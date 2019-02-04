«Спартак», трофеи и русский вьетнамец на Кубке Азии. Анонс свежего номера «ССФ» 

Футбол 04 февраля 2019 15:12 Источник: «Совспорт Футбол»

Во вторник, 5 февраля появится в продаже свежий номер еженедельника «Советский спорт – Футбол». Представляем его основные материалы.

БУДУТ ЛИ У «СПАРТАКА» ЕЩЕ ТРОФЕИ? ДВА АРГУМЕНТА ЗА И ДВА ПРОТИВ

«Свежеиспеченный» – самое подходящее слово для характеристики «Спартака» январского образца. Только-только взошла, подобно тесту, новая игра по Кононову. И постановкой атакующих действий на просторе «Спартак», конечно же, выгодно отличался от других участников предсезонных сборов, которые назвали турниром.

ВРАТАРЬ СБОРНОЙ ВЬЕТНАМА: «Я – РУССКИЙ! ВО МНЕ ТЕЧЕТ РУССКАЯ КРОВЬ!»

Журналист «Советского спорта» поговорил с Львом Дангом – воспитанником «Спартака» и «Динамо», уже ставшим героем Кубка Азии. Он играл в Лаосе, с трудом пробился в сборную и считает себя русским!

42 СПАРТАКОВЦА ПРОТИВ «СПАРТАКА»!

«Спартак» - один из главных поставщиков талантов другим клубам РПЛ. Выходцы из красно-белой семьи засветили практически в каждой команде чемпионата России. Кто же является настоящей колонией экс-спартаковцев?

ХУАН СЕБАСТЬЯН ВЕРОН: «ПОСЛЕ ИТАЛИИ В АНГЛИИ НАСТУПИЛА НАСТОЯЩАЯ РАССЛАБУХА»

Его партнерами был и Марадона, и Месси. Играл до 39 лет – на родине в Аргентине, в Италии, в Англии, снова в Аргентине… Из игроков «Эстудиантеса» рванул прямо в президенты! И год назад вдруг снова вышел на поле, став играющим президентом… Интересного собеседника нашел SOFOOT.com. Мы публикуем перевод материала.

ЭДЕН АЗАР: «ЕСЛИ ЗАБЬЮ ЗА ЭТОТ СЕЗОН ГОЛОВ ТРИДЦАТЬ, ТОГДА НАРОД СКАЖЕТ: «ВЕЛИКИЙ!»

Этот бельгиец из «Челси» наговорил в интервью France Football много парадоксального: играет только в свое удовольствие, победа – не самое главное, тренажерные залы – это все ерунда… Поэтому и считает себя белой вороной среди тех, кто в рейтингах.

ВЕСЬ ФЕВРАЛЬСКИЙ ФУТБОЛ

В качестве календаря на центральной вкладке «ССФ» предлагает самый футбольный февральский календарь – «Весь футбол февраля-2019». Не пропустите ни один матч еврокубков!

КТО ЗАРАБАТЫВАЕТ БОЛЬШЕ ВСЕХ?

Наша традиционная инфографика последней полосы. Международная аудиторская компания Deloitte опубликовала рейтинг самых финансово успешных клубов Европы. Данные о доходах предоставлены за сезон-2017/2018. Питерский «Зенит» занял самую высокую позицию среди всех российских клубов, а мадридский «Реал» вернул себе первое место в рейтинге.

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