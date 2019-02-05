У «Зенита» в заявке на Лигу Европы есть «мертвые души» и нет Жиркова. Почему так?

Футбол 05 февраля 2019 08:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Зибрак Артем

«Зенит» оставил за бортом Лиги Европы Жиркова и Ригони, но сохранил Кокорина и Терентьева.

Только ленивый не обратил внимание на отсутствие Юрия Жиркова в заявке «Зенита» на весенний отрезок в Лиге Европы. Мы нашли логичное объяснение этому феномену, но заметили другую странность.

Жирков проиграл конкуренцию Ракицкому

Чтобы понять причины отсутствия в заявке «Зенита» Жиркова, достаточно ознакомиться со 43 ст. регламента Лиги Европы, согласно которой перед стадией 1/16 финала каждый клуб имеет право дозаявить в список «А» (основная заявка, в списке «Б» значатся только футболисты, родившиеся после 1 января 1997 года) до трех футболистов. Главное, чтобы общее число футболистов в списке «А» не превышало 25, и не менее восьми из них были воспитанниками местных клубов (числились в командах не менее трех лет с 16 до 21 года).

В Питере эти три свободные вакансии выделили новичкам – защитнику Ярославу Ракицкому, полузащитнику Вилмару Барриосу и нападающему Сердару Азмуну. Не зря ведь за них выложили в сумме €37 млн. Больше мест в заявке не осталось. Помимо Жиркова жертвой регламента пал аргентинец Эмилиано Ригони. В августе он отправился в аренду в «Аталанту», поэтому в первоначальной заявке его не было. А по возвращении в заявку он не вписался.

Впрочем, если Ригони по понятным причинам не мог попасть в заявку на групповой этап, то внести Жиркова питерцам ничто не мешало. В клубе, видимо, посчитали, что получивший на ЧМ-2018 травму защитник все равно не сможет помочь до февраля, а значит, и включать его не имеет смысла. Тем не менее, нельзя не отметить, что в заявке на групповой этап «Зенит» задействовал только 24 игроков, то есть одна свободная вакансия оставалась. Сейчас это решение справедливо будет назвать промашкой.

Кокорин и Терентьев – наследство осенней части сезона

Обращают на себя внимание и несколько кандидатур в заявке на стадию плей-офф. Так, в ней числится воспитанник сине-бело-голубых Денис Терентьев, рассказавший в интервью нашему изданию о том, что не полетел с партнерами на второй сбор в Испанию и планирует уйти в аренду.

Также нашлось место в заявке и находящемуся в СИЗО Александру Кокорину. Мало кто сомневается в том, что связи руководства питерцев на самом высоком уровне позволяют им быть в курсе планов следователей и судей относительно движения того памятного дела. Поэтому переход Азмуна рассматривается как намек на то, что в ближайшее время Александр играть за «Зенит» не сможет.

По утверждениям СМИ, следствие вновь будет ходатайствовать о продлении ему ареста, но даже если эта информация не оправдается (решение должно быть принято 8 февраля), вряд ли он сможет покинуть Россию для участия в еврокубках до завершения суда по делу. Уж против «Фенербахче» он не сыграет точно. Да и большой вопрос, сколько ему потребуется времени, чтобы набрать форму после нескольких месяцев простоя. Так что, по сути, это «минус вторая боевая единица» из заявки.

Оба они были заявлены еще на групповой этап, поэтому ничьих позиций в заявке не занимают, но и пользы клубу никакой не принесут. Фактически это «мертвые души».

Кокорина призван заменить купленный у «Рубина» Азмун, но далеко не факт, что он примет участие в матчах против турецкого гранда (дальше заглядывать пока смысла не имеет). Дело в том, что иранский нападающий не имеет полноценного отдыха с декабря 2017 года. В январе-2018 он готовился к весенней части сезона с казанским клубом, а по окончании чемпионата России отправился в расположение сборной, с которой принял участие в ЧМ-2018. Затем были подготовка к новому сезону, а декабре-январе – подготовка и выступление в Кубке Азии, где принцы Персии дошли до полуфинала.

В данный момент новостей о прибытии Азмуна в расположение нового клуба нет. Вполне вероятно, что он получил время перевести дух, но ведь первый матч против «Фенербахче» уже на следующей неделе, а почти всех своих новых партнеров Сердар знает только по матчам против них, за исключением тех, с кем играл у Курбана Бердыева – вроде того же Терентьева, Александра Ерохина и Магомеда Оздоева.

Если Азмун получит длительный отдых, пропустит всю подготовку к весенней части сезона. Конечно, после Кубка Азии он пребывает в приличной форме, но после продолжительного отдыха ему вновь придется заниматься «физикой». Ну, и пропустить матчи против «Фенербахче». Если же Сергей Семак предоставит форварду лишь непродолжительную паузу, получится, что без полноценного отдыха он уже больше года, а это чревато перегрузкой организма и риском получить тяжелую травму. Ну, или просто намертво встать в марте-апреле, когда у клуба будет решающий отрезок сезона и борьба за золотые медали.

Так что фактически «Зенит» не заявил в плей-офф Лиги Европы важного, полезного и, судя по матчам на сборах в Катаре, здорово футболиста Жиркова на дефицитную позицию, зато сохранил две «мертвые души» и внес перегруженного футболом (и физически, и эмоционально) Азмуна, не использовав при этом одну свободную вакансию (всего в заявке 24 футболиста из 25 возможных). В целом, понять клубное руководство можно, оно стало заложником европейских правил, тем не менее, нельзя не отметить, что уменьшение основной обоймы снижает шансы питерцев пройти в Лиге Европы как можно дальше.

ЗАЯВКА «ЗЕНИТА» НА ПЛЕЙ-ОФФ ЛИГИ ЕВРОПЫ

Вратари: Михаил Кержаков, Андрей Лунев.

Защитники: Александр Анюков, Денис Терентьев, Бранислав Иванович, Луиш Нету, Эльмир Набиуллин, Игорь Смольников, Эмануэль Маммана, Ярослав Ракицкий.

Полузащитники: Матиас Краневиттер, Клаудио Маркизио, Далер Кузяев, Олег Шатов, Александр Ерохин, Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Эрнани.

Нападающие: Сердар Азмун, Александр Кокорин, Себастьян Дриусси, Роберт Мак, Артем Дзюба, Антон Заболотный.

Дозаявлены: Ракицкий (Шахтер Д), Азмун (Рубин) и Барриос (Бока Хуниорс).

Отзаявлены: Чернов, Лодыгин (Олимпиакос), Паредес (ПСЖ), Новосельцев (Ростов).