Европа затянула пояса! Итоги зимнего трансферного окна  

Футбол 01 февраля 2019 15:51 Источник: «Советский спорт» Автор: Чаушьян Степан

«Советский спорт» посчитал, сколько этой зимой потратили клубы топ-5 лиг Европы.

В ночь с 31 января на 1 февраля в Европе закрылось зимнее трансферное окно. Про самые дорогие покупки этой зимы все уже отписались. Мы решили взглянуть на ситуацию чуть шире – посмотреть, сколько тратят и получают не клубы, а целые лиги.

Оказалось, что по сравнению с прошлым годом, когда наблюдался бум зимнего футбольного рынка, Европа затянула пояса и потратила заметно меньше.

Англия

Показательнее всего выступила английская премьер-лига. Если годом ранее на закупку новых футболистов английские клубы зимой потратили в общей сложности 553,7 млн евро, то сейчас – почти в 2,5 раза меньше – «всего» 202,3 млн евро. Забегая вперед, скажем, что даже так англичане продолжают оставаться главными растратчиками мирового футбола.

С продажами картина еще хуже. В этом году в премьер-лиге было продано футболистов всего на 102,8 млн евро – в 4,5 раза меньше, чем в годом ранее, когда АПЛ наторговала на 465,3 млн евро.

Три самых дорогих покупки:

Кристиан Пулишич, из «Боруссии»Д в «Челси» за 64 млн евро

Мигель Альмирон, из «Атланты» в «Ньюкасл» за 24 млн евро

Доминик Соланке, из «Борнмута» в «Ливерпуль» за 21,2 млн евро

Три самых дорогих продажи:

Доминик Соланке, из «Борнмута» в «Ливерпуль» за 21,2 млн евро

Браим Диас из «Манчестер Сити» в «Реал» за 17 млн евро

Беник Афобе, из «Вулверхэмптона» в «Сток Сити» за 13,5 млн евро

Сравнение трат и доходов зимнего трансферного окна за пять сезонов:

2018/2019 2017/2018 2016/17 2015/16 2014/15 Получено(млн евро) 102,8 465,3 288,1 95,9 122,6 Потрачено (млн евро) 202,3 553,7 276,5 252,2 160,9 Итого (млн евро) -99,5 -88,4 11,6 -156,3 -38,3

Италия

На удивление второе место по общему объему трансферного рынка в мире заняла Италия. Заметно, как крепчает серия А. Этой зимой тенденция шла не на продажу футболистов. Продано было всего на 94 млн евро – меньше, чем за любой из последних трех сезонов.

Зато закупились итальянские клубы основательно – на 160,1 млн евро – в три раза больше, чем прошлой зимой, когда было куплено футболистов лишь на 47,9 млн евро. И даже больше, чем в рекордную для Италии зиму сезона 2016/17, когда команды купили футболистов на 104,7 млн евро.

Более того, в Италии впервые за пять сезонов наблюдается отрицательный баланс между покупками и продажами. Ситуация изменилась бы, благодаря трансферу Гонсало Игуаина в «Челси» миллионов за 60, но технически этот переход был оформлен, как аренда. Покупка произойдет лишь летом.

Три самых дорогих покупки:

Кшиштов Пентек, из «Дженоа» в «Милан» за 35 млн евро

Лукас Паскуэта, из «Фламенго» в «Милан» за 35 млн евро

Маноло Габбьядини из «Саутгемптона» в «Сампдорию» за 12 млн евро

Три самых дорогих продажи:

Кшиштов Пентек, из «Дженоа» в «Милан» за 35 млн евро

Хамед Траоре, из «Эмполи» в «Фиорентину» за 12 млн евро

Мехди Бенатиа, из «Ювентуса» в «Аль-Духаиль» за 8 млн евро

Сравнение трат и доходов зимнего трансферного окна за пять сезонов:

2018/2019 2017/2018 2016/17 2015/16 2014/15 Получено(млн евро) 94,0 104,5 106,5 110,1 80,9 Потрачено (млн евро) 160,1 47,9 104,7 83,1 77,3 Итого (млн евро) -66,1 56,6 1,8 27,0 3,6

Испания

Когда в Испании гранды не тратят деньги, тогда и показатели трансферных окон ползут вниз. А гранды в Испании серьезно тратятся редко. Вот и получается, что это относительно унылое трансферное окно оказалось вторым по объемам торгов за последние пять сезонов. С прошлой зимой, когда было потрачено 293,2 млн евро, оно не сравнится, но нынешние 72,3 млн евро – очень неплохой результат, почти в три раза больше, чем позапрошлой зимой.

Не покупали игроков испанские клубы по одной простой причине – они и не продавали. После вступления в силу правил финансового фэир-плей, эти две статьи практически в каждой лиге очень зависимы друг от друга. Испанцы наторговали этой зимой лишь на 87,5 млн евро – не ахти какая цифра, но все равно вторая в истории по местным меркам.

Три самых дорогих покупки:

Браим Диас, из «Манчестер Сити» в «Реал» за 17 млн евро

Диего Лаинез, из «Америки» в «Бетис» за 14 млн евро

Висенте Иборра, из «Лестера» в «Вильярреал» за 10 млн евро

Три самых дорогих продажи:

Паулиньо, из «Барселоны» в «Гуанчжоу Эвергранде» за 42 млн евро

Хонатан Кастро, из «Атлетико» в «Вулверхэмптон» за 20,5 млн евро

Лео Баптисто, из «Эспаньола» в «Ухань Чжоэр» за 5,8 млн евро

Сравнение трат и доходов зимнего трансферного окна за пять сезонов:

2018/2019 2017/2018 2016/17 2015/16 2014/15 Получено(млн евро) 87,5 214,8 32,7 62,7 43,0 Потрачено (млн евро) 72,3 293,2 27,8 32,4 57,4 Итого (млн евро) 15,2 -78,4 4,9 30,3 -14,4

Германия

В немецкой бундеслиге трансферная зима тоже прошла более спокойно, нежели в прошлом году. Клубы продали футболистов на 85 млн евро. Это, если не считать прошлого года, рекорд. Годом ранее торговля принесла командам 112,9 млн евро. Правда, важно учитывать, что 64 млн евро из 85 приходятся на продажу Пулишича в «Челси» из «Боруссии».

Покупки не впечатляют – всего на 72 млн евро – почти на уровне прошлого года, когда было потрачено 74,9 млн евро, но гораздо меньше, чем двумя годами раньше – 102,4 млн евро.

Три самых дорогих покупки:

Амаду Айдара, из «Ред Булла» в «Лейпциг РБ» за 19 млн евро

Леонардо Балерди, из «Боки Хуниорс» в «Боруссию» Д за 15,5 млн евро

Озан Кабак, из «Галатасарая» в «Штуттгарт» за 11 млн евро

Три самых дорогих продажи:

Кристиан Пулишич, из «Боруссии» Д в «Челси» за 64 млн евро

Карлос Сальседо, из «Айнтрахта» в «Тигрес» за 8,8 млн евро

Сандро Вагнер, из «Баварии» в «Тяньцзинь Тэда» за 5 млн евро

Сравнение трат и доходов зимнего трансферного окна за пять сезонов:

2018/2019 2017/2018 2016/17 2015/16 2014/15 Получено(млн евро) 85,4 112,9 78,6 44,6 14,2 Потрачено (млн евро) 72,8 74,9 102,4 50,6 68,4 Итого (млн евро) 12,6 38,0 -23,8 -6,0 54,2

Франция

Самый скромный зимний рынок – во Франции. Пока «ПСЖ» не тратит, на эту страну, пятое колесо в европейской футбольной телеге, никто внимания даже не обращает. А парижане тратили не так уж и много, хотя для России их покупка стала второй крупнейшей в истории. Речь идет, конечно, о Леандро Паредесе, переехавшем во Францию из «Зенита» за 40 млн евро плюс возможные бонусы. Остальные клубы, все вместе взятые, потратили на трансферы чуть больше 35 млн евро. Вот и получилась цифра в 75,4 млн евро – вторая в истории Франции, но по последним стандартам не такая уж и впечатляющая. Два года назад, например, клубы лиги 1 закупились на 168 млн евро.

Продавали в этом году французы еще менее активно – всего на 39,7 млн евро – худший результат с сезона 2014/15, когда удалось наторговать лишь на 9 с небольшим миллиона евро. Такое впечатление, что англичане купили во Франции все, что только можно было и решили приостановиться. Среди продаж до сих пор числится крупнейшей – трансфер Марсело Салы в «Кардифф», хотя самолет игрока потерпел крушение, футболист без вести пропал и клубы не знаю, как теперь поделить деньги.

Три самых дорогих покупки:

Леандро Паредес, из «Зенита» в «ПСЖ» за 40 млн евро

Фоде Балло-Туре, из «Лилля» в «Монако» за 11 млн евро

Ясин Адли, из «ПСЖ» в «Бордо» за 5,5 млн евро

Три самых дорогих продажи:

Эмилиано Сала, из «Нанта» в «Кардифф» за 17 млн евро

Фоде Балло-Туре, из «Лилля» в «Монако» за 11 млн евро

Ясин Адли, из «ПСЖ» в «Бордо» за 5,5 млн евро

Сравнение трат и доходов зимнего трансферного окна за пять сезонов: