Борис Игнатьев: Скоро увидим другой «Локомотив»

Футбол 29 января 2019 23:15 Источник: «Советский спорт» Автор: Григорьевская Юлия

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев поделился впечатлениями от решающего матча товарищеского турнира в Дохе, в котором «Спартак» разгромил «Локомотив» со счетом 4:0.

– В первом тайме мы увидели «Спартак» и «Локомотив», которые весной будем наблюдать и в чемпионате. После перерыва составы серьезно изменились – тренеры немного забыли о результате. Поэтому первый тайм понравился больше.

Не считаю, что «Локо» проиграл этот отрезок 0:2 по делу. Оба соперника одинаково выстраивали игру, контролировали мяч, высоко прессинговали. Но «Спартак» реализовал свои моменты, а команда Юрия Семина – нет. Хотя все могло сложиться и иначе.

Ну а во втором тайме шла усиленная тренировка. Проверили в деле молодежь. Счет 4:0 уж точно не отражает происходившего на поле.

– Кто из молодых понравился?

– Если брать весь турнир в Дохе, то у «Локо» выделю Тугарева, Лысова. А в составе «Спартака» – Глушенкова, Умярова, Гулиева. Мне кажется, эти ребята сделали хорошую заявку на то, чтобы попадать в основу и в официальных матчах.

– Какое значение придаете турнирной победе «Спартака»? Она получилась безоговорочной.

– «Спартак» тоже находится в поиске своей игры. Не думаю, что Олег Кононов всем доволен. Пусть положительных моментов было достаточно. А результат?.. Вспомните, в первом туре на 90-й минуте при счете 1:1 Алексей Ионов не забил в ворота красно-белых пенальти. Зато Денис Глушаков в ответной атаке был точен…

– «Локомотив» занял в Дохе второе место.

– Игра команды мне понравилась. Видна мысль в атаке, которой не хватало осенью. Очевидно, с возвращением в строй всех травмированных «Локомотив» ожил. А к весне, думаю, команда и оборону наладит. Тогда это будет другой «Локо», еще более мощный.