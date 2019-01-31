«Зенит» заплатил агентам миллиард? Как доят наш футбол

Футбол 31 января 2019 18:01 Источник: «Советский спорт» Автор: Чаушьян Степан

Сине-бело-голубые бьют все рекорды по агентским выплатам.

Обычно футбольный клуб и футбольный агент – злейшие враги. Агент пытается выбить для своего клиента-игрока максимально хорошие условия, а клуб этому препятствует. Кроме того, клуб должен выплачивать агентам за их услуги посредника еще и комиссионные, хотя без этого в принципе можно было бы обойтись, общаясь с игроком напрямую. Именно об этих комиссионных мы и хотим сейчас поговорить.

Комиссионка

В цивилизованной Европе сумма комиссионных колеблется в районе 10% от суммы сделки. Грубо говоря, при переходе футболиста за 10 млн евро, агенту полагается еще 1 млн евро. Чаще всего его выплачивает покупающая футболиста сторона. В отдельных случаях, когда сумма трансфера слишком мала, агентам платят больше 10% - тот случай, когда игрока покупают за 250 тысяч евро. Агент должен получить 25 тысяч, но логично, что хочет больше – тогда договариваются.

В России ситуация развивается по-другому. У нас агентам платят значительно больше. Считается, что уговорить клиента ехать в Россию – сложнее. Вот футболистам тут и предлагают завышенные контракты, а агентам, как будто этого мало, – повышенные комиссионные. Агенты этим с радостью пользуются.

Совсем недавно стало известно, что при переходе Леандро Паредеса из «Ромы» в «Зенит» за 23 млн евро, его агенты получили комиссионных на 7 млн евро – 30,4% от суммы сделки. Об этом в своем телеграм-канале сообщил комментатор и ведущий Нобель Арустамян:

«Когда Паредес переходил в Зенит в 2017 году, сумма комиссионных агентам и посредникам и подъемных игроку достигла около 7 млн евро. Все логично: Паредес всегда был лакомым кусочкам для европейских топ-клубов. Но Зенит тогда грамотно воспользовался ситуацией. Рома должна была в июне продавать футболистов, чтобы вписаться в ФФП. Зенит довольно удачно купил игрока у римлян за сумму в районе 22-23 млн евро».

Достаточно удивительно, как комиссионные в 30,4% при такой сумме трансфера можно назвать удачными, но Нобеля мы критиковать не будем – ему виднее. Сейчас – о другом. Тут же последовал инсайд от уже анонимного телеграм-канала, который специализируется на инсайдерской информации и называется НЕНОБЕЛЬ:

«Нобель наверняка еще расскажет о комиссии 5 млн евро за Дриусси и 2,5 млн евро за Ригони (это при 10 млн евро за трансфер). Так что «Зенит» можно понять, этой группе агентов уже прилично заплатили. Злые языки говорят, что когда аудиторы акционера спросили, а почему все-таки так много, в ответ промямлили фамилию бывшего спортивного директора. Вот так Константин Сарсания помогает менеджменту «Зенита» даже после смерти».

Не хватайтесь за калькуляторы. 5 млн евро при покупке Дриусси за 15 млн евро – это 33,3% от суммы сделки, а 2,5 млн евро при трансфере Ригони за 9 млн евро (тут ребята немного ошиблись в цифре) – это 27,7%. При этом никто еще не сказал, сколько составила комиссия при приобретении Мамманы за 16 млн евро и Краневиттера за 8 млн евро. Это, видимо, нам еще предстоит узнать.

Самое смешное, что эти же агенты хотели получить с «Зенита» комиссионные еще и за продажу Паредеса в «ПСЖ» за сумму примерно в 45 мл евро. Из-за этого и возникла проволочка в трансфере.

Метод Халка!

Все это можно было бы назвать чушью и списать на длинный язык Нобеля и нечистоплотность анонимных телеграм-каналов. Но «Зенит» уже отличался чем-то подобным в сезоне 2012/13 по итогам которого Российский футбольный союз подводил итоги и публиковал данные по агентским выплатам, которые клубы не хотели раскрывать.

Тогда «Зенит» заключил соглашений на рекордную сумму –775 млн рублей! Для сравнения ЦСКА тогда должен был заплатить агентам 42 млн рублей.

Тогда же произошла и интересная история с трансфером Халка. Официально сообщали, что трансфер игрока обошелся в 40 млн евро. Эта цифра до сих пор стоит напротив фамилии Халка в соответствующей строчке на авторитетном немецком портале Transfermarkt. Однако, в силу португальского законодательства «Порту», из которого приезжал звездный бразилец, должен ежегодно публиковать полные отчеты от сделок, что он и сделал.

Из отчета следовало, что клуб действительно получил 40 млн евро за игрока. Еще порядка 2 млн евро были выплачены командам, воспитавшим Халка – система солидарности ФИФА. А еще 13 млн евро ушли в компанию For Gool Compani Ltd. Все те же 30% от суммы сделки. Да, эта компания владела частью прав на футболиста, но не такой большой – порядка 15%, не больше. Кроме того еще 600 тысяч евро были перечислены компании Жорже Мендеша – агента Халка.

Миллиард!

После этого случая РФС долгое время не раскрывал данные по агентским выплатам. В следующий раз это произошло в 2017 году. Правда, в списке Российского футбольного союза значатся лишь 13 клубов. Еще три команды отказались предоставить цифры. Естественно, в списке откровенных клубов нет «Зенита».

Это был как раз тот год, когда в клуб приехала аргентинская диаспора. Если посчитать агентские выплаты хотя бы по тем трем трансферам, которые раскрыли в своих телеграм-каналах Нобель и НЕНОБЕЛЬ, то по курсу на июль 2017 года (порядка 68,6 рубля за евро) получается, что «Зенит» выплатил 994,7 млн рублей – почти миллиард! И это без оставшихся в тени выплат по переходам Мамманы и Краневиттера.

А ведь были еще и покупки внутри России на 23,3 млн евро. Кроме того, в клуб абсолютно бесплатно в клуб пришли три дорогостоящих футболиста из «Ростова»: Дмитрий Полоз, Кристиан Нобоа и Александр Ерохин. Бесплатный сыр – только в мышеловке, а бесплатные футболисты, как и бесплатные девушки – самые дорогие. Речь даже не о подъемных игроку – на таких переходах зарабатывают агенты, от мнения которых во многом зависит, куда пойдет их клиент – вот они и устраивают торги за комиссионные. В отчете 2012/13 года, например, указано, сколько «Зенит» заплатил за бесплатный трансфер Ивана Соловьева из «Динамо» - 1,3 млн евро. Вы удивитесь, но игрок на тот момент оценивался в 750 тысяч евро. Купить было бы дешевле!