицкого. Жирков второй матч подряд вышел в основе, но Кузяеву помогал мало. Бывший защитник «Шахтера» последние несколько лет выступал в центре обороны, но в начале карьеры играл на фланге, к тому же обладает великолепным пасом с левой и куда более хорош в атаке, нежели в обороне. Так что если Семак все-таки решится попробовать Ракицкого на фланге, удивить это не должно. Тем более, в центре обороны у Семака все более или менее в порядке.

Айдаров и Терентьев добили «Ростов»

В перерыве наставники провели по пять-шесть замен, и во втором тайме игра изменилась. Питерцы прижали соперника к штрафной, создали несколько моментов и реализовали два стандарта. Сначала Артем Дзюба, в одиночестве бьющийся на острие, удачно освободился от опеки защитника, воспользовался срезкой от Ивана Новосельцева (он, к слову, принадлежит «Зениту», а в «Ростове» находится на просмотре) и с линии вратарской пробил Сергея Айдарова. А затем вратарь не справился с довольно простым ударом вышедшего на замену Олега Шатова со штрафного. Игра была сделана.

После сделанных замен «Ростов» потерял большинство ключевых игроков атаки и после перерыва Лунева почти не тревожил. Питерцы же практически не покидали чужую половину поля, пользуясь тем, что в составе соперника стало много необстрелянной молодежи. Карпин дал поиграть большинству своих игроков, но на результате это сказалось отрицательно. В концовке южане окончательно сникли, и для питерцев игра окончательно стала носить тренировочный характер.

По занавес встречи зенитовцы отправили в ворота бедолаги Айдарова еще два мяча. Причем один вратарь «привез» себе сам, пропустив мяч под ногой после удара Дениса Терентьева с острого угла. Полузащитник вышел всего на 11 минут, но успел за отведенное время оформить дубль.

Таким образом, «Зенит» под занавес турнира разгромил «Ростов», одержав первую победу и завоевав бронзовые медали. Утешение для столь амбициозного клуба слабое, но положительная динамика заметна. Теперь Семаку требуется поддержать ее и усилить. До официального старта сезона осталось всего ничего.

ТОВАРИЩЕСКИЙ ТУРНИР. 3-й ТУР

«Ростов» - «Зенит» - 0:5 (0:1)

Голы: Кузяев (Мак), 40 – 0:1. Дзюба, 53 – 0:2. Шатов, 60 – 0:3. Терентьев, 86 – 0:4. Терентьев (Заболотный), 88 – 0:5.

«Ростов»: Абаев (Айдаров, 46), Паршивлюк, Ингасон (Сухомлинов, 72), Логашов (Плиев, 46), Хаджикадунич (Новосельцев, 46), Скопинцев (Щадин, 46), Зайнутдинов (Зуев, 46), Гацкан, Глебов (Трошечкин, 64), Ионов (Попов, 67), Сигурдарсон (Кьяртанссон, 46; Салетрос, 78).

«Зенит»: Лунев, Смольников (Анюков, 46), Иванович (Скроботов, 80), Нету (Мевля, 64), Жирков (Набиуллин, 46), Эрнани (Оздоев, 46), Маркизио (Краневиттер, 64), Мусаев (Терентьев, 79), Мак (Шатов, 46), Кузяев (Ригони, 46), Дзюба (Заболотный, 64).

Предупреждения: Глебов, 17. Гацкан, 75.

Судья: Лапочкин (Санкт-Петербург).

28 января. Доха. «Аспир-Центр».