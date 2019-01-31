Февраль! Достать цифирь и плакать…

Главный редактор «Советского спорта» рассуждает о необъявленном расширенном списке сборной.
Это только кажется, будто январь и февраль – месяцы футбольного затишья, когда ничего значимого в мире футбола не происходит. Это, конечно, не так.
Вот Черчесов, например. День сегодня начался красиво в инстаграме:
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Нам обязательно нужно попасть на Евро-2020. Чемпионат мира показал, что без хорошей хозяйки турнир проходит мимо. Мы достаточно качественно сыграли в Лиге наций, оставили для себя лазейку, чтобы выйти в финальную часть. Вчера я подал список кандидатов на попадание в сборную из 56 футболистов. Мы никого не обделяем вниманием, проверяем новые имена, ведь кто-то закончил карьеру после чемпионата мира, кто-то сейчас не соответствует уровню сборной. Нужно быть гибкими и двигаться вперед. ⚽️ We absolutely need to qualify to EURO-2020. The World Cup has demonstrated how important a good host country is for the tournament. We showed a solid performance in the Nations League and still have a chance to qualify to the final stage. Yesterday, I have submitted a list of 56 candidates to perform for the national team. Every player has his fair share of our attention and we constantly monitor new candidates as some players retired after the World Cup and some do not correspond to the national team level at this time. We need to be flexible and keep moving forward.
Публикация от Stanislav Cherchesov (@stanislav.cherchesov.official)
Станислав Саламович напомнил о скором старте отборочного цикла на Евро и о лазейке в Лиге наций, а заодно объявил, что есть у него расширенный состав сборной. Не тот, что является списком вызванных на сборы, а именно расширенный – того, что время от времени объявляют тренерские штабы разных сборных. Особой логики в новостях об этом нет. Если уж публикуют список – ок. Кому-то будет послан месседж правильный – эй, паренёк, тебя тренер заметил, ты уже на пригляде у скаутов сборной. Но если рассказывают, что в списке 56 человек, и при этом список не публикуют, то о чём говорить? Пока не о чем. О том, что кто-то (не Черчесов, полагаю, а окружение) создаёт активную видимость работы. Это какая часть от всего лимитированного российского футбола? Почти половина?
Тут же начали вспоминать, у кого больше было в списке. Ну, если нет самого списка, а есть только цифра – о чём же ещё? Вспомнили вот, что у Газзаева было в списке 59. Никто уже и не вспомнит тех героев, единственная заслуга которых была лишь в попадании в этот список. Дубинский – такого помните? Или еще был футболист по фамилии Пиюк? И мой любимец – Трипутень. Все они так и остались кандидатами на бумаге. Так что, Станислав Саламыч, покажите хоть одним глазком список этот. Интересно ж, что там за ноунеймы…