Игроки в «Зените» стоят дешевле, чем в ЦСКА. «Спартака» вообще нет в тройке

Футбол 30 января 2019 14:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Чаушьян Степан

«Советский спорт» сравнивает средний ценник на футболистов в российских клубах.

Трансфер Леандро Паредеса изменил расклад не только в питерском «Зените», но и во всей премьер-лиге. Сейчас мы вам все объясним.

Авторитетный ресурс Transfermarkt оценивает рыночную стоимость всех футболистов. Зачастую именно это является ориентиром для клубов во время заключения сделок. Все это позволяет анализировать не только изменение цен на каждого отдельного игрока, но и высчитывать, например, совокупную стоимость всех футболистов того или иного клуба – так можно сравнивать уже клубы.

Обычно болельщики сравнивают общую стоимость всего состава. Но, как мы думаем, более показательна средняя стоимость игрока, ведь в одном клубе может быть 30 человек, а в другом – 20. Как тут можно сравнивать общую стоимость? Со средним показателем – другое дело.

Так вот, после ухода Паредеса из «Зенита» в «ПСЖ», изменился как раз расклад сил в РПЛ именно по показателю средней стоимости. Если «Зенит» раньше лидировал и в общей сумме и по среднему показателю, то теперь все по-другому.

Вы не поверите, но теперь в среднем самые дорогие футболисты премьер-лиге играют в… ЦСКА, обновившемся летом почти наполовину и потратившем на это не более 20 млн евро.

В среднем каждый игрок ЦСКА теперь стоит 5,62 млн евро, тогда как средний ценник на игрока в сине-бело голубой форме «Зенита» не превышает 5,37 млн евро. Дальше идет «Краснодар» – здесь отставание уже более заметно – 4,36 млн евро.

Только четвертое место занимает «Спартак», в последние года тратящий на укрепление своего состава едва ли не больше всех остальных – 4,15 млн евро. Замыкает пятерку московский «Локомотив» – 4,07 млн евро. За топ-5 идет громадная пропасть. Расположившийся на шестом месте казанский «Рубин» может похвастаться лишь средним ценником на игрока в размере 1,89 млн евро.

При этом по общей стоимости футболистов первым идет «Зенит» (144,95 млн), вторым – ЦСКА (134,9 млн), третьим – «Локомотив» (105,8 млн евро), четвертым – «Спартак» (103,8 млн евро) и лишь пятым, не дотягивая до 100 млн евро – «Краснодар» (95,95 млн евро).

В нашей премьер-лиге есть сразу пять клубов, средняя стоимость игрока в которых не превышает 1 млн евро: «Урал» (971 тысяча евро), «Крылья Советов» (880 тысяч евро), «Оренбург» (721 тысяча евро), «Енисей» (545 тысяч евро) и «Анжи» (418 тысяч евро).