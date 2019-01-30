Кононов ведет «Спартак» верным курсом. Итоги выступления красно-белых в Катаре

Футбол 30 января 2019 15:30 Источник: «Советский спорт» Автор: Зибрак Артем

Возвращение настоящих Глушакова и Селихова, перезарядка Ханни, дерзкая молодежь и первый трофей в году – «Спартак» выиграл турнир в Катаре.

В Катаре завершился предсезонный товарищеский турнир с участием четырех из шести ведущих российских клубов. «Спартак» во всех трех матчах одержал победы с общей разницей мячей 9-1 и в прекрасном настроении вернулся на родину. Следующий сбор команды запланирован в Турции со 2 по 12 февраля. Пока футболисты отдыхают после тяжелых тренировок и переживают яркие моменты своего триумфального шествия, подведем некоторые итоги их работы.

«Спартак» хорош на скорости

С момента своего назначения главным тренером Олег Кононов без устали рассказывает о том, что хотел бы вернуть команде атакующий комбинационный стиль. В осеннем цейтноте у него не было возможности перестроить игру, но теперь все четче прослеживается тот рисунок, к которому стремится 52-летний специалист.

«Спартак» играет по схеме 4-4-2, в которой все четыре атакующих футболиста (нападающие и крайние полузащитники) находятся в постоянном движении и свободно меняются позициями. Нападающие Луис Адриано и Зе Луиш (реже – габаритный и не очень быстрый Георгий Мелкадзе) периодически отходят за мячом в глубину или открываются на фланге, тогда как крайние (слева Софьян Ханни или – реже – Александр Ташаев, справа Александр Ломовицкий) могут поменяться местами или оказаться на одной линии с форвардами.

Все атакующие футболисты красно-белых обладают хорошей скоростью. Отсюда самое опасное их оружие – контратаки, в которых спартаковцы чувствуют себя, как рыба в воде. Во многом поэтому им удалось добиться в Катаре трех побед. Ведя в счете против «Зенита» и «Локо», они периодически позволяли сопернику владеть мячом в середине поля, мгновенно наказывая его за нерасторопность перехватом и разящим выпадом.

Отсюда еще одно серьезное оружие, на которую делает ставку Кононов, – высокая динамика действий в центральной зоне. Спартаковцы не отходят назад при потере мяча, а пытаются накрыть соперника на его половине поля. Так в ворота «Зенита» был забит второй мяч – Аяз Гулиев накрыл Клаудио Маркизио у чужой штрафной и выиграл мяч для Дениса Глушакова, а тот точно выстрелил в дальний верхний угол ворот Михаила Кержакова. Аналогичным образом Луис Адриано обобрал в той игре Матиаса Краневиттера и довел счет до разгромного.

Без чистого опорника

Вообще большинство голевых моментов красно-белые создают на скорости, а вот в позиционной атаке пока не так хороши. Все-таки для этого надо иметь преимущество в середине поля, а поскольку Кононов ставит в эту зону всего двоих полузащитников, им физически сложно навязать свою игру троим оппонентам. Особенно когда в соперниках команды уровня «Локо» или «Зенита». Тем не менее, бросается в глаза, что даже в такой ситуации футболисты постоянно ищут свободные зоны в обороне противника и варианты обострения атаки. Туда и следует передача. Пока получается далеко не все, но со временем, когда игроки достигнут взаимопонимания, и эта проблема может быть решена.

Кроме того, в опорной зоне москвичей далеко не все ладно. Всего один пропущенный в трех турах мяч не должен вводить в заблуждение – голевых моментов у ворот «Спартака» в каждой встрече было достаточно. И в первую очередь это результат недоработки в опорной зоне. Ни Денис Глушаков, ни Роман Зобнин, ни Аяз Гулиев, ни тем более не Максим Глушенков с Наилем Умяровым и Михаилом Игнатовым не могут похвастать качественным отбором и безошибочным выбором позиции.

В каждой игре красно-белые могли пропустить больше, но благодаря заряженности на борьбу, стараниям вратарей и солидной доли фарта дважды сумели отстоять ворота в неприкосновенности. При этом в первой встрече с «Ростовом» Александр Максименко при счете 1:1 парировал удар Алексея Ионова с 11-метровой отметки, а в игре с «Локомотивом» Александр Селихов совершил несколько впечатляющих сейвов.

Про него стоит сказать отдельно. Селихов провел в рамке половину турнира (второй тайм с «Зенитом» и полный матч с «Локо») и не дал себя пробить ни разу. Особенно впечатлила его игра на фоне неуверенных действий питерских вратарей Андрея Лунева и Михаила Кержакова. Если Александр продолжит играть так и в официальных матчах, пост номер в сборной России ему почти наверняка обеспечен.

Ключевые роли Ханни и Глушакова

Отдельно стоит отметить, как перезапускает в «Спартаке» карьеру Ханни. Наряду с Зе и Адриано он является самым опытным игроком атаки и в значительной мере влияет на общекомандный креатив своими открываниями и нестандартными действиями. В игре с «Зенитом» он шикарным перебросом мяча через центрального защитника отправил Мелкадзе один на один с Михаилом Кержаковым, а во встрече с «Ростовом» пасом пяткой вывел на ударную позицию Игнатова, которого в панике сбил Арсений Логашов. Алжирец появляется слева, справа, на одной линии с нападающими, отрабатывает в обороне (по мере сил) и претендует на статус ключевого плеймейкера.

Нельзя пройти мимо и Дениса Глушакова. «Ростову» он забил победный мяч, с «Зенитом» отличился еще раз и в целом продемонстрировал высокий уровень физической готовности, а работоспособность, при всем уважении к капитану красно-белых, всегда была его главным навыком.

Сейчас Глушаков успевает и впереди, и сзади и уже выглядит готовым войти в сезон. Наряду с Зобниным и Гулиевым он будет давать «Спартаку» движение в середине поля. Так что если фанаты его еще не простили, придется им смириться со своей незавидной участью – как минимум раз в неделю видеть его на футбольном поле.

Кононов определился с обороной

За три матча Кононов задействовал 24 игрока, из них 15 – приняли участие во всех трех турах. И каждый в той или иной мере успел проявить себя, так что в данный момент у «Спартака» фактически два состава. Но если в средней линии и атаке Кононов даст игровое время и шанс многим, то в обороне с четверкой основных он уже определился. Неспроста Лукас Айртон, Георгий Джикия, Илья Кутепов и Николай Рассказов стали лидерами команды по количеству отыгранных на турнире минут.

Порадовала и спартаковская молодежь из дубля и «Чертаново», однако бороться за место в составе с более опытными мастерами ей будет сложно. Все-таки с началом официальных матчей максимальное количество задействованных за раз игроков сократится до 14 человек, и многие рискуют пасть жертвой данного ограничения. Как бы Кононову ни хотелось дать поиграть всем, с наступлением весенней части сезона ему придется выбирать основную обойму. И если не случится эксцессов, на сегодняшний день практически понятно, как она будет выглядеть.

И это при том, что из-за медицинских противопоказаний в турнире не принимали участия Фернандо и Самуэль Жиго. Так что конкуренция за место в основе у «Спартака» сумасшедшая.

Характер победителя

Сам победа на турнире в Катаре – палка о двух концах. Она имеет немаловажное значение для выработки характера победителя (специально отказался от слова «дух», чтобы избежать ненужных ассоциаций и саркастичных комментариев), ведь без привычки побеждать в каждой игре несмотря ни на что чемпионской команды не собрать. Этот рефлекс вырабатывается годами, что прекрасно знают в «Барселоне», «Ювентусе», «Баварии» или «ПСЖ». Именно он приходит на выручку грандам, когда не клеится игра или мяч не идет в ворота, и позволяет вытаскивать даже проигранные матчи. Такая задача и стоит перед Кононовым – создать чемпионский коллектив.

Однако победы в межсезонье могут сыграть с командой и злую шутку, если к возобновлению сезона вскружат ей голову, а футболисты решат, что могут все, даже не напрягаясь. К тому же до первого официального матча еще больше месяца. К тому времени эмоциональный всплеск от работы с Кононовым пойдет на спад, а игроки начнут уставать от лиц друг друга. Поэтому во многом шансы на весенний рывок будут зависеть от результата домашнего матча с «Краснодаром», который состоится 3 марта.