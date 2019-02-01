Первый тренер Чалова: В детстве Федю называли Марадоной

Футбол 01 февраля 2019 11:01 Источник: «Советский спорт» Автор: Кринский Константин

Пока ЦСКА проводит сборы в Испании, мы встретились с первым тренером Федора Чалова - лучшего бомбардира армейцев и всей премьер-лиги этого сезона. Картлос Джологуа рассказал о становлении нападающего в школе «Юный Динамовец».

«ИГРАЛ С РЕБЯТАМИ НА ЧЕТЫРЕ ГОДА СТАРШЕ»

– Федор пришел в школу вместе со своим старшим братом Даниилом в 2004-м, – вспоминает Джологуа. – У них разница в четыре года. Я тогда тренировал команду Дани, а Федю мама с папой сначала отвели в секцию к его сверстникам. Там ему сразу не понравилось – тренер был жесткий, кричал на мальчишек. Вот родители Феди и попросили меня посмотреть младшего.

Брать на себя такую ответственность я, если честно, не хотел. Но спустя какое-то время все же решился. Федя выделялся даже на фоне ребят, которые были старше его на четыре года! В том чемпионате забил 8 голов. После этого его пригласили в ЦСКА.

– Не жалко было отпускать?

– Мы со старшим тренером посоветовались и приняли решение. ЦСКА – любимый клуб Феди, его семья жила на Соколе, рядом с академией армейцев. Там в его возрасте подбиралась хорошая команда. Переговорили с главным тренером ДЮСШ ЦСКА Михаилом Христичем – и отпустили Федю. Знали, что отдаем в хорошие руки.

Тогда ему уже исполнилось семь лет, а партнерам было по 11. В «физике» они далеко ушли вперед, Феде было сложно конкурировать. Хотя за год в «Юном Динамовце» он здорово вырос.

– Даниил Чалов тоже покинул динамовскую школу?

– Да, ушел в «Локомотив». Я работал с ним семь лет. Даня был способным защитником. Ему казалось, что из «Локо» проще пробиться во взрослый футбол… Мне кажется, останься он у нас, сейчас бы играл в основе «Динамо».

– А где сейчас Даниил?

– На просмотре в «Витебске».

«МЕЧТАЛ О «ЧЕЛСИ», РАВНЯЛСЯ НА ДРОГБА»

– Каким Федя был в детстве?

– Спокойным и тихим. Обычно в этом возрасте дети постоянно смеются и дурачатся, а он сразу проявил дисциплину, старательность. Федя находил мотивацию в том, чтобы не отставать от старших. Ну и талант, конечно. Работа с мячом, техника у него от Бога! Он кучерявый тогда был, шустрый, бегал в нападении – поэтому все его называли Марадоной.

– Вы наверняка продолжали следить за Чаловым в ЦСКА. Он сильно прибавил с момента дебюта в армейском дубле?

– Раньше у него была проблема с открываниями. Может, из-за того, что в стартовом составе играл редко, не успевал подстроиться под партнеров. Мы переписывались периодически, обсуждали. Я делился с ним своими наблюдениями.

Сейчас Федя, конечно, заметно прибавил. Это и его личный прогресс, и результат работы с Виктором Гончаренко. А трудолюбие и высокая требовательность к себе с годами никуда не исчезли.

– Чалов – лучший бомбардир РПЛ-2018/19. И им уже активно интересуются в Англии.

– Тут много надуманно и раздуто. Увидит кто-то на матче скаута – и пишет: «английский клуб проявляет большой интерес к такому-то игроку». А кого на самом деле просматривали, никто зачастую не знает. Это все догадки.

Да и как Федя может сейчас перейти в АПЛ? Он же за сборную России не играл, не сможет получить в Англии рабочую визу. Скорее поверю в интерес итальянских или испанских клубов.

– Федор готов к европейскому топ-чемпионату?

– Он всегда мечтал об Англии, о «Челси». В детстве равнялся на Дидье Дрогба… На мой взгляд, год-два ему еще нужно поиграть в России. Продолжать стабильно забивать за ЦСКА, пробиться в сборную. Тогда можно будет и о Европе задуматься.

«СЕМЬ-ВОСЕМЬ ГОЛОВ ВЕСНОЙ ЗАБЬЕТ»

– После 17 туров на его счету 9 голов и 4 голевые передачи. Сколько он забьет по итогам чемпионата-2018/19?

– Не важно, сколько. Главное стать лучшим бомбардиром. Надеюсь, семь-восемь мячей весной он положит.

– Когда последний раз встречались?

– На новогодних праздниках. Хотел ему майку «Юного Динамовца» подарить, но его размера не осталось. Пришлось выкручиваться – подарил просто динамовскую. Чтобы не забывал, где делал первые футбольные шаги. Думаю, по окончании сезона снова увидимся с Федором.

– Кто еще из ваших бывших подопечных пробился в большой футбол?

– Несколько человек играют за «Арарат», который в этом году вернется в российский чемпионат. Еще воспитывал Темури Букия, в 2015 году он признавался лучшим молодым футболистом ФНЛ, а сейчас выступает за «Спартак» из Владикавказа.

Но, конечно, Федя Чалов из всех моих учеников добился больше всего.