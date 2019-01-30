Тренер Головина: Гол Саши за «Монако» – как избавление от сглаза!

Футбол 30 января 2019 20:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Григорьевская Юлия

Сергей Васютин, бывший тренер Александра Головина прокомментировал первый гол своего ученика за «Монако».

«НЕ ПО-СУВОРОВСКИ, А ДЛИТЕЛЬНОЙ ОСАДОЙ»

– Головин отличился в полуфинале Кубка французской лиги. Видели его гол в ворота «Генгама»?

– Вы еще спрашиваете! Конечно, видел. У нас всех радость. Буквально недавно разговаривал с отцом Саши Сергеем Владимировичем. Поздравили друг друга с первым голом.

Это преодоление психологического барьера. У Саши и раньше моментов было предостаточно, но, такое ощущение, «Монако» для него кто-то заколдовал. Сначала травмы преследовали одна за одной, потом эта турбулентность в клубе, тренерские перестановки…

Слишком много всего свалилось на Саню для дебютного сезона за рубежом. А ведь он попал в «Монако» после напряженного года в ЦСКА, выступления за сборную на чемпионате мира. Сил не осталось…

Так что его первый гол – как избавление от какого-то сглаза, если так можно сказать. Теперь Саша получил долю психологической уверенности.

Все, кто его знает, и болеют за него здесь, на его родине, искренне радуются. Теперь должно покатить, полгода привыкания к новой команде, к новому чемпионату, слава богу, преодолены.

Саша ведь и прежде медленно адаптировался на новом месте. Он не по-суворовски берет клубы, а длительной осадой. Такой это человек. Но он уже неплохо освоил французский, который изучает с репетитором. Это должно способствовать дальнейшим успехам.

– То есть вы уверены, что у Головина в «Монако» теперь всем наладится?

– Знаю его психологию, он ведь сибиряк. Мы немногословны, эмоции держим внутри себя. Саша много делает и мало говорит. Ему просто нужна была поддержка родных и близких, тех, кто за него переживал, – чтобы преодолеть все навалившиеся неудачи.

А то уже пошли разговоры, что, мол, он неудачно выбрал клуб, не туда уехал. У нас ведь часто завидуют отнюдь не белой завистью. Это тоже давило, ведь Саня – парень молодой.

Но сейчас я вижу: у него появилась необходимая игровая раскованность. Тут еще вернулся Леонарду Жардим, который приглашал его в команду. Матч с «Генгамом» был первым после второго прихода португальского тренера. И тут Саша забил – очень вовремя.

«СЛУЦКИЙ ВСЕГДА ГОТОВ ПОДСКАЗАТЬ»

– Поздравительное СМС ему отправили?

– На вечер среды у него был намечен разговор с отцом. Я передал Саше через него привет.

– Сами когда последний раз лично общались с Головиным?

– Когда он приезжал летом, тогда и общались. Во время детского турнира «Большие звезды светят малым». Саша второй год его проводит и финансирует. Прекрасная организация, культурная программа для детей… Так что, по возможности, поддерживаем связь.

– У Головина появились в «Монако» друзья?

– Насколько я знаю, проблем с общением нет. Он же язык прилично подтянул. При этом Саша на постоянной связи с Леонидом Слуцким, который тренирует в Голландии «Витесс». Тот ему подсказывает, объясняет, что к чему в европейском футболе. Это началось еще со времен ЦСКА – во всех сложных ситуациях у Саши есть старший товарищ, который всегда подскажет правильное решение в сложной ситуации. Роль Слуцкого в его адаптации в «Монако» нельзя недооценивать.

– Смотрите все матчи «Монако»?

– Те, которые у нас показывают, стараюсь не пропускать.

– Что происходит со звездной по составу командой? Почему она так неудачно выступает, застряла в зоне вылета?

– Еще до отъезда туда Саши игра «Монако» мне нравилась. Когда там раскрылся Килиан Мбаппе, зажигались другие молодые звезды. Жардим умеет работать с молодежью. И очень хорошо, что Головин туда попал.

Однако массовая распродажа лидеров не могла пройти безболезненно. И в нынешнем сезоне мы видим последствия. После серии поражений на старте команда занервничала, пошло шатание из стороны в сторону.

Думаю, руководство поторопилось с увольнением Жардима и ставкой на неопытного, в тренерском смысле, Тьерри Анри. К счастью, ошибку вовремя исправили. С возвращением Жардима игра и результаты должны стабилизироваться. Возможно, для Саши это даже хорошо – преодолевать трудности в дебютном европейском сезоне. Болтайся «Монако» сейчас в середине турнирной таблицы, было бы хуже. А теперь, если команда выберется из ямы, во что я лично верю, и Саша примет в этом непосредственное участие, то его карьера пойдет вверх.

«О ВОЗВРАЩЕНИИ В ЦСКА НЕ ДУМАЕТ – НЕ В ЕГО ХАРАКТЕРЕ»

– При этом «Монако» усиливается отнюдь не молодыми звездами. Один Сеск Фабрегас чего стоит.

– Без опыта серьезных задач не решишь. И это большое счастье для Саши – играть рядом с мастерами уровня Фабрегаса.

К слову, моя «Заря» воспитала в свое время таких игроков, как Сергей Кормильцев и Алексей Смертин, ту плеяду, которую называли сибирским «Спартаком». У меня был прекрасный набор молодых футболистов, но первый сезон во второй лиге мы провалили, в следующем заняли предпоследнее место… И только когда команду усилили два опытных дядьки, пришел результат.

Так что я всячески приветствую приход в «Монако» Фабрегаса. Вокруг него можно строить команду.

– Головину стоит продолжать во Франции? Или, как советуют некоторые, имеет смысл вернуться в ЦСКА?

– Карьера Саши развивается поступательно. Начал в сибирской глубинке, прошел училище олимпийского резерва, потом – сборную регионов, юношескую, молодежную, первую… У того же Леши Смертина восхождение шло намного медленнее. Но в любом случае оборачиваться назад нельзя.

ЦСКА много дал Саше, однако это пройденный этап. И раз он принял решение штурмовать Европу, не в его сибирском характере останавливаться на полушаге. Тем более есть пятилетний контракт, который надо исполнять.

Уверен, сам он на тему возвращения в ЦСКА не задумывается. Это все сторонние разговоры. Сам он хочет играть за «Монако» и доказывать. А потом можно будет и более серьезном европейском клубе подумать.