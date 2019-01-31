Последний день ТО: Суарес в «Арсенале», Феллайни в Китае. А Кудряшов в «Истанбуле»?

Футбол 31 января 2019 22:13 Автор: Кринский Константин

«Советский спорт» – о главных сделках последнего дня зимнего трансферного окна.

БОЛЬШЕ, БОЛЬШЕ АРЕНД!

Очередное зимнее трансферное окно закрылось для большой Европы, а Россия до 22 февраля сможет покупать игроков. Эта зима определенно отличается от многих: аренда больших нападающих (Игуаин – в «Челси», Мората – в «Атлетико»), покупка молодых талантов без выдергивания их из привычной среды до конца сезона (Пулишич – в «Боруссию» Д, де Йонг – в «Барселону»), активность «Монако» (плюс 8 человек) и «Зенита» (продали Паредеса в «ПСЖ» и купили Ракицкого у «Шахтера»).

Традиционно зимой громких переходов – не только по фамилиям, но и деньгам – немного. Но клубы все чаще арендуют игроков за деньги, раньше к этой практике прибегали чрезвычайно редко. Сейчас 7,5 миллионов евро за аренду Игуаина – в порядке вещей.

Кстати на днях ФИФА обнародовала отчет о международных трансферах за 2018 год. Общие затраты клубов на сделки-2017 составили 7,03 миллиарда долларов, это новый рекорд (на 10% больше, чем в 2017). В 2018 году клубы вели себя немного активнее: 16 533 сделки (на 5,6% больше, чем в 2017). Больше всего денег потратили на бразильцев (1,15 млрд), их и было больше всего – 1753 игрока. На втором и третьем местах аргентинцы (891) и британцы (693). Больше всего тратили европейские клубы(78,2% от суммы). Французские оказались самыми успешными (сальдо – 467,2 млн), английские круче всех ушли в минус (сальдо – минус 1,05 млрд)

ГЛАВНЫЕ ТРАНСФЕРЫ ПОСЛЕДНЕГО ДНЯ

Денис СУАРЕС – из «Барселоны» в «Арсенал»

Статистика в этом сезоне: 8 матчей, 2 гола и 1 передача

Сделка: аренда

Самый комичный переход этой зимы. Новости об аренде Суареса в «Арсенал» гуляли давно, а 31 января клубы официально об этом объявили. Могли бы и раньше, но 30 января ближе к полуночи «Барселона» на своем официальном сайте сначала опубликовала новость о Суаресе, но быстро удалила. Почему? Непонятно. Спустя сутки ситуация стабилизировалась и полузащитник перешел в «Арсенал». Кстати с самолета Суарес поехал прямиком на тренировку к Унаи Эмери.

Мигель АЛЬМИРОН – из «Атланты Юнайтед» в «Ньюкасл»

Статистика в прошлом сезоне: 38 матчей, 13 голов и 13 передач

Сделка: трансфер, 20 млн фунтов

Самый талантливый парагваец прямо сейчас. 24-летний Альмирон может играть по всему фронту атаки, а также под нападающими и даже в опорной зоне. Три года назад парня хотел купить «Зенит», а сейчас он уезжает в АПЛ. Странно, что не в топ-клуб. «Ньюкаслу» необходимы крутые новички, но как часто бывает с этим клубом, летом они возможно уйдут на повышение по улучшенной цене. «Ньюкасл» потратил на Альмирона рекордную сумму в своей истории. До этого самой дорогой покупкой был Майкл Оуэн в 2005-м за 16,5 миллионов фунтов.

Маруан ФЕЛЛАЙНИ – из «Манчестер Юнайтед» в «ШаньдуньЛунэн»

Статистика в этом сезоне: 21 матч, 2 гола и 2 передачи

Сделка: трансфер, 10 млн фунтов

Показательный футболист «МЮ» эпохи Жозе Моуринью. Маруан был потрясающе хорош при игре в автобус, но судя по всему не нужен Уле -уннару Сульшеру в его раскрепощенной и атакующей команде. Феллайни провел в Манчестер пять лет, а до этого еще пять – в «Эвертоне». Теперь пришло время заработать космических денег в Китае. С «Шаньдунь Лунэн» бельгиец заключил трехлетний контракт.

Хонатан КАСТРО – из «Атлетико» в «Вулверхэмптон»

Статистика в этом сезоне: 22 матча, 1 гол и 1 передача

Сделка: выкуп, 18 млн фунтов

Универсальный крайний защитник играет за «Вулвз» с начала сезона, испанца арендовали у «Атлетико» с правом выкупа. Клиент Жозе Мендеша не просто так перешел в «Вулверхэмптон». Часть клуба через цепочку компаний принадлежит агенту, с помощью клуба он пропихивает своих клиентов в большой футбол. Кастро – обычный футболист без выдающихся данных, но деньги за него заплатили серьезные. «Вулверхэмптон» выкупил Хонатана за рекордные 18 миллионов фунтов.

Константинос МИТРОГЛУ – из «Марселя» в «Галатасарай»

Статистика в этой сезоне: 20 матчей, 3 гола

Сделка: аренда, 1,5 года

Последние полтора года Митроглу слабо выступал за «Марсель». После «Бенфики» форвард не может найти себя. А сейчас ему придется неладно в бытовом смысле: Турция совсем не то место, куда стоит ехать грекам. «Галатасарай» арендовал Митроглу на полтора года – до срока окончания контракта Константиноса с «Марселем». Стамбульцы не смогут использовать игрока в плей-офф Лиги Европы (заигран там за «Марсель»). Кстати, «Галатасарай» купил еще одного нападающего – Мбайе Дианье из «Касымпаши».

Жорж-Кевин НКУДУ – из«Тоттенхэма» в «Монако»

Статистика в этом сезоне: 3 матча, 1 передача

Сделка: аренда

Нкуду сделал себе имя во Франции, но затух в Англии. Маурисио Почеттино не рассчитывает на игрока примерно с 2016 года. Только сейчас в Лондоне подумали: пусть зарплату игроку до конца сезона платит кто-то другой. «Монако», раздав молодежь по арендам, не против бесплатно на полгода усилиться качественным полузащитником, страдающим от недостатка игрового времени. В сложившихся обстоятельствах для «Монако» это очень хорошее усиление.

Питер КРАУЧ – из «Сток Сити» в «Бернли»

Статистика в этом сезоне: 26 матчей, 2 гола и 1 передача

Сделка: аренда

Человеку 38, а он возвращается в премьер-лигу. Зверь! Легенда АПЛ в здании – а это значит, что интерес к «Бернли» со стороны нейтральных болельщиков только возрастет. Крауч перешел в команду Шона Дайча до конца сезона. Вряд ли тренер поставил перед длиннющим нападающим завышенные требования. Все все понимают: если Питер забьет хотя бы пять голов, это будет круто. С информационной точки зрения это очень бодрая сделка.

Федор КУДРЯШОВ – из «Рубина» в «Инстанбул»

Статистика в этом сезоне: 20 матчей

С Нового года защитник сборной России без клуба. Кудряшов отказался от понижения зарплаты в «Рубине» и остался на обочине жизни. Зарплату в миллион евро Федору предложил турецкий «Истанбул». А что, можно и съездить хоть раз за границу.