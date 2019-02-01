Посол России в Испании. Валерию Карпину – 50!

Футбол 01 февраля 2019 17:08 Источник: «Советский спорт»

10 фактов из испанской биографии самого харизматичного футболиста и тренера России последних 20 лет.

Лучшие годы карьеры провел в примере

Из 19 лет карьеры футболиста 11 – провел в Испании. Выступал за «Реал Сосьедад» (1994-1996; 2002-2005), «Валенсию» (1996-1997) и «Сельту» (1997-2002). Выиграл Кубок Интертото, серебряные медали примеры и участвовал в финале Кубка страны. В сезоне-1998/99 был признан лучшим универсальным футболистом лиги по версии издания Don Balon.

Спел на баскском языке

В 1996 году, еще будучи футболистом «Сосьедада», принял участие в местной телепередаче, где спел на баскском языке национальную песню о любви юноши к девушке. Никогда не слышали, как поет Карпин? Исправляйтесь!

Боролся с Зиданом за золото примеры

В сезоне-2002/03 «Сосьедад» за два тура до завершения чемпионата Испании на два очка опережал великий мадридский «Реал» с Зинедином Зиданом, Икером Касильясом, Роберто Карлосом, Фернандо Йерро, Луишем Фигу, Раулем и Сантьяго Солари в составе. А руководил тем «галактикос» Висенте дель Боске.

Увы, в предпоследнем туре баски уступили на выезде «Сельте» (той самой, которой Карпин отдал пять лет жизни, и где отжигал на пару с Александром Мостовым) со счетом 2:3 и поменялись со «сливочными» местами в турнирной таблице. К слову, за тур до этого «Сельта» в гостях отняла очки и у мадридцев (1:1).

В заключительном туре баски разгромили дома «Атлетико» (3:0), но и «Реал» не допустил осечки – 3:1 с «Атлетиком» из Бильбао.

"Реал Сосьедад". Сезон 2003/2004.

Звёздная компания: Хаби Алонсо, Валерий Карпин, Нихат Кахведжи и другие. pic.twitter.com/8gCPDgW6mf — Футбол в стиле Ретро (@all_oldschool) 6 апреля 2015 г.

Составил шикарное трио с Нихатом и Ковачевичем

В «Реале Сосьедад» Карпин составил мощнейшую связку с полузащитником Нихатом. В сезоне-2002/02 на двоих они забили 31 мяч. Из них на счет россиянина пришлись восемь голов, а турок в примере отличился 23 раза, став третьим бомбардиром лиги после Роя Макая (29) и «Зубастика» Роналдо (те же 23 гола). Великие Рауль, Патрик Клюйверт и набиравший в «Мальорке» силы Самюэль Это’О остались далеко позади. А на острие действовал Дарко Ковачевич, наколотивший те же 23 гола.

Вот обзор матча против «Атлетика», в котором отличились все трое лидеров того «Сосьедада».

Тренировал «Мальорку» и познакомился с Асенсио

В 2014 году Карпин вернулся в Испанию в качестве тренера и возглавил переживавшую тяжелейший экзистенциальный кризис «Мальорку», болтавшуюся во второй лиге. Проблемы клуба были настолько велики, что вернуть ее в примеру не представлялось возможным, и в феврале после нескольких неудачных игр подряд россиянин был уволен даже несмотря на тот факт, что компенсация за расторжение контракта была для клуба почти неподъемной ношей.

Зато познакомился за это время с Марко Асенсио, сразу же ушедшим на повышение в столичный «Реал». О талантливом испанце он отзывался только положительно.

А вот репортаж о нем в бытность тренером «Мальорки». В Испании отлично помнят тех, кто ковал славу местной лиги и ее клубов, пусть и второго-третьего эшелонов.

Прогорел на строительном бизнесе

В Испании Карпин очень плотно занялся бизнесом. У него было много проектов, в том числе волейбольная (40% акций) «Карпин Виго» и велокоманда («Карпин Галисия»). С 2007 по 2010 год вместе с Мичелом Сальгадо владел строительной компанией, но в связи с глобальным экономическим кризисом прогорел и вернулся в Россию.

Кроме того, отработал телекомментатором на нескольких матчах сборной Испании на местном телевидении и даже был ведущим передачи El Rondo. Понятно, что он отлично говорит по-испански и легко может дать интервью на этом языке.

Добился равноправия в испанском суде

Чтобы не считаться в Испании легионером, в 2003 году принял эстонское гражданство, а спустя несколько лет получил и испанское. От паспорта РФ не отказывался никогда.

В 2000 году выиграл суд, добившись равноправия россиян и испанцев в вопросе социального обеспечения.

Женился на испанской актрисе

Вторая жена Карпина из трех – испанская актриса Альба Фернандес. А дочь от первого брака Мария играла в Виго в баскетбол.

Боролся с судейским корпусом

Еще во время выступлений за «Сельту» Карпин вошел в клинч со всем судейским сообществом Испании. Началось с того, что после одного из матчей, в котором он был удален наряду с Мостовым, тогда еще просто Валерий рассказал прессе о том, что арбитр Перес Бурруль еще до игры намекнул, что терпеть их не может: «Эти русские клоуны, я буду их…». Ну, вы поняли.

Это высказывание подняло настоящую бучу, но россиянин продолжил настаивать на своем и даже договорился до заявления о том, что все испанские судьи относятся к русским предвзято: «Не только Бурруль – все судьи… Если мы все это замолчим, будет только хуже».

Получил самую нелепую красную карточку

Карпина можно понять. Последнюю из своих шести красных карточек, полученных в Испании, Карпин увидел в тот момент, когда … уходил на замену в гостевом матче с «Депортиво» (еще в составе «Сельты»). Стадион на протяжении всей встречи оскорблял россиянина, и он, уходя с поля, саркастично поаплодировал трибунам, чем вызвал гнев не только публики, но и арбитра. Тот догнал футболиста и предъявил ему второе предупреждение.

БОНУС 1

К испанской карьере Карпина это отношения не имеет, и все же… Карпин завел страничку в инстаграме и стал еще ближе к народу (хотя куда уж ближе, подумают те, кто помнят его работу в «Спартаке» и его легендарное «пятка болит у п..са»).

Его «вдул так вдул» надолго стало мемом в российском футболе.

БОНУС 2

Победный гол Карпина действующим чемпионам мира французам на «Стад де Франс» в 1999 году привел Россию в эйфорию, сравнимую с безумием минувшего лета. Это поражение так и осталось для Зидана и его товарищей единственным в той еврокампании. В 2000 году они взяли золото Евро-2000.

БОНУС 3

Ну, и, конечно, шедевр выдергивания слов из контекста. Гениально смешной эпизод из его интервью.