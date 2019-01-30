«Зенит» проваливает сборы? По-другому и быть не могло. Семака загнали в угол

Футбол 30 января 2019 17:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Чаушьян Степан

«Советский спорт» подводит итоги коммерческого турнира, в котором принимали участие ведущие российские клубы.

Давненько такого не было, чтобы российские топ-клубы на зимних сборах принимали участие в одном и том же коммерческом турнире. Даже наоборот. Раньше находясь чуть ли не в одном отеле, наши команды организовывали товарищеские матчи с клубами из других стран, со своими вторыми составами, с местными командами из низших лиг, но только не друг с другом. Так что у нас появилась уникальная возможность сравнить готовность наших «грандов» за несколько недель до возобновления чемпионата России.

Сейчас речь пойдет о «Зените». О нем, кстати, порассуждать интереснее и своевременнее, чем о любом другом из участников турнира, ведь «Спартак», «Локомотив» и «Ростов» стартуют с началом весенней части чемпионата, а «Зениту» предстоит провести свой первый матч уже 12 февраля – против турецкого «Фенербахче» в рамках 1/16 финала Лиги Европы, которую он мечтает выиграть.

Именно на фоне этого надвигающегося на «Зенит» «бедствия» мы и будем рассматривать турнир, результаты и игру питерского клуба на нем.

Результаты

Если подходить к турниру с формальной точки зрения, отталкиваясь от результатов, «Зенит» его провалил. Клуб проиграл два первых матча с общим счетом 1:6, в последнем одержав крупную победу со счетом 5:0. Итог – третье место из четырех клубов и нулевая разница голов.

При это «Зенит» проиграл два матча двум прямым конкурентам за победу в чемпионате России: «Локомотиву» и «Спартаку». «Локо» – действующий чемпион и великолепный раздражитель для любого клуба, особенно, идущего на первом месте и ставящего перед собой задачу отнять у него титул. «Спартак» – традиционный раздражитель, с которым даже в рамках товарищеского матча безэмоциональной игры не получится. Поэтому, подходить к результатам матча так, как это делает наставник «Зенита» Сергей Семак никак нельзя.

«Результат не имеет значения». Эту фразу в той или иной форме Сергей Богданович говорил и после поражения от железнодорожников со счетом 1:3, и после разгрома от «Спартака» со счетом 0:3, и после унижения «Ростова» со счетом 5:0.

Здесь важно понимать, для кого и для чего результат не имеет значения. Для тренера и для физического состояния футболистов? Действительно, физика никак не зависит от результата. Грубо говоря, что в проигранном матче со «Спартаком», что в выигранной игре с «Ростовом», футболисты проделали примерно одинаковый объем работы, примерно одинаковое расстояние пробежали… В общем, они провели обычный контрольный матч, наиграв какие-то связки, получив какую-то физическую нагрузку, отработав игру в защите или атаке.

Но как быть с психологией? Каково это, проигрывать прямым конкурентам в борьбе за чемпионское звание и в последнем матче выигрывать лишь у аутсайдера турнира? Товарищеские игры… Вспомните себя в школе на футбольном поле. Те игры даже близко ничего не решали, а проигрывать было обидно. Как минимум, у вас портилось настроение, как максимум – страдала самооценка. А для футболиста ой как важно верить в то, что он способен на многое на футбольном поле.

Думаете, в марте в прессе никто не вспомнит о результате январского матча перед игрой «Спартака» и «Зенита» на «Открытие-Арене»? Не напишут статьи на эту тему? Не зададут вопросы главному тренеру? Не поинтересуются у футболистов? Эти вопросы риторические… Так что, товарищеский характер – характером, а результат хоть какое-то значение, да имеет. Зачем вообще нужно было принимать участие в этом турнире за две с половиной недели до старта Лиге Европы? Вот вопрос! «Краснодар», например, на него ответил по-своему – отказался от турнира и отправился на нормальные сборы.

Игра

Отойдем от результата – ближе к игре. Что нам показал «Зенит»? Расшатанную оборону? Шаткую вратарскую позицию? Отсутствие взаимопонимания впереди? Полный бардак в центре поля?

Хорошим футболом питерский клуб не мог похвастаться и поздней осенью. Но в Арабских Эмиратах мы увидели почти разобранную команду. Здесь даже анализировать что-то сложно. Можно лишь констатировать несколько причин, которые привели к такому провалу.

Причина первая – разная стадия готовности команд. Условный «Спартак», который разнес «Зенит», приехал на турнир с первых сборов, направленных на физику. Клуб уже был готов физически и находился в хорошей форме. «Зенит» в это же самое время находился под серьезными физическими нагрузками. Если вы хоть раз приседали со штангой, то можете примерно представить, каково это на следующий день не только в футбол играть, а просто ходить.

Вторая причина – перестройка команды. В Катаре Семак выставлял на поле состав, держа в голове, что Леандро Паредес покинет клуб и уйдет в «ПСЖ». С одной стороны у него была задача беречь футболиста на 45 млн евро и не выпускать его на поле, чтобы ни дай Бог он не получил травму. С другой Семак старался посмотреть, что ему делать без самого полезного, самого активного и самого качественного футболиста центра поля, через которого проходило большинство атак лидеров чемпионата России. Вот он и экспериментировал с попытками подтянуть выше Далера Кузяева, поставить на место Паредеса Эрнани и другими перестановками. Пока не получилось, как не получилось и по ходу сезона – «Зенит» и до этого проваливал все свои игры без Паредеса.

Теперь фанатам питерского клуба остается с трепетом ждать весны и держать в голове два важных факта. Во-первых, в прошлом сезоне «Зенит» блестяще провел первый сбор, разгромив своих соперников, но провалил остаток сезона, не попав даже в Лигу чемпионов. Во-вторых, годом ранее сборная России проиграла два товарищеских матча со счетом 1:6, а потом выдала великолепный чемпионат мира. Утешение пока не из лучших, но что остается? Подождем 12 февраля и все увидим.