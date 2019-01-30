Будут ли у «Спартака» еще трофеи? Два аргумента «за» и два «против»

Футбол 30 января 2019 12:14 Источник: «Советский спорт» Автор: Цыбанев Юрий

Юрий Цыбанев – о перспективах свежеиспеченного победителя турнира в Катаре

«Свежеиспеченный» - самое подходящее слово для характеристики «Спартака» январского образца. Только-только взошла, подобно тесту, новая игра по Кононову. И постановкой атакующих действий на просторе «Спартак», конечно же, выгодно отличался от других участников турнира.

Впрочем, то, что для «Спартака» внове, для самого Кононова – незабытое старое. Именно так – без раскачки – вступал у Олега Георгиевича в сезон в не столь еще далеком прошлом «Краснодар», всласть раскатывая, например, первых соперников в начальных раундах Лиги Европы. Да и, не к столу будет сказано, собственно «Спартак» попадал в те годы под такой же каток «Краснодара», под который давеча угодил «Локомотив».

Вероятно, зрители катарского турнира вынесли из января стойкое впечатление: «Спартак» в порядке. Испытывая в отношении других участников те или иные сомнения. Действительно, есть два веских аргумента в пользу того, что отныне «Спартак» будет держать свою игру в порядке.

1. Как-то незаметно «Спартак» превратился если не в образец, то в достойный пример внятной кадровой политики. Для наглядности: мы видим в текущее межсезонье, как точечно закрыты две сквозившие бреши в составе. Во-первых, появился Айртон, готовый, похоже, качественно улучшить любой из флангов обороны. Во-вторых, возвращен Гулиев, и тем самым опорная зона получила инъекцию хваткости-цепкости, остро ей не достававшей. Возьмите для сравнения ситуацию в ЦСКА, где для решения профильных проблем Виктор Гончаренко вынужден был раскрывать Набабкина как нежданного универсала. Ну и главная фишка нынешнего «Спартака» - конечно, его молодняк. Вот уж действительно: долгие годы не было ни гроша – как вдруг алтын. Один другого лучше! И по совокупному футбольному оснащению спартаковский молодняк от Максименко и Рассказова до Ломовицкого, пожалуй, уже может дать несколько очков вперед цеэсковскому.

2. Становится очевидным, что Кононов пришел, что называется, в свою команду. Что они со «Спартаком» нашли друг друга. Вспомните, как туго Олегу Георгиевичу давалось внедрение своих ценностей в «Ахмате». А тут – сразу покатило. Вообще говоря, в построманцевскую пору в клубе предпринимали и раньше попытки, правда, робкие, вернуться к историческим игровым позициям. Ценил заостренную комбинаторику Владимир Федотов. Периодически тяготел к философии «Барселоны» Валерий Карпин. Имел желание «сделать красиво» Дмитрий Аленичев – но не находил для этого в себе рабочих возможностей. Но Кононов – наиболее точное, практически абсолютное попадание в исторический спартаковский стиль.

Где «за» - там и «против». Такова диалектика.

3. Любовался я давеча в матче с «Локо» новой спартаковской идеологией, когда каждый, от мала до велика, настойчиво ищет пасом партнера, и готов уже, кажется, найти его с завязанными глазами, а партнер в свою очередь жадно этого паса ждет, правильно под него открываясь, - и подумал вот о чем. Кононов настолько увлеченно вбивает в мозги своих игроков эти ценности, что прочие приемы игры в скором времени выветрятся из этих мозгов напрочь. Меж тем под «Спартак», разумеется, начнут готовить противодействие. Пока-то никто этим не заморачивался. А когда «Спартак» наткнется на ежи и надолбы под свои комбинационные раскаты – он естественным образом будет о них спотыкаться и на них напарываться. Что и было замечено во времена оные за «Краснодаром» Кононова.

4. Да, на сегодня «Спартак» выглядит в широком значении слова – богато. Но мы знаем, что в РПЛ дело чаще решают другие аргументы. Упорная кость, природная злость, тренерское хитроумие – и, конечно, пресловутая «физика». Например, у нынешнего «Зенита» я не нахожу весомых козырей, подобных названным впереди спартаковским, - помимо способности Сергея Семака вывести команду на максимальную готовность к особо значимым матчам. И не развеются ли по ветру новые достоинства «Спартака», когда конкуренты пустят в дело масштабный «ответ Чемберлену»?