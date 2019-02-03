Денис Терентьев: В «Зените» Азмуну будет проще раскрыть потенциал

Футбол 03 февраля 2019 23:08 Источник: «Советский спорт» Автор: Александр Августин

В день закрытия европейского трансферного окна «Зенит» провернул самую громкую внутрироссийскую сделку, купив у казанского «Рубина» нападающего Сердара Азмуна. О своем новом одноклубнике рассказал 26-летний защитник питерцев, который пересекался с иранцем в «Ростове»-2016/17.

«СЕРДАР СПОСОБЕН СЫГРАТЬ В ЛЮБОЙ СХЕМЕ»

Напомним, «Зенит» имел право приобрести Азмуна и после 31 января. В РПЛ трансферное окно открыто до 22 февраля. Но какой смысл тянуть? Ведь уже совсем скоро команде Сергея Семака предстоят возобновлять сезон матчами 1/16 финала Лиги Европы против «Фенербахче». Помимо Азмуна в заявку на этот турнир внесены два других маститых новичка - колумбиец Вильмар Барриос и украинец Ярослав Ракицкий. А вот вернувшегося из аренды в «Аталанте» Эмилиано Ригони, восстановившегося после травмы Юрия Жиркова и арендованного «Эмполи» (пусть из-за технического сбоя этот переход еще официально не оформлен) Михи Мевли в еврокубковой заявке нет.

Азмун недавно вернулся из Эмиратов, где сборная Ирана дошла до полуфинала Кубка Азии, в котором была разгромлена японцами, в свою очередь уступившими в решающем матче Катару. На континентальном первенстве экс-форвард «Рубина» и «Ростова» забил 4 гола. А в РПЛ-2018/19 на его счету 4 мяча в 14 матчах за казанцев. С «Зенитом» Азмун продолжит подготовку к решающей части сезона в Аликанте.

- Как восприняли новость о приходе Сердара, с которым вы играли за «Ростов»? - вопрос Терентьеву, автору двух голов «Зенита» на турнире в Дохе, который не полетел с командой на испанский сбор.

- Очень рад тому, что такой сильный футболист пополнил наши ряды. У Азмуна высокая скорость, отменные физические данные, хорошая игра головой. А главное: он - универсал. Способен сыграть в любой схеме.

- После «Ростова» вы видели много матчей с его участием?

- Не так чтобы много. Но видел, как он играл за сборную Ирана на чемпионате мира. И некоторые матчи «Рудина» - тоже. Считаю, в прошлом сезоне казанцы обязаны были занимать более высокое место. При этом Азмун в команде выделялся. Теперь, в «Зените», ему будет еще проще раскрыть свой потенциал. Он же очень командный игрок, должен быстро вписаться в коллектив.

«ЗВЕЗДНАЯ БОЛЕЗНЬ - ЭТО НЕ ПРО НЕГО»

- Каков Азмун за пределами поля?

- Очень жизнерадостный. Даже при наличии языкового барьера и сам мог пошутить, и на чужие подколы не обижался. Кстати, по-русски он почти все понимает. Просто разговаривает с трудом.

И звездной болезнью Азмун никогда не страдал. Курбан Бекиевич Бердыев держал его в ежовых рукавицах, не делал скидок на то, что Сердар на родине - почти легенда. И тот нормально это воспринимал. Был со всеми на равных. Нос не задирал.

- Вы дружили?

- Близкими приятелями мы не были. Но Сердар со всеми находил общий язык. А больше, понятно, общался с другим иранцем, Саидом Эззатолахи, и переводчиком.

- Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подберет ключики к загадочной иранской душе, как это сделал Бердыев?

- Азмун всегда отличался умением выполнять установку. А когда чувствовал тренерское доверие, был неудержим. В нашем чемпионате не так много форвардов с таким голевым чутьем. Уверен, Азмун принесет «Зениту» огромную пользу.

«СКЛОНЯЮСЬ К ВАРИАНТУ С АРЕНДОЙ»

- Какие ощущения оставил турнир в Дохе?

- Интересно было встретиться с такими сильными соперниками, как «Спартак», «Локомотив» и «Ростов». Я провел на поле не так много времени - тем приятнее было забить два мяча. Но теперь это в прошлом. Продолжаю готовиться к сезону.

- Почему не с основой?

- Для защитника главное - не голы забивать, а надежно играть сзади. Наверное, в Дохе я не до конца убедил тренера. Перед вылетом команды в Испанию Сергей Богданович позвонил, все объяснил.

В принципе он сказал, что будет рад, если я весной останусь в «Зените», но я склоняюсь к варианту с арендой.

- В какой команде хотели бы оказаться?

- Все равно. Главное - иметь постоянную игровую практику. А где - не важно. Хоть РПЛ, хоть Европа. Но на данный момент ничего не определено.

- Так, может, лучше никуда и не уходить? Во-первых, сохранится шанс помочь основе в случае форс-мажора. Во-вторых, перспектива стать чемпионом.

- Так я уже был чемпионом, при Лучано Спаллетти. В последнем туре вышел тогда на замену в концовке… А сейчас хочу играть, сил-то вагон. Если же «Зенит» станет чемпионом, то я все равно порадуюсь за ребят. Для этого необязательно сидеть в запасе. Это же с детства мой любимый клуб.