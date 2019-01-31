Геннадий Орлов: «Зенит» страдал из-за дефицита левоногих

Футбол 31 января 2019 10:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Александр Августин

В среду питерский клуб официально презентовал своего маститого новичка – 29-летнего защитника Ярослава Ракицкого. Свое видение ситуации в «Зените» изложил известный телекомментатор, неофициальный Голос Санкт-Петербурга.

«ВСЕМ НАДО БЫТЬ ПОНАГЛЕЕ»

– Как восприняли переход Ракицкого из «Шахтера» в «Зенит»?

– Хорошо воспринял. Прекрасный парень, профессионал, левоногий защитник, что немаловажно. «Зенит» ведь из-за этого страдал – из-за дефицита левоногих.

Юра Жирков уже в возрасте. А укреплять оборону было необходимо. При этом Ракицкий может играть и полузащитника, и опорного. Самое главное – он жесткий. В «Зените» же в основном техничные, интеллигентные ребята. В общем, Ярослав придется ко двору.

– Луиш Нету, который, по сообщениям СМИ близок к переходу в «Спортинг», уступает Ракицкому?

– Посмотрим. Нету неслучайно приглашается в сборную Португалии, однако он немножко растерян, так до конца и не адаптировался к российскому футболу, отсюда порой неуверенная игра.

Когда его арендовал «Фенербахче», Нету смотрелся очень хорошо, а в «Зените» у него сквозит какая-то скованность, это даже по выражению лица видно – португалец почти не улыбается… Даже Эльмир Набиуллин – и тот более уверен. Еще сравнительно недавно был как задавленный ребенок, а теперь бежит, лезет в штрафную, рискует. Вот надо так же рисковать и Саше Ерохину, и Олегу Шатову. Быть понаглее.

«ПАРЕДЕС НЕ ХОТЕЛ ИГРАТЬ – ЗАЧЕМ БЫЛО ЕГО ДЕРЖАТЬ?»

– Перейдя в «Зенит», Ракицкий порвал все связи с Украиной?

– Да почему же? Если будет играть за «Зенит» на приличном уровне, наверняка продолжит выступления в сборной. Не вижу смысла мешать политику с футболом. К тому же, Евгений Коноплянка и Александр Зинченко Ракицкого поддержали. Это хороший знак. Андрей Шевченко пока отмалчивается, но я уверен – он будет отталкиваться исключительно от спортивных показателей.

Сам Ярослав ведь никаких резонансных заявлений не делал. Человек просто играет в футбол, а не языком болтает. Мне такие люди, кстати, симпатичны. В отличие от тех, кто вместо своих непосредственных обязанностей заняты обсуждением политики в интернете.

– Уход Леандро Паредеса в «ПСЖ» – серьезная потеря для «Зенита»?

– Не надо забывать, что за него выручены приличные деньги. Клуб заработал. Трансфер финансово очень выгодный… Паредес – хороший игрок, он выделялся на общем фоне, но ему было некомфортно в «Зените», так зачем человека держать?

В том сезоне он 11 карточек получил, два матча пропустил, в этом – его два раза удаляли. Причем за свою необязательную красную карточку аргентинец даже не извинился. Хотя, подвел команду. Мне кажется, такова позиция Сергея Семака: не хочешь играть – ищи другой клуб. И Паредес нашел. Все в плюсе.

– Не слишком убедительная игра «Зенита» на турнире в Дохе вас не насторожила? Там ведь Паредеса уже не было.

– По предсезонным турнирам выводы делать неправильно. Весной будет другая команда, жду еще новичков. Сейчас ведутся переговоры по классному форварду. Имя не буду называть, но если все сложится, это будет мощное усиление. Плюс Кристиан Нобоа в середине февраля должен вернуться в основу. Это тоже прилично укрепит «Зенит».

«ЗЕНИТОВСКОГО КРЕНА ПРИ ДЮКОВЕ НЕ БУДЕТ»

– Александр Дюков 22 февраля возглавит РФС. Наверняка вместе за ним последует и часть руководящего состава «Зенита». Это как-то скажется на клубе?

– Постойте. Дюков – председатель совета директоров «Зенита», а президент – Сергей Фурсенко. Безусловно, Александр Валерьевич участвовал во многих делах, но не думаю, что его избрание президентом РФС кардинально повлияет на ситуацию в клубе.

– При Дюкове в сборной России будет крен в пользу зенитовцев?

– Да вы что?! Вы попробуйте Стасу Черчесову что-либо навязать! Это не тот человек, который будет руководствоваться чьими либо рекомендациями при выборе состава. Черчесов вызывает только тех, кто нужен именно ему. И правильно делает!

Сколько тренеров до него обжигалось на том, что пыталось подыгрывать руководящим органам. Отговорки в стиле «зря я того или другого послушал» потом никогда не работают.

– Дюков модернизирует РФС?

– Думаю, да. РФС сейчас никакой, поэтому нужна новая волна, которую обеспечат молодые менеджеры. Сам Дюков – управленец очень хороший. Я с ним разговаривал на эту тему. Главная для него задача – помочь развитию футбола в регионах. А сборной просто нужны условия для полноценной работы. Тренеры и игроки, слава богу, есть.