Февраль! Достать цифирь и плакать…

Футбол 31 января 2019 22:35 Автор: Яременко Николай

Главный редактор «Советского спорта» рассуждает о необъявленном расширенном списке сборной.

Это только кажется, будто январь и февраль – месяцы футбольного затишья, когда ничего значимого в мире футбола не происходит. Это, конечно, не так.

Вот Черчесов, например. День сегодня начался красиво в инстаграме:

Станислав Саламович напомнил о скором старте отборочного цикла на Евро и о лазейке в Лиге наций, а заодно объявил, что есть у него расширенный состав сборной. Не тот, что является списком вызванных на сборы, а именно расширенный – того, что время от времени объявляют тренерские штабы разных сборных. Особой логики в новостях об этом нет. Если уж публикуют список – ок. Кому-то будет послан месседж правильный – эй, паренёк, тебя тренер заметил, ты уже на пригляде у скаутов сборной. Но если рассказывают, что в списке 56 человек, и при этом список не публикуют, то о чём говорить? Пока не о чем. О том, что кто-то (не Черчесов, полагаю, а окружение) создаёт активную видимость работы. Это какая часть от всего лимитированного российского футбола? Почти половина?

Тут же начали вспоминать, у кого больше было в списке. Ну, если нет самого списка, а есть только цифра – о чём же ещё? Вспомнили вот, что у Газзаева было в списке 59. Никто уже и не вспомнит тех героев, единственная заслуга которых была лишь в попадании в этот список. Дубинский – такого помните? Или еще был футболист по фамилии Пиюк? И мой любимец – Трипутень. Все они так и остались кандидатами на бумаге. Так что, Станислав Саламыч, покажите хоть одним глазком список этот. Интересно ж, что там за ноунеймы…